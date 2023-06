Feijóo, sin frenos, ya se lanza a socorrer a los más ricos

¡Buenos días!

Ya avisamos que la derecha venía fuerte y así ha sido en las elecciones autonómicas y municipales. A dos meses de los comicios generales, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va sin frenos y se ha quitado la careta. Sin complejos.

Feijóo anunció que va a eliminar el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno de coalición durante un acto organizado por el Cercle d'Economia de Barcelona. Ante los aplausos de los empresarios, el político popular se vino arriba y se comprometió a “devolver” la imposición de Patrimonio a las Comunidades Autónomas, algo extraño porque es un impuesto cedido a las autonomías, pero a la vez insistió que es un tributo “injusto”, por lo que hay que derogarlo: “No se puede pagar siempre por lo mismo todos los años”. Una reflexión estrambótica donde las haya. Aquí tienes la crónica con las veleidades económicas del líder del PP.

El tema del impuesto de Patrimonio estaba en casi todos los programas de los barones regionales del PP. Los candidatos populares que presumiblemente gobernarán en la Comunitat Valenciana, Cantabria, Extremadura o La Rioja seguirán la senda de bonificar este impuesto, cuya eliminación beneficia exclusivamente a las rentas más altas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si se eliminan impuestos van a ser la sanidad pública, la educación pública y los servicios públicos los que van a sufrir la falta de financiación. Lo van a pagar los que menos tienen.

El Gobierno tendría y debería de haber abordado de una vez por todas una reforma fiscal que nos llevara a equipararnos en materia tributaria con los principales países europeos, pero todo se quedó en la elaboración de un libro blanco por parte de un grupo de expertos. Por cierto, hablando con un economista, que ahora trabaja como asesor político, me comentó que no hay nada como pedir la elaboración de un libro blanco sobre la reforma fiscal para que esa reforma nunca se haga. Tenía razón.

Otro de las damnificadas por el vuelco a la derecha va a ser la Ley de Vivienda. La nueva regulación, que aspira a poner coto a los precios de los alquileres, depende en buena parte de su aplicación por las comunidades autónomas, Varios gobiernos regionales controlados por el PP ya habían anunciado, antes de las elecciones, que no aplicarían la Ley de Vivienda más allá de lo estrictamente necesario. Ahora serán más autonomías. Además, está pendiente la elaboración de un índice de precios, que marca la subida de las rentas de los alquileres allí donde estén tensionados. Lamentablemente, la Ley está muy tocada. En esta información te lo explicamos.

Podrían haber sido más cosas las que se quedaran en la cuneta, pero se acordaron antes...

Cada vez que habla sube el pan

No tiene mucho sentido con una convocatoria de elecciones que algún Ministerio nos quiera sentar en la mesa de diálogo social para llegar a acuerdo que se podrían interpretar como un planteamiento de 'quiero la foto' Antonio Garamendi — Presidente de la CEOE

En efecto, el presidente de la patronal ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Ante el ímpetu político del PP, los empresarios no se quieren volver a sentar en la mesa del diálogo social hasta ver si se confirma que tienen un aliado claro en Moncloa (Feijóo no hace más que mandarles mensajes). Está por ver qué hubiera pasado si hubieran retrasado el acuerdo de la negociación colectiva que se cerró el pasado cinco de mayo.

El contexto político con un Gobierno de la derecha hubiera sido muy diferente, probablemente los empresarios hubieran tirado aún más a la baja el incremento salarial, pero además ocurre que las medidas del Ejecutivo de coalición para contrarrestar la inflación han tenido efecto y la subida de precios hubiera pesado menos como argumento en la negociación.

La inflación bajó casi un punto en mayo hasta el 3,2%, respecto al mismo mes del año pasado. Es el menor incremento de precios desde julio de 2021. También se redujo cinco décimas el IPC subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos, hasta el 6,1% interanual.

Esta reducción de los precios debería hacer pensar al Banco Central Europeo (BCE) la necesidad de acabar con su agresiva subida de tipos de interés, entre otras cosas porque ya hay países tan importantes para la economía europea como Alemania que han entrado en recesión.

El Gráfico







También debería frenar el BCE su política monetaria de subida de tipos por el impacto que tiene sobre el euríbor y, por tanto, por el coste de las hipotecas de los ciudadanos. El euríbor a un año cerró en el 3,86% en mayo y encarece las hipotecas a tipo variable que se revisen en junio cerca de 300 euros cada mes, unos 3.600 euros al año, según el promedio que recoge el INE. Como se puede ver en el gráfico, el índice respecto al que se calculan las cuotas de las hipotecas alcanza un máximo desde noviembre de 2008, tras protagonizar la mayor y más rápida escalada de su historia. Aquí tienes toda la información sobre el euríbor y cómo afecta a tu hipoteca.

No es solo un problema para las familias, los países empiezan a notar también un mayor peso de la carga de la deuda...







Por este motivo, uno de los objetivos del Gobierno de España es que no se le vincule con Italia, un país al que los analistas ya pronostican problemas graves por su elevada deuda pública, lo que podría obligar a una nueva intervención de Bruselas en las cuentas ahora gestionadas por el Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni.

Las últimas previsiones de la UE confirman que nuestro país reducirá más el déficit respecto al PIB (Producto Interior Bruto) que Italia, crecerá más y el sobreendeudamiento será cerca de 30 puntos porcentuales inferior. En caso de que la situación de Italia se complique hay que evitar que los mercados trasladen la visión de que España podría estar también al borde del precipicio financiero. En esta información te damos todos los detalles.

El Dato

93.867 gigavatios hora

Esta ha sido la demanda eléctrica en mayo en el sistema peninsular (único en el que el histórico del operador del sistema abarca más allá de 2011). Se trata del nivel más bajo de demanda en dos décadas debido a la revolución del autoconsumo. Con la economía creciendo a buen ritmo, la caída se explica principalmente por el fuerte incremento del autoconsumo y, en menor medida, por el retroceso de la demanda de algunos sectores industriales, las medidas de ahorro energético ante la guerra en Ucrania y una electrificación que no despega. Aquí te explicamos cómo el autoconsumo está revolucionando el mercado eléctrico.

Las amenazas por lo que puede suponer la Inteligencia Artificial (IA) no paran de aparecer. Benedetta Brevini, profesora asociada de Economía Política de la Comunicación en la Universidad de Sídney y senior visiting fellow en la London School of Economics and Political Science, avisa de que hay “que cuestionar la sostenibilidad de la Inteligencia Artificial en el contexto de la crisis climática” por ser una tecnología con un alto consumo de energía en todas sus fases. Además recuerda que se está “desarrollando la IA en un marco de supercapitalismo, con ánimo de lucro, en un estado en el que los monopolios gobiernan lo que ocurre con la IA. Estamos tratando con señores digitales: ellos son los que gobiernan el desarrollo”. Si tienes cinco minutos, dedícalos a leer esta entrevista.

No solamente es un problema medioambiental. Su crecimiento sin control puede provocar serios problemas, en un momento en el que Microsoft y Google ya tienen listas sus IA y se preparan para lanzar sistemas. Que puede ser un peligro grave no lo decimos nosotros, sino sus propios creadores. Un grupo de 350 ejecutivos de las principales empresas desarrolladoras de IA, académicos e investigadores expertos en esta tecnología han firmado un nuevo manifiesto alertando de “los riesgos más graves de la IA avanzada”, que puede representar un “peligro de extinción” si no se regula. ¿A qué esperan los gobiernos? Aquí puedes leer el aviso sobre la peligrosidad de la Inteligencia Artificial.

Bien público

El mercado de los derechos de CO2 es un gigantesco fraude. En 'Bien público', la sección de este boletín donde aparecen los artículos de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos esta semana una investigación periodística, que ha durado ocho meses, del fondo Investigative Journalism for Europe (IJ4EU), elDiario.es y el periódico francés Le Monde. En este trabajo se desvela como el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) ha servido para que las compañías vendan y compren las cuotas asignadas de CO2 en un mercado que no ha reducido la contaminación. Ha sido una fuente de financiación adicional de empresas muy contaminantes. Aquí te lo explicamos.

En la segunda parte de esta investigación señalamos a las principales empresas en España que se han servido de este mercado para engordar sus arcas con los derechos para contaminar que vendían a otras compañías contaminantes: Arcelor Mittal, Cementos Portland, Cemex o Heidelberg Materials, entre otras. Aquí puedes leer esta información.

