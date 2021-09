Ha pasado un mes

¡Buenos días! Ya estamos aquí. He escrito y borrado como quince tópicos de vuelta de vacaciones: que si baterías recargadas, que si echarse de menos, que si ahora me tengo que tomar unas vacaciones de las vacaciones… En fin, que es 1 de septiembre, que toca volver y que estoy encantado de que nos encontremos aquí de nuevo. Espero que todo haya ido bien durante este tiempo. Tengo alguna sorpresa para este inicio de curso, pero ya os iré contando.

Por ahora, venga, a recuperar la rutina: agarra un café y vamos al lío.

Iluminados

Me fui de vacaciones con el precio de la luz marcando récords y a la vuelta me encuentro que no ha dejado de subir: la factura ha subido en agosto otro 9% respecto a julio, se dispara más de un 40% respecto a agosto de 2020 y estrenamos septiembre con el tercer máximo histórico consecutivo.

El Gobierno admite que el recibo de la luz acabará siendo este año hasta un 25% más caro que el año anterior, que por otro lado había sido de los más baratos de la década, pero descarta intervenir el mercado eléctrico. Desde Podemos, con aportación incluida de Pablo Iglesias, se piden “cambios normativos” y se anima a la movilización. En elDiario.es, el economista Alejandro Inurrieta escribe: “Los discursos sobre la imposibilidad de intervención en los mercados inmobiliarios o eléctricos son tan falsos, como interesados. Hay mercados intervenidos de facto, como el nuclear francés, o el inmobiliario en algunas partes de Alemania o Francia, gracias a la voluntad de sus gestores”.

Y encima. Hoy te contamos en elDiario.es que el Estado tendrá que devolver a las eléctricas más de 1.400 millones de euros por un decreto del PP que acaba de anular el Tribunal Supremo. Más detalles.

La meta del 70% era volante

Me fui de vacaciones con una tasa de incidencia del coronavirus por encima de 700, justo en el pico de la quinta ola, y ahora ya la tenemos afortunadamente por debajo de los 250 casos y bajando.

Qué nos gusta un mapa. Aquí tienes uno que explica cómo han caído los contagios este mes, municipio a municipio.



Fuente: comunidades autónomas



Vacunas. Hoy alcanzaremos la cifra mágica del 70% (ayer eran exactamente el 69,7%) de la población vacunada, en el plazo prometido por el Gobierno, “antes de que termine el verano”, y que tan discutible sonaba en primavera. No se puede decir que todas las comunidades autónomas hayan avanzado al mismo ritmo durante estos meses: las hemos comparado. El problema es que esta meta no era el final de la carrera sino un punto intermedio, una meta volante; las variantes y la desigualdad mundial de acceso a la vacuna no nos dejan estar tranquilos. Hay que seguir.

Afganistán, y ahora qué

Me fui de vacaciones y Afganistán era un desastre tutelado por EEUU. Un mes después, Afganistán es un país controlado por los talibán. Kabul ha vivido su primer día sin rastro de tropas estadounidenses en Kabul. El fracaso internacional es colosal, de eso seguro que habrás leído estas semanas. Echa un ojo a este análisis sobre los posibles escenarios de lo que puede pasar allí a partir de ahora.

Ay UE. Ahora toca ver cómo Europa, siempre llena de buenas palabras, reacciona a la inevitable diáspora afgana que se avecina. La UE se aferra a lo de siempre: quiere promover que Irán y Pakistán se queden con los refugiados para “evitar movimientos migratorios ilegales descontrolados”. A cambio de dinero, claro. Varios países ya andan reforzando vallas y fronteras.

Que no se te pase

Nueva Ley de Universidad aprobada en el Consejo de Ministros. Su contenido más o menos lo tenemos ya contado, pero lo fundamental: más exigencias a las universidades privadas para que puedan definirse como tal, discriminación positiva para las mujeres y un intento de aliviar la precariedad de parte del profesorado.

Manuel Se Valls. Había una vez un ex primer ministro de Francia que, como tenía origen catalán, pensó que podía ser alcalde de Barcelona. El fracaso fue estrepitoso, a pesar del apoyo de las élites. Manuel Valls ha dejado su acta de concejal y abandona el Ayuntamiento de Barcelona.

¿Tienes un hijo favorito? Un amigo me dijo hace un tiempo. “¿Te imaginas tener un hijo, un niño pequeño, que te cae mal? Eso es mala suerte”. Madres, padres y expertos responden sobre si tener preferencias entre los hijos es normal, es un tabú o son solo rachas.

Cosas que no sabía

No sabía que a los aguacates se les llamaba en algunas partes de Estados Unidos alligator pear, es decir “peras caimán”, por aquello de que la piel parece la de un lagarto. El término también caló en algunas partes de América Latina, aunque siempre han sido mayoritarios los de origen indígena aguacate y palta. Hacia 1915, la patronal agrícola en EEUU comenzó una intensa campaña de marketing para quitarle el mal rollo al nombre (los caimanes son amenaza real en lugares como Florida) y conseguir que en inglés le llamaran ‘avocado’.

No sabía, ya que estamos con las peras, que los ordenadores Macintosh, es decir a lo que ahora llamamos ‘los Mac’, toman su nombre de un tipo de manzana de origen canadiense que le gustaba mucho a Jeff Raskin, un empleado de Apple que en los 70 diseñó el ordenador personal. Raskin quiso romper con la tendencia inicial de Apple de poner nombres de mujer a los ordenadores, como el primer Apple Lisa. “Era algo sexista”, dijo Raskin en 1984.

No sabía que en los textos originales de la Biblia no se especifica que la fruta prohibida que comieron Adán y Eva en el Paraíso fuera una manzana. Es una convención europea que parece nacer de un error de traducción al pasar el Génesis del hebreo al latín, en el siglo IV. Al arte clásico le gustó la manzana y ahí se quedó. En otras culturas, la manzana es una uva, o incluso un plátano o un higo, lo que le da sin duda un aliciente extra al pecado original.

Pues así cerramos el primer boletín del curso. Si hay algún compañero de trabajo o de clase despistado, avísale de que ya estamos por aquí.

Un placer. Mañana nos leemos de nuevo.

