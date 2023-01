📩 BOLETÍN | Pobre Feijóo

Hola.

Lo mismo acaba siendo presidente del Gobierno, porque la política es así y de pronto estás en el sitio adecuado en el momento adecuado y te cae un gobierno encima, pero desde luego no será por su audacia. Alberto Núñez Feijóo volvió a tropezar. Hizo una declaración así como muy institucional ayer para anunciar un plan de regeneración democrática dotado de 60 iniciativas. Aquí tienes el documento. Para presentarlo, se ha ido al lugar de Cádiz donde se firmó en 1812 la Constitución de ‘La Pepa’. Gran apuesta, pero se le ha ido diluyendo en menos de 24 horas. Su medida estrella es que solo gobierne la lista más votada, pero ojo, solo en las municipales. Claro, si no, no podría gobernar el PP con Vox en Castilla y León por ejemplo; o Ayuso no podría haber sido presidenta en su primera legislatura. Pero tampoco eso le ha servido para tener a su lado a Ayuso, que ha ninguneado su plan y ha dicho que a ella no le parecen mal los gobiernos de coalición. Tampoco Ciudadanos o Vox le han hecho mucho caso. Pobre Feijóo.

Adeu . Precisamente en el Gobierno de coalición de Barcelona ya ha comenzado el baile preelectoral: el teniente de alcalde Jaume Collboni (PSC) ha dimitido para marcar distancias con Ada Colau y poder hacer campaña contra ella desde fuera del Ayuntamiento. La alcaldesa dice que esto no provocará la expulsión del resto de concejales del PSC de su gobierno.

Mapa de barones

Hoy en el podcast, hablamos de los equilibrios de poder dentro del PSOE. Hablamos de los barones. Atrás quedaron esos tiempos en los que eran los guardianes de las esencias del partido. Su poder interno, su tirón electoral, ya no pesa tanto en una política cada vez más presidencialista. Y sin embargo, no renuncian a tener perfil propio.

Violaciones

Las acusaciones de violación no suelen acaparar grandes titulares en los periódicos, pero si el implicado es una persona famosa, la cosa cambia: en parte porque genera atención y morbo mediático, pero en parte también porque acaban siendo ejemplos de cómo funcionan las relaciones de poder en los abusos sexuales y de cómo reaccionamos cuando conocemos (o creemos conocer) al presunto agresor. Hablamos del caso Dani Alves, exfutbolista del FC Barcelona, que ha sido encarcelado tras ser denunciado por agresión sexual por una mujer de 23 años, a la que habría forzado sexualmente en el baño de una discoteca de Barcelona.

En este asunto hay un aspecto lateral que me ha llamado la atención: el cambio de postura del entrenador del Barça, Xavi Hernández, que tuvo a Alves en el equipo hasta hace poco. Fue muy criticado por decir que estaba “impactado” y que “le sabía mal” por Dani Alves al conocerse su detención. De nuevo, el fútbol no sabiendo reaccionar a la primera. Salvo por una cosa: el club actual de Alves, el Pumas mexicano, de raíces universitarias, ha despedido fulminantemente al futbolista en un contundente comunicado de su presidente. Entre eso y la presión social, Xavi Hernández ha rectificado con un sorprendente discurso sin fisuras contra la violencia y los abusos sexuales y ha pedido “disculpas a la víctima” por sus palabras. Aunque lo haya hecho solo por la presión social, y no a la primera sino a la segunda, no es tan frecuente. Hemos visto muchas veces lo contrario.

La mujer que ha denunciado a Alves ha renunciado a cualquier indemnización económica, en un gesto que dice mucho de la carga que suele pesar contra las denunciantes en este tipo de casos. Hoy te contamos cómo son esas indemnizaciones: “Muchas renuncian para intentar que las crean”.

Que no se te pase

Hipotecas . El Banco Central Europeo confirma que la economía y la inflación van mejor de lo esperado. Se prepara para frenar las subidas de tipos de interés en verano. Es positivo: la zona euro parece que está esquivando la recesión. Más datos.

. El Banco Central Europeo confirma que la economía y la inflación van mejor de lo esperado. Se prepara para frenar las subidas de tipos de interés en verano. Es positivo: la zona euro parece que está esquivando la recesión. Más datos. El agujero de las becas . El sistema de becas es ineficaz: deja fuera de las principales ayudas a familias por debajo del umbral de la pobreza. Es la conclusión de un estudio de la Universidad de Alicante.

. El sistema de becas es ineficaz: deja fuera de las principales ayudas a familias por debajo del umbral de la pobreza. Es la conclusión de un estudio de la Universidad de Alicante. Árboles. Este reportaje hace un repaso de diferentes capitales europeas que están intentando repoblar sus calles con árboles y cuenta las dificultades urbanísticas y políticas que se se están encontrando.

Todo es política

Pisos gays . “Si eres gay debes decírmelo. Vivo en esta casa y quiero elegir con quién convivo”. ¿Tiene derecho un propietario o un futuro compañero de piso a conocer la orientación sexual de un futuro inquilino? Espera que respondo: no. Pero eso le pasó a Albert mientras buscaba piso en Madrid, ese proceso en el que parece que todo vale.

. “Si eres gay debes decírmelo. Vivo en esta casa y quiero elegir con quién convivo”. ¿Tiene derecho un propietario o un futuro compañero de piso a conocer la orientación sexual de un futuro inquilino? Espera que respondo: no. Pero eso le pasó a Albert mientras buscaba piso en Madrid, ese proceso en el que parece que todo vale. Museos con ínfulas . Me ha interesado leer las opiniones del artista Jon Mikel Euba sobre cómo son los edificios de los museos construidos con exceso de protagonismo para el edificio. “Tienen una necesidad de espectáculo, como las iglesias; generalmente necesitan tener una sobrerrepresentación como edificios”.

. Me ha interesado leer las opiniones del artista Jon Mikel Euba sobre cómo son los edificios de los museos construidos con exceso de protagonismo para el edificio. “Tienen una necesidad de espectáculo, como las iglesias; generalmente necesitan tener una sobrerrepresentación como edificios”. Hacemos lo que vimos. Siempre decimos que los niños hacen lo que ven en casa, que por mucho que les digas, en realidad es el ejemplo lo que les educa. “Llevamos nuestra infancia con nosotros siempre”. Como padres y madres, reproducimos las conductas con las que nos educaron de pequeños. Y a veces eso nos pilla de sorpresa. Aquí mucho más.

