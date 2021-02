Cárcel, vacunas y jamón serrano

El Gobierno ha anunciado que eliminará las penas de cárcel en los delitos de expresión. La reforma hará que únicamente se castiguen conductas que supongan "claramente" un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de incidente violento y sólo con penas disuasorias, no privativas de libertad como ocurre en la actualidad.

Falta por conocer aún el detalle, pero el Ministerio de Justicia avanza que considerará que aquellos "excesos verbales" cometidos “en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales” se mantengan “al margen del castigo penal”.

A todos se nos vienen casos a la cabeza. Cárcel por una canción, cárcel por seis tuits, cárcel por una provocación artística. El último caso es el de Pablo Hasel, que tiene hasta el viernes para entregarse voluntariamente e ingresar en prisión por una serie de tuits y canciones colgadas en YouTube. Hace unos días nos dijo en una entrevista que no pensaba entrar voluntariamente en prisión y que no pedirá el indulto, porque no considera que haya hecho nada malo. Esta revisión de la ley llega tarde para él.

Las vacunas no son el fin de la pandemia

Lo vino a decir Pfizer en un documento para sus accionistas y ahora viene a decírnoslo uno de los tres investigadores del laboratorio de Oxford: las vacunas no son el fin de la pandemia. Si acaso, nos permitirán revertir las tornas y que la humanidad tenga el control de la situación y no el virus como hasta ahora. Pero el número de variantes y lo que vamos a tardar en inmunizar a todos los habitantes del planeta harán muy complicada la erradicación de la COVID-19 a corto plazo. “La capacidad del virus para mutar hace que tengamos que convivir con él durante años y puede que necesitemos una nueva generación de vacunas”, nos explica Andrew Pollard.

Otra experta, la investigadora Sonia Villapol, habla en The Conversation sobre los efectos a largo plazo de la COVID-19. No sabemos aún si serán secuelas para toda la vida, pero hay identificados al menos 50 lastres que arrastran los pacientes más afectados. Los más comunes son fatiga, dolores de cabeza, trastornos por déficit de atención, caída del cabello, disnea y anosmia.

Bajamos contagios, pero. El número de personas diagnosticadas con coronavirus en España sigue bajando día a día, aunque el descenso no es ni mucho menos una caída libre. Y las muertes siguen subiendo: más de 900 este fin de semana.

Rusia lo consigue hasta sin querer

Rusia ha conseguido interferir en la campaña de las elecciones de Catalunya. Pero no ha sido con bots, ni con campañas de fake news, ni siquiera ha sido muy a propósito. Acompáñenme en la historia de una carambola convertida en polémica preelectoral:

Josep Borrell va a Rusia en representación de la UE y sale mal. Como respuestas a las críticas de Borrell, el ministro de Exteriores ruso dice que en España la democracia no será tan buena si hay “presos políticos” en Catalunya. Le preguntan por la declaración del ministro ruso a Pablo Iglesias en el diario Ara y él responde que tiene claro que en España “no hay plena normalidad política y democrática” por la situación de los líderes independentistas. Carmen Calvo responde a Iglesias que discrepa “absolutamente”.

Y así estamos en los últimos días de campaña.

Datos. Las encuestas pronostican que la abstención del 14F puede crecer en hasta 20 puntos, lo que impulsa a Junts y deja a los partidarios de la independencia por encima de la mayoría absoluta.

Bulos. Los bulos que te intentan colar durante la campaña en Catalunya para extender el odio contra los inmigrantes, recopilados por la gente de maldita.es en Desalambre.

***

Que no se te pase

Bárcenas quiere un careo con Rajoy. Si Mariano Rajoy niega en la Audiencia Nacional que había una caja B en el Partido Popular, Luis Bárcenas pedirá un careo con él. Obviamente Rajoy no se va a incriminar, así que veremos si el extesorero va de farol. La Fiscalía Anticorrupción cree que por ahora mucho ruido y pocas nueces.

Preguntas y respuestas sobre la Ley Trans. Llevamos meses de polémica y una semana de espadas en todo lo alto dentro del gobierno. Marta Borraz te lo explica todo para debatir con fundamento.

Con el jamón hemos topado. El ministerio de Consumo de Alberto Garzón está elaborando un etiquetado para indicar cómo de sano es cada producto. Parece que el jamón serrano no aparece bien parado, y el lobby ibérico pide el 'indulto' que ya ha obtenido el aceite.

Más publicidad camuflada de influencers, que intentan convencerte de que han ganado mucho dinero fácilmente en una casa de apuestas en online. Spoiler: es mentira y roza la estafa.

Pobreza energética. El número de hogares con bono social de la luz se hunde tras acabar la prórroga automática: 146.477 beneficiarios menos.

Clubhouse. Se esta extendiendo entre profesionales de la comunicación y la tecnología una nueva app. Se llama Clubhouse y sirve para hacer encuentros solo por audio. Por ahora está solo para iPhone pero hay gente haciendo cosas interesantes. Búscame si tú también estás.

***

En el capítulo de hoy...

Tableros de ajedrez. La serie de Netflix ‘Gambito de Dama’ da ganas de jugar al ajedrez aunque no sepas. Y a mucha gente le han entrado ganas de jugar exactamente con los mismos tableros de la serie, que se han fabricado en Barcelona. Rechapados Ferrer ha vendido en dos meses 30.000 tableros, cuando habitualmente fabricaban unos 18.000 al año.

Contagio. Pablo Iglesias no es el único cargo público que usa series y películas para inspirarse políticamente. El ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, cogió como referencia ‘Contagio’, una premonitoria película de 2011 sobre un virus originado en cerdos, para la exitosa estrategia de vacunación de Reino Unido. Según sus asesores, no dejaba de citarla en las reuniones.

The Last of Us. Al ministro británico le impresionó Contagio y a mí me ha sobrecogido jugar en plena pandemia al videojuego The Last of Us 2, donde un hongo infeccioso se ha extendido por la humanidad, aunque la trama es casi una excusa. El trasfondo político, psicológico y feminista de la historia es apabullante. Un juego adulto, una serie de 30 horas de inmersión interactiva, sobre quiénes son 'los nuestros' y 'los otros'.

