La banca solo fue un susto. El riesgo grave está en los fondos

Ya solo nos queda la recta final de la campaña electoral. Como todas las elecciones, estas también son importantes, las políticas públicas de tu autonomía y de tu ayuntamiento dependen de los comicios del domingo. Hay instituciones vitales para la vida de la gente, cuyo dirigentes no son elegidos democráticamente. Nos referimos al Banco Central Europeo, que se ha embarcado en una política de subidas de tipos de interés que está ahogando a ciudadanos y a empresas sin dar los resultados esperados (reducir drásticamente la inflación).

Hay un problema añadido, la subida de los tipos de interés está creando nuevas contrariedades en el sistema financiero. Primero apareció la inestabilidad bancaria con la caída de los bancos regionales en EEUU y la desaparición de Credit Suisse en Europa. Solo un susto teniendo en cuenta las nuevas amenazas de las que avisa el regulador monetario europeo.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha alertado de que “los riesgos han crecido de forma desenfrenada” en los fondos de inversión. Guindos detalló que los fondos de inversión están “especialmente expuestos a las caídas de los precios de los activos (acciones de empresas, deuda pública o corporativa...) y al riesgo crediticio en caso de que el negocio de las empresas se deteriore sustancialmente”. Un momento, pero si la subida de tipos de interés está dirigida a restringir el crédito y a rebajar el negocio de las empresas...

Guindos avisa de que se puede caer en un desajuste de liquidez y por ello -y ahora viene la traca final- pide “más esfuerzos regulatorios”. Ahora resulta que los antiguos reyes de la desregulación están pidiendo más leyes que aten en corto a los fondos de inversión. Aquí puedes leer los nuevos riesgos financieros a los que nos enfrentamos.

Por cierto, que la subida de los tipos de interés no está sirviendo para reducir la inflación no lo digo yo, lo dice el Banco de España...

El Dato

2 décimas

Es lo que bajó la inflación en 2022 gracias a la subida de los tipos de interés, según cálculos del Banco de España. La inflación media en nuestro país fue del 8,4% el año pasado. La institución estima que el golpe del endurecimiento de la política monetaria del BCE al crecimiento económico fue de 6 décimas. Ahogar a las familias y a las empresas por solo dos décimas menos de inflación. Las previsiones de eficiencia de esta política monetaria no son mejores: en 2023 y en 2024, siguiendo la agresiva estrategia del BCE con los tipos, la inflación solo se moderará cinco o seis décimas. Aquí te lo explicamos con más detalles.

Esta subida de los tipos de interés tiene múltiples implicaciones para la economía española, también en el acceso a la vivienda. “La asequibilidad de la vivienda es una preocupación”, sentencia la Comisión Europea en el informe sobre el Plan de Estabilidad de España. Los tipos de interés han encarecido el precio de las hipotecas y ya no hay tanta facilidad para comprar un inmueble. Los españoles que tienen que dedicar a la vivienda más del 40% de los ingresos de la unidad familiar alcanzan el 9,96% frente al 7,5% del conjunto de la UE. La situación más grave es con el alquiler: un 40,9% de los arrendatarios en España destina por encima del 40% de su salario al alquiler frente al 21,2% de la media europea. Aquí tienes más información.

Afortunadamente, se ha aprobado definitivamente la nueva Ley de Vivienda que permite limitar los alquileres, lo que ayudará a solventar este problema. En el sector mientras se prefiere seguir con la estrategia del todo va bien.

Por otro lado, la OCDE avisa de que el coste de financiación de los grandes países sube más rápido que en las últimas crisis. Los tipos de interés de la deuda de las principales economías ha escalado más que durante la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, que en la crisis financiera de las 'puntocom' o que en el último intento de 'normalización' de la política monetaria en 2018. La situación se complica para nuestro país cuando en la UE quieren volver a las reglas fiscales. Bruselas ha pedido a España limitar al 2,6% el aumento del gasto en 2024. La Comisión Europea reitera la necesidad de eliminar las ayudas energéticas para acercarse al ajuste fiscal. En esta información de lo contamos.

Entrepreneurs

Esta semana tenemos a un servidor público como protagonista de nuestra sección 'Entrepreneur', sobre directivos y emprendedores que merecen nuestra atención. Se trata de José María García Urbano, alcalde de Estepona por el PP, registrador de la propiedad, abogado del Estado en excedencia y notario, todo un prodigio. Pues bien, junto a Salvador Pedraza, concejal por el mismo partido de dicho municipio, montaron una empresa que es accionista de dos sociedades en Luxemburgo que gestionan activos por valor de 58 millones. Pues bien, ahora la Junta de Andalucía ha autorizado 232 MW a empresas controladas por una sociedad, Bestard España, que administra el concejal del partido Salvador Pedraz. Bestard International es una sociedad luxemburguesa creada en 2020 por la familia Selfa en la que figura como administrador y accionista la española Resina de la Mairena SL, creada por el alcalde y su concejal. Aquí tienes toda la información.

Y todo esto a pocos días de las elecciones...

La disputa electoral parece que toma cuerpo en un conflicto ajeno como es el de las reivindicaciones laborales de los inspectores de Trabajo. El Ministerio de Trabajo culpó este miércoles al de Hacienda y Función Pública de romper el acuerdo con mejoras laborales para la Inspección de Trabajo. El señalamiento entre los socios de Gobierno llegó un día después de que los sindicatos del organismo público pidieran la dimisión de Yolanda Díaz. Desde el Ministerio de Díaz se señala que el que maneja María Jesús Montero se niega a dar luz verde a la nueva relación de puestos de trabajo, que se pactó en julio de 2021. En Función Pública se responde que se sigue negociando. ¿Puede haber una motivación política por parte de un Ministerio del PSOE en un periodo electoral para dejar en entredicho la imagen de su socia pero también rival política? Parece que sí, más aún cuando otros conflictos laborales se han resuelto con rapidez (Seguridad Social). ¿Debería haber tenido más tacto Yolanda Díaz con los inspectores y haberse reunido con ellos? También. En esta información te lo explicamos.

Cada vez que habla sube el pan

No ha aportado prueba de daño que para su salud ha supuesto la falta de suministro eléctrico durante el tiempo con el servicio interrumpido, más allá de la notoria incomodidad de la falta de refrigeración de los alimentos, de luz nocturna y de electricidad Ana Rosa Curra — Jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Sevilla

Aquí lo tienen. Es la argumentación de la magistrada de un tribunal de Sevilla para desestimar la demanda de un ciudadano que ha estado cinco meses, repito, cinco meses sin electricidad. La broma, por no decir otra cosa, va más allá aún. El ciudadano ha sido condenado en costas a pagar 500 euros. El recurso fue presentado por un vecino del Polígono Sur, uno de los barrios más pobres de España, contra la Junta de Andalucía, ya que son viviendas públicas, y contra Endesa, compañía eléctrica que debía proporcionar el suministro. El denunciante tenía el contrato de electricidad en vigor y se hallaba al día en el pago de los recibos con la compañía... Aquí puedes leer esta información.

Con cada cita electoral surgen los reportajes sobre las razones por las que en los barrios pobres no se vota. En esta sentencia tenemos la respuesta: el sistema falla reiteradamente a los pobres. Peor aún, en el auto de la jueza se les escupe directamente a la cara: “el demandante reside en un lugar de Sevilla de su elección y en el que lleva habitando desde hace muchos años, pese a los problemas de marginalidad existentes”, apunta la magistrada. El ciudadano va a presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Una vergüenza para la Junta, una vergüenza para Endesa, una vergüenza para la Justicia.

No es la única empresa que maltrata a los ciudadanos. Esta semana hemos descubierto que la banca sí está remunerando los depósitos a las empresas a niveles europeos, mientras que a las familias nos continúan castigando con el pago de bajos intereses. Así las entidades financieras premian a las empresas por sus depósitos con un interés de 2,28%, mientras que los ciudadanos españoles solo reciben un 1,31%. En esta información tienes más datos.

Bien público

La Inteligencia Artificial (IA) va a tener un fuerte impacto en la vida de la gente. No solo por cómo va a cambiar nuestra relación con la tecnología o el mercado laboral, también por las repercusiones que va a tener en el desarrollo de fuentes de energía. En 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los artículos de investigación y las informaciones más elaboradas, te traemos un reportaje sobre cómo los principales desarrolladores de la IA están apostado por la fusión nuclear. El primero ha sido Microsoft, que ha firmado un gran contrato de compra de energía de fusión nuclear con Helion a partir de 2028. No es casualidad. Helion fue fundada y está presidida por Sam Altman, CEO de OpenAI, compañía en la que Microsoft va a invertir 10.000 millones de dólares en su IA. El reverso de la moneda está en las dudas que genera una tecnología incipiente como la fusión nuclear: el Organismo Internacional de la Energía Atómica no prevé que se pueda producir electricidad de esta manera antes de la segunda mitad de este siglo, aunque los expertos admiten que el empuje inversor puede acelerar el desarrollo de esta fuente de energía. Aquí puedes leer este reportaje de Carlos del Castillo.

