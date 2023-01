📩 BOLETÍN | Sin talento para el odio

Hola.

Por fin viernes. Venga, un último esfuerzo.

Sin talento para el odio

La investigación sobre el asesinato del cura de Algeciras va teniendo algunas cosas claras: la Policía conecta la agresión con un odio de tinte religioso inspirado por el yihadismo, aunque no se trataría de un atentado organizado. El detenido, un marroquí de 25 años, actuó solo, de manera errática y con un machete. Era un vecino de Algeciras, inmigrante sin papeles, tenía una orden de expulsión desde junio y vivía en una infravivienda en condiciones lamentables.

A partir de ahí, la derecha aprovecha para criminalizar la inmigración. Pero para sacarle rédito político a la xenofobia hay que tener talento para el mal, un carisma especial, algo. Y ya vamos conociendo a Alberto Núñez Feijóo: lo intenta pero no le sale. Sobre el atentado, Feijóo ha soltado lo siguiente: “Desde hace siglos no verá a un cristiano matar en nombre de su religión como hacen otros pueblos”. Es una gran mentira, obviamente. Y lo saben hasta quienes quieren creer lo contrario. Aparte de la dictadura franquista, que por algo la llamábamos “nacionalcatólica”, pongamos otros ejemplos más recientes, como el atentado ultracatólico de 2011 en Noruega contra un campamento de juventudes progresistas; o el ataque contra mezquitas en Nueva Zelanda de 2019; o los atentados ultraconservadores en EEUU, que hoy preocupan más que los yihadistas. Periodistas de Guatemala me ayudan con este otro ejemplo: el general Efraín Ríos Montt, dictador protestante fundamentalista que masacró a miles de personas en nombre de Jesucristo. La lista es larga. Es más: el Papa Francisco dijo hace unos días: “La homosexualidad no es delito”. Si lo dice es por el hecho también incontestable de que la religión está inspirando violencia y leyes represivas en muchos gobiernos del mundo. También en Europa.

Más miedo me da Vox, la verdad. Ahí sí que hay una teorización de fondo sobre cómo utilizar atentados como el de Algeciras para alentar el odio a cualquier musulmán que viva en España. Fíjate qué daño hace esta frase tan sencilla de Santiago Abascal sobre el asesino: “¿Cuántos habrá como él?”. Un recordatorio: la inmensa mayoría de las víctimas del yihadismo no son occidentales sino musulmanes.

Trolls disfrazados . Veremos un repunte de los bulos xenófobos. Una técnica nueva de la ultraderecha es abrir cuentas de Twitter en las que se hacen pasar por inmigrantes con mensajes que generen rechazo. Por ejemplo una (falsa) mujer marroquí que dice que tira la comida que le dan las ONG españolas. Maldita.es te cuenta más.

. Veremos un repunte de los bulos xenófobos. Una técnica nueva de la ultraderecha es abrir cuentas de Twitter en las que se hacen pasar por inmigrantes con mensajes que generen rechazo. Por ejemplo una (falsa) mujer marroquí que dice que tira la comida que le dan las ONG españolas. Maldita.es te cuenta más. Otra inspiración para la violencia. El detenido por enviar las cartas con explosivos a Pedro Sánchez y a las embajadas, un exfuncionario español de 74 años, se declara “prorruso” ante la Policía y se niega a contestar preguntas. La Policía detecta en sus redes sociales actividad relacionada con referentes en Internet de la propaganda rusa durante la guerra.

Suicidios

Ya siento que hoy el boletín venga tan sombrío, pero tenemos que hablar de los suicidios. En España se suicidan 11 personas al día. La crisis económica que arranca en 2008 y el colapso sanitario de la pandemia en 2020 nos dejan estadísticas que encienden todas las alarmas.







Es la primera muerte por causa no natural desde que le pusimos algo de remedio a los accidentes de tráfico. A ver qué hacemos ahora con eso.

Escuchar a un tartamudo

Ponemos caras raras, terminamos sus frases si se quedan atascados, les metemos prisa, les hacemos bullying en el colegio, les dejamos atrás en un mundo que es un examen oral permanente. Hoy en el podcast, escuchamos a personas tartamudas. Tienen algunas cosas que decirnos.

Que no se te pase

Las cremas de Cifuentes . La Justicia ha condenado a la cadena de supermercados Eroski a indemnizar con 30.000 euros a Cristina Cifuentes por la filtración de su vídeo robando cremas. Considera que la empresa no cumplió su deber de custodia sobre las imágenes de seguridad grabadas en 2011 y publicadas en 2018 para acelerar su dimisión.

. La Justicia ha condenado a la cadena de supermercados Eroski a indemnizar con 30.000 euros a Cristina Cifuentes por la filtración de su vídeo robando cremas. Considera que la empresa no cumplió su deber de custodia sobre las imágenes de seguridad grabadas en 2011 y publicadas en 2018 para acelerar su dimisión. La Tierra no se para . Hemos leído estos días titulares sobre el núcleo de la Tierra. Ya no gira a la misma velocidad que antes. Se está parando. La culpa es del cambio climático. Hablamos con un experto para aclarar dudas y saber qué consecuencias tiene.

. Hemos leído estos días titulares sobre el núcleo de la Tierra. Ya no gira a la misma velocidad que antes. Se está parando. La culpa es del cambio climático. Hablamos con un experto para aclarar dudas y saber qué consecuencias tiene. 7 de febrero. Se confirma lo que comentábamos ayer: en dos semanas dejaremos de llevar mascarillas en el transporte público. Seguirá siendo obligatoria en centros sanitarios.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Dónde se fabrican habitualmente los tanques Leopard 2 que se van a enviar a Ucrania?

Rosa - ¿Qué videojuego de supervivencia en un mundo que sucumbe a una pandemia de hongos ha sido adaptado a una serie de HBO?

Amarillo - ¿En qué año se produjo el que está considerado como “el primer atentado terrorista yihadista” de la historia de España: 1985, 2001 o 2004?

Marrón - ¿Qué referente del PSOE en Euskadi, exconsejero de Interior con Patxi López, ha muerto esta semana a los 68 años?

Verde - ¿Cómo se les llama a las pequeñas partículas de nuestra respiración con la capacidad de flotar en el aire y transportar virus que las mascarillas ayudan a frenar?

Naranja - ¿Qué futbolista brasileño está en prisión preventiva en Barcelona por un caso de violación?

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.