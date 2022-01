📩 BOLETÍN | El negocio del siglo

Ómicron nos sigue dejando preguntas sobre cómo gestionar la pandemia. Intentamos ir despejando dudas, pero lo cierto es que la variante empuja a los gobiernos a ir aceptando la transmisión y a repensar el esquema de vacunar cada seis meses.

Hace tiempo que no hablamos del enorme beneficio económico que la Covid-19 está suponiendo para las farmacéuticas. Corrijo: sobre todo para una, para Pfizer, que le ha ganado la carrera comercial y científica al resto para convertirse en el gran proveedor de la pandemia. Resultado: los ingresos de 2021 rondan los 31.000 millones de euros, el doble que sus cifras prepandemia. Es el negocio de lo que va de siglo.

Me da la sensación de que la crítica al exceso de rentabilidad de la vacuna, mientras hay países que no pueden permitirse el gasto, ha decaído en parte para que no parezca que se le dan argumentos a los negacionistas. Como si no fuera compatible criticar a las farmacéuticas y confiar plenamente en las vacunas.

La regla. Las autoridades cient√≠ficas no han advertido a la sociedad de las alteraciones transitorias en la menstruaci√≥n que produce la vacuna o la propia enfermedad. No son graves ni alarmantes, pero ah√≠ est√°n, junto con el dolor de brazo o la fiebre despu√©s de recibir el pinchazo. Y sin embargo no suele mencionarse.¬†Hoy dedicamos el podcast¬†a hablar del nuevo tab√ļ alrededor de la regla.

Aquí no pasa nada

Tiene mérito el PP. Está consiguiendo que, a pesar de que estamos en plena campaña electoral, no hablemos de que sus dirigentes en Castilla y León andan declarando en un juicio por presunta financiación ilegal en las primarias del candidato que aspira a renovar la presidencia autonómica, Fernández Mañueco. Aquí lo tienes.

De estas elecciones nos sigue quedando otra duda: cuál será el grado de implicación en los días previos a la votación de Yolanda Díaz. Unidas Podemos tiene candidato pero la vicepresidenta no parece muy convencida de cuál debe ser su papel. Vamos, que no está claro siquiera si va a participar en algún mitin. Detalles.

Otra mirada

Hoy entrevistamos a Thomas Piketty el economista fetiche de la nueva izquierda para combatir con rigor al liberalismo. “Un solo accionista no debería tener más del 10% de los derechos de voto en una gran empresa”, dice entre otras cosas.

Palante. La UE le ha dado al Gobierno de Espa√Īa¬†su visto bueno ‚Äúpreliminar‚Ä̬†a la reforma laboral pactada con sindicatos y patronal. Eso asegura la vicepresidenta Nadia Calvi√Īo.

Han hecho las paces. Pablo Casado y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se han dejado ver juntos y de buen rollo  tras meses de presiones al empresario por pactar demasiado con Yolanda Díaz.

Olaf Scholz, el nuevo canciller¬†socialdem√≥crata de Alemania, ha visitado Espa√Īa y ha escenificado¬†con Pedro S√°nchez una sinton√≠a¬†que debe derivar en nuevas alianzas europeas, a pesar de las diferencias de siempre sobre fiscalidad.

Que no se te pase

Perro grande. El primer ministro británico aguanta como puede la presión mediática y también interna para hacerle caer por la celebración de fiestas en las oficinas de su gobierno durante el confinamiento. Últimas novedades con nombre de perro.

Presidenta. Tras la muerte del presidente del Parlamento Europeo, ya tenemos sucesora: Roberta Metsola, una conservadora antiabortista procedente de Malta.

La desbandá. El crucero que bombardeó Málaga en la Guerra Civil vuelve a tener calle en Madrid. Si no conoces la historia (yo soy andaluz y jamás me la explicaron en el colegio), puedes escuchar también este Documentos de RNE.

Todo es política

‚ÄúLos Comansi¬†son el juguete de la Transici√≥n‚ÄĚ. As√≠ empieza¬†este reportaje, que propone una idea sugerente: Espa√Īa adoraba abstracciones y no referentes. ‚ÄúEl realismo fue la perdici√≥n. Lo importante era la abstracci√≥n, la credibilidad y la imaginaci√≥n. El realismo es de pijos‚ÄĚ, dice el escritor Javier P√©rez de And√ļjar.¬†Hay m√°s perlas como esa.

Una teta gigante. Ya te dije que¬†la canci√≥n que Rigoberta Bandini¬†propone como candidata a Eurovisi√≥n nos dar√≠a grandes momentos. Hay gente que ya est√° nerviosa. En Instagram se han censurado posts y ha recibido cr√≠ticas por mostrar un pecho durante¬†su concierto¬†en Logro√Īo.¬†TVE le va a construir¬†una teta gigantesca para su actuaci√≥n en el concurso previo del Festival de Benidorm.

De moda. ¬ŅEs la moda el patito feo y el hijo tonto de la cultura? Hay respuestas interesantes¬†en esta entrevista a Ana Locking, ganadora del Premio Nacional de Dise√Īo en 2020. Pone ejemplos de la moda como elemento sociopol√≠tico.

