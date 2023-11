No hacen falta recortes, con más impuestos es suficiente

¡Buenos días!

La presión de los más ortodoxos económicos se hace cada vez más presente. Vuelven los peores augurios sobre la deuda pública y el déficit fiscal. En este caso, ha sido el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien ha pedido recortes en el gasto público en 2024 y 2025 mediante una “política fiscal restrictiva” para asegurar las finanzas públicas en el futuro.

Hernández de Cos asegura que es “absolutamente crucial” tomarse en serio el ajuste fiscal tras el aumento “significativo” de la deuda y de los desequilibrios presupuestarios por la pandemia. La OCDE comparte la necesidad de reducir el déficit de las cuentas públicas pero sugiere al Gobierno subir el IVA y retirar las medidas contra la inflación.

Sin embargo, hay margen para mantener algunas ayudas contra la inflación y no tener que subir un impuesto como el IVA, que es de los más regresivos ya que no discrimina en función de la renta. Aunque durante la anterior legislatura del Gobierno de coalición se ha reducido la brecha de la presión fiscal entre España y la Unión Europea, todavía estamos a más de tres puntos: Según los últimos datos, referentes al ejercicio 2022, la media de la zona euro era del 41,9%, frente al 38,3% español.

Con datos de Eurostat, a pesar de que se consiguió un récord de recaudación tributaria en 2022, España necesita 48.000 millones más de ingresos por impuestos y contribuciones sociales para alcanzar la media europea de presión fiscal. Hay margen para subir impuestos a los que más tienen. Es evidente que no existe ese “infierno fiscal” que pregonaba el PP.

Otro ejemplo claro de políticas progresistas: la reforma laboral y la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) han salvado a los trabajadores de un mayor daño de la inflación. Mientras que los datos publicados por la Agencia Tributaria demuestran que casi la mitad de los trabajadores peor remunerados han ganado poder adquisitivo en esta crisis, la EPA (Encuesta de Población Activa, que realiza el INE) sobre 2022 apunta que los sueldos reales han aumentado para el 20% de los trabajadores que menos cobran. En estos datos ha influido mucho la caída de la temporalidad por la reforma laboral que se ha consolidado con una creación de empleo récord. En este enlace te mostramos los datos que revelan que la reforma laboral y la subida del salario mínimo han rebajado el daño de la inflación.

No solo ha habido una mejora sustancial del mercado laboral español. También comienzan a cambiar los marcos de negociación que antaño parecían anatemas. El salario mínimo se subió a 1.080 euros mensuales en 2023 sin que las patronales quisieran ni siquiera sentarse a negociar. Pues bien, ahora la CEOE ha pasado de los pronósticos catastrofistas por la subida del salario mínimo a proponer un aumento del 3% para 2024.

152.000 beneficiarios más

Si se confirma la ampliación del subsidio de desempleo a las personas menores de 45 años sin cargas familiares. Se trata de una de las propuestas del Ministerio de Trabajo para modificar los subsidios de desempleo. Aquí te explicamos la medida. Esta reforma de las prestaciones de paro se ha convertido en la enésima confrontación entre los ministerios de Asuntos Económicos y Trabajo. Nadia Calviño aboga por subsidios decrecientes y “potenciar” el control del compromiso de volver a la actividad de las personas desempleadas, mientras que Yolanda Díaz plantea eliminar el mes de espera entre la prestación y el subsidio y compatibilizar la ayuda con la incorporación al trabajo “durante el primer mes”. Las espadas están en alto.

Íbamos a destacar esta semana otra cifra hasta que se nos ha cruzado esta nueva confrontación entre Economía y Trabajo: 10.729 son las empleadas del hogar y de cuidados que ya han podido cobrar el paro, una vez que el pasado septiembre de 2022 el Gobierno reguló su derecho. Un gran avance para unas trabajadoras que hasta ahora habían estado abandonadas.

Mientras los socios de Gobierno se enfrentan, los sindicatos suecos dan una lección de unidad para evitar abusos. Elon Musk, poco amigo de los sindicatos, está dispuesto a que no tengan hueco en su empresa de coches eléctricos, Tesla. Se negó a firmar un convenio colectivo con los 120 mecánicos de la compañía en Suecia. La respuesta ha sido un bloqueo total de los sindicatos de otras empresas: los estibadores no descargarán ni un Tesla, los trabajadores de la red eléctrica no intervendrán en sus puestos de carga ni los repararán, los empleados de mantenimiento no pisarán sus instalaciones y los taxistas se han comprometido a no adquirir ninguno de sus modelos hasta que haya convenio colectivo. La huelga se le fue de las manos a Musk. El último episodio lo han protagonizados los carteros. En Suecia, las placas de matrícula se reparten por correo. La concesionaria encargada de hacerlo es PostNord, la empresa pública sueco-danesa que domina este mercado en los países nórdicos. Sus empleados están en huelga contra Tesla y no le enviarán ninguna matrícula. Aquí te explicamos los últimos movimientos de la lucha sindical sueca contra los abusos de Elon Musk en Tesla.

Cada vez que habla sube el pan

Hay momentos donde estas cosas pasan para que la compañía pueda seguir adelante, que tenga o haga movimientos de su plan estratégico Antonio Garamendi — Presidente de CEOE

Las palabras del presidente de la patronal vienen por Telefónica, que ha anunciado un ERE para despedir a miles de empleados. ¿Seguir adelante? Telefónica ganó 2.011 millones de euros en 2022 y en los nueve meses de este año ha obtenido ganancias por 1.262 millones. No es ese el problema. Anda revuelta la primera operadora de telecomunicaciones española. No es solo por la entrada de los saudíes en su accionariado o por la posibilidad de que el Estado vuelva a ser accionista. El problema es que no encuentra la fórmula para convencer a los mercados de que es un negocio sólido. El anuncio del ERE llega pocas semanas después de presentar un nuevo plan estratégico que no termina de convencer y acabar con el mal endémico de una acción débil. Se opta por la maniobra fácil de los despidos ante la incapacidad de generar nuevos negocios.

Entrepreneur

Kike Sarasola dejó su carrera de jinete para convertirse en 'entrepreneur'. Con excelentes conexiones en el mundo de la política, en el año 2000 fundó Room Mate, una cadena hotelera que nunca ha tenido beneficios pero siempre consigue inversores. La trayectoria empresarial de este empresario está llena de giros de guion. Hace poco más de un año, la compañía entró en concurso de acreedores. Unos meses después, el fondo buscagangas Angelo Gordon salió a su rescate y en medio, la que fue accionista de referencia, Sandra Ortega, desahució a la hotelera de sus establecimientos en Miami y Nueva York y abrió un frente legal contra quien fue su mano derecha por su actuación en la gestión de Room Mate. El administrador concursal de la empresa, PwC, reconoció que la hotelera tenía una deuda de 199 millones de euros, de los que más de 86 millones, se correspondían con créditos realizados por Rosp Corunna, la sociedad patrimonial de Sandra Ortega. Tras la toma de control de Room Mate por el fondo de inversión, se da por cerrada la disputa con la inversora gallega. Kike Sarasola sigue como presidente de Room Mate. En este enlace hay más información sobre el culebrón accionarial entre Kike Sarasola y Sandra Ortega.

Otra empresa donde pueden aparecer muchos 'entrepreneurs' es Portfolio: un nuevo mercado de capitales español que no exige una capitalización mínima, ni publicar un folleto si el instrumento se dirige solo a inversores cualificados, ni que la empresa tenga web específica. Vamos, tiene unos “requisitos de admisión sencillos” de manera que ha abierto una vía rápida para cotizar a las inmobiliarias de los ricos, ya que por ahora cuenta con cinco socimis en su plataforma de negociación. La cuestión es quién controla a los supuestos controladores. Ya tenemos una larga listas de fiascos empresariales en otros mercados bursátiles. Como remate, Portfolio, que cuenta entre sus inversores a varios empresarios del ladrillo, tuvo salvedades en sus cuentas. Aquí te explicamos quién está detrás y cómo funciona la nueva Bolsa que reduce los requisitos para cotizar y abre una vía rápida a las inmobiliarias de los ricos.

Bien público







En elDiario.es seguimos analizando los salarios en España. Ya hicimos un profundo reportaje en el que mostramos la posición de los asalariados en España y lo planteábamos como un juego para descubrir cuánta gente cobra más y menos que tú. Consulta tu posición en la escala salarial de España. En esa información salían datos relevantes como que los salarios de más de 36.000 euros brutos ya están entre el 20% que más cobra. Gracias a las respuestas de los lectores y socios hemos hecho otra información: de las 240.000 personas que consultaron su posición en la escala salarial en la calculadora, solo un 13% se ubicaba entre los salarios más altos de España, cuando la realidad es que la mitad estaban realmente en esa posición. Tienes que leer esta maravilla realizada por Raúl Sánchez y Victòria Oliveres que demuestra que no eres consciente de lo poco que cobra la gente.

