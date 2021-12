Café y al lío. ¡Buenos días!

Un runr√ļn

Ya pueden estar casi toda la sociedad y casi todo el periodismo (ya sí, por fin) convencidos de que el comportamiento de Juan Carlos I ha sido indecente, que da igual. Frente al escándalo público, hay unas fuerzas privadas que no se alteran, una corriente de fondo, un Estado profundo, no sé cómo llamarlo, pero ahí están: poniendo las cosas ‘en su sitio’, allanando el camino poco a poco para que el rey emérito pueda regresar a España con las mayores comodidades posibles. Es un runrún que gana terreno hasta parecer menos descabellado cada día. La decisión de la Fiscalía de no complicarse la vida con el fraude fiscal del rey fue un hito en ese camino, el carpetazo del caso en Suiza es una bendición.

Eso sí, donde tampoco quieren líos es en Moncloa. Hoy te contamos que el Gobierno quiere que sea Casa Real quien tome las decisiones: ¿debe volver? ¿Dónde va a vivir? ¿Sigue perteneciendo a la Casa del Rey a efectos jurídicos, lo que es importante para el caso pendiente en Reino Unido? Son preguntas que el gabinete de Pedro Sánchez espera que le salpiquen lo menos posible, aunque todos sabemos que sucederá si Juan Carlos I acaba viviendo en alguna vivienda sostenida con patrimonio público.

Y mientras, Assange

Contra el que sí llevan una década activados todos los resortes del poder es contra Julian Assange, el hombre que puso el mundo patas arriba con sus publicaciones y ha vivido recluido casi desde entonces. Reino Unido ha dado luz verde a su extradición a EEUU, que ha jugado una partida de ajedrez geopolítico desde 2010 para echarle el guante y juzgarlo como a un enemigo de guerra.

Hoy le dedicamos el podcast a su historia. Lo que pasó y lo que le puede pasar.

Oh My Cron

La OMS no quiere que nos relajemos con la nueva variante y alerta de que se está extendiendo a un ritmo más rápido que con ninguna otra mutación. “Nos preocupa que la gente piense que es una variante leve”.

Reino Unido, por ejemplo, calcula que ya tiene unos 200.000 casos de ómicron en su país y Boris Johnson anda metido en la mayor crisis política desde que empezó su mandato. El escándalo de la fiesta en la sede del Gobierno ha seguido teniendo capítulos y el último flanco que se le abre es interno: ha tenido que contar con votos laboristas para sacar adelante el pasaporte COVID para discotecas y eventos masivos. En su partido, no quieren apoyarle.

El patr√≥n y la marinera. Est√° claro que los discursos de libertad frente a las restricciones acaban jugando malas pasadas. En Espa√Īa, es para coger palomitas¬†el intercambio de ayer entre Pablo Casado e¬†Isabel D√≠az Ayuso. Casado, en calidad de presidente responsable (aunque sea de su partido) ha prohibido las cenas de Navidad del PP. Ayuso, en calidad de contrapoder permanente, ha dicho que no est√° de acuerdo pero que ‚Äúdonde manda patr√≥n, no manda marinero‚ÄĚ. Y Pablo Casado le ha recordado, como a √©l le han recordado tantas veces en pandemia cuando defend√≠a el modelo Ayuso, que ‚Äúayer murieron 100 personas‚ÄĚ.

Incidencia. Espa√Īa acelera con la tercera dosis mientras¬†se multiplican los contagios. Estamos en una incidencia de 412. Pero la l√≥gica me dice (esto no es un dato sino una sensaci√≥n¬†que anoche compart√≠amos muchos en Twitter) que la incidencia real debe ser mayor: hay gente que se estar√° haciendo test de farmacia (la novedad de esta ola), dar√° positivo y si tiene s√≠ntomas leves y no necesita una baja laboral, se aislar√° (espero) sin siquiera avisar al m√©dico. Ese positivo se queda sin contabilizar. Si das positivo en ant√≠genos de farmacia, avisa y hazte una PCR.

Atascados. Mi compa√Īero Pau Rodr√≠guez cuenta hoy¬†la interesante historia de una oportunidad perdida. Es la de Reig Jofre, la farmac√©utica catalana que deb√≠a fabricar la vacuna de Janssen en Espa√Īa y sin embargo anda enredada entre retrasos y despidos.

Que no se te pase

La Palma en silencio . Ojo que el volc√°n ha dejado de sonar con el estruendo que lleva sinti√©ndose en la isla casi tres meses. Los t√©cnicos confirman que la actividad ha disminuido claramente, pero no quieren precipitar ning√ļn anuncio de que esto est√© terminando ya.¬† Aqu√≠ un v√≠deo .

. Ojo que el volc√°n ha dejado de sonar con el estruendo que lleva sinti√©ndose en la isla casi tres meses. Los t√©cnicos confirman que la actividad ha disminuido claramente, pero no quieren precipitar ning√ļn anuncio de que esto est√© terminando ya.¬† . Todo es terrorismo , pero el ataque a dos sedes de partidos de izquierdas, uno con c√≥cteles molotov, eso no. Eso, a pesar de que lo haga presuntamente la misma persona con conexiones con la ultraderecha acreditadas por la Polic√≠a, son ‚Äúintervenciones epis√≥dicas‚ÄĚ,¬† seg√ļn la Fiscal√≠a .

, pero el ataque a dos sedes de partidos de izquierdas, uno con c√≥cteles molotov, eso no. Eso, a pesar de que lo haga presuntamente la misma persona con conexiones con la ultraderecha acreditadas por la Polic√≠a, son ‚Äúintervenciones epis√≥dicas‚ÄĚ,¬† . Rosa/Azul. Si Espa√Īa fuera el r√©gimen socialcomunista feminazi en el¬†que la derecha asegura que vivimos, estar√≠an prohibidos durante, no s√©, 20 a√Īos, los cat√°logos de juguetes divididos en rosa y azul, los anuncios sexistas donde solo las ni√Īas peinan mu√Īecas y solo a los ni√Īos les gustan los coches. Pero como el r√©gimen en el que vivimos es el del capitalismo heteropatriarcal, pues lo √ļnico que nos queda es concienciarnos recurrentemente¬†con reportajes como este.

En el capítulo de hoy

La realidad y la ficci√≥n. ¬ŅTe acuerdas de la serie Antidisturbios? Si la tienes pendiente, es muy recomendable. La trama comienza con una secuencia inolvidable de un desahucio con fines especulativos de una corrala en Lavapi√©s. Es tan buena porque es muy real y es tan real que¬†resulta que el edificio donde se rod√≥ ha acabado siendo v√≠ctima del problema retratado en la ficci√≥n:¬†sus nuevos due√Īos son los Corinna Koplowitz.

De Aída al Mandalorian. La revolución de las plataformas digitales ha multiplicado la aparición de spin-offs, que son esas series o películas basadas en un personaje secundario de otra ficción anterior. Antes pasaba de vez en cuando: Aída fue un spin-off de 7 vidas, Frasier lo era de Cheers. Pero ahora es un no parar: Berlín, The Mandalorian o lo nuevo de Sexo En Nueva York. Aquí un repaso completo al fenómeno.

Succession. Anoche vi el final de la tercera temporada de Succession, y no puedo dejar de recomendarla. Es un gustazo ver a los actores interpretar actitudes tan complicadas de expresar como la ambig√ľedad, la hipocres√≠a o el cinismo cotidiano. Si la est√°s viendo, te recomiendo un par de art√≠culos:¬†este¬†sobre el actor que interpreta a Kendall Roy (en ingl√©s) y otro (en espa√Īol) sobre¬†la historia de Kieran Culkin, el hermano de¬†Macaulay Culkin.

