Hola,

¿Qué tal tu semana? ¿Todo bien?

Lo primero: recuerda que hoy es el último día de votación de nuestro Estatuto. Si aún no lo has hecho, puedes votar fácilmente desde aquí. ¡Gracias por participar!

Esta semana en la que votamos nuestro Estatuto celebro un aniversario que me hace especial ilusión: 20 años de mi blog, Escolar.net. Que empecé a escribir el 16 de mayo de 2003 y ya entonces encabezaba con el lema actual: “En aquel momento parecía una buena idea”. Sin duda lo fue.

Gracias a ese blog, después pude fundar elDiario.es, que en gran medida empezó a crecer por las recomendaciones de la gente que ya leía Escolar.net. Fue una pequeña semilla que, a todos los que hemos hecho posible elDiario.es (también tú, y el resto de nuestros socios y socias), nos permitió construir este periódico que lees hoy. Así que enhorabuena por el aniversario a ti también. Más aún si eres de los que ya entonces me leías en Escolar.net. Gracias por seguir aquí.

Todo es ETA

“Tú eres ETA. Yo soy ETA. Nosotros somos ETA y cualquiera que proteste es siempre ETA. Solo ellos no son ETA. En esencia, los españoles nos dividimos en dos grupos: los ”ciudadanos de bien“ (marca registrada) y el resto, los etarras.”

El párrafo anterior es el arranque de un artículo que escribí hace más de una década en Escolar.net. Me temo que sigue de plena actualidad. Y no es mérito mío, sino del Partido Popular. Que año tras año ha seguido utilizando el dolor del terrorismo para su estrategia electoral.

¿No te parece obsceno que el principal tema de debate en estas autonómicas y municipales vuelva a ser ETA? Pues llevamos toda la campaña así. Y cuando crees que el debate público ya no puede caer más bajo, el Partido Popular te sorprende una vez más.

Pedro Rollán, senador del PP: “Los cimientos de la ley de vivienda se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor, con 21 muertos, cuatro de ellos niños”.

Algunas obviedades que conviene recordar:

La ley de vivienda se levanta sobre la mayoría absoluta del Parlamento español, donde ha sido aprobada por una decena de partidos y 176 diputados, que representan a cerca de doce millones de votantes. Se levanta sobre los cimientos de la Constitución, como bien explica Esther Palomera en este artículo. Que los cinco diputados de EH Bildu también hayan votado a favor de la ley de vivienda, o de la subida del salario mínimo, o de la subida de las pensiones, no hace a estas reformas ni mejores ni peores. Coincidir en una votación o acordar una enmienda no transmite los defectos o virtudes de ese partido a esa ley, ni de ahí saltan esos atributos de forma mágica a quienes voten igual. Si la manera de entender el parlamentarismo que tiene el PP fuera real, por este mismo falso silogismo se podría argumentar que el ‘no’ a la reforma laboral, o a la ley mordaza, –donde EH Bildu votó lo mismo que el PP– también se levanta sobre las cenizas y los muertos del atentado de Hipercor. EH Bildu no es ETA. Y no solo porque lo digan todos los tribunales desde hace muchos años. No son ETA de la misma manera que el PP no es hoy la dictadura franquista. Por mucho que Manuel Fraga, presidente de honor de este partido jamás pidiera disculpas por el asesinato de Julián Grimau. ¿Alguien en el PP es capaz de explicar por qué votar en el Congreso con EH Bildu es un pecado mortal cuando el PP hace exactamente lo mismo en el Parlamento Vasco de manera cotidiana? ETA es historia. Si llegar hoy a acuerdos políticos con Bildu es, para el PP, una enorme traición, ¿cómo calificar los pactos a los que llegó el PP con Batasuna en el Ayuntamiento de Vitoria o en el Parlamento Vasco cuando ETA aún estaba activa?

“ETA está viva”

Pedro Rollán, el senador de “las cenizas de Hipercor”, forma parte del PP de Madrid. El mismo partido que preside Isabel Díaz Ayuso. El mismo del que se escindió Vox. El mismo que es indistinguible de la extrema derecha en tantos planteamientos, como lo que dijo este jueves la presidenta de Madrid:

Isabel Díaz Ayuso: “ETA está viva, está en el poder. Vive de nuestro dinero. Mina nuestras instituciones. Quiere destruir a España, privar a millones de españoles de sus derechos constitucionales y provocar una confrontación”.

Varias víctimas de ETA salieron a responder a Ayuso. “Es la banalización en estado puro. No respeta a los muertos”, criticó Consuelo Ordóñez, presidenta de la asociación de víctimas Covite, la misma que denunció la presencia de condenados por terrorismo en las listas municipales de EH Bildu.

Consuelo es hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP en San Sebastián asesinado por ETA.

¿La respuesta de Ayuso a estas críticas? Pues es indecente, incluso para su nivel habitual: acusar a Consuelo Ordóñez de tener “problemas personales con el PP”.

A este ritmo, Consuelo Ordóñez también será ETA. Es lo último que nos falta por escuchar.

“Sánchez es más generoso con los verdugos”

La estrategia de Ayuso da la nota incluso para el nivel medio del Partido Popular. Es la única dirigente importante de este partido que sigue defendiendo la ilegalización de EH Bildu, exactamente lo mismo que pide Vox. Y que Alberto Núñez Feijóo ha descartado. Pero eso no significa que Feijóo esté al margen de esta infame estrategia electoral.

Este martes, Feijóo acusó a Pedro Sánchez de ser “más generoso con los verdugos que con las víctimas”. Le responde una víctima de ETA, el periodista Gorka Landáburu en una entrevista que publicamos hoy:

“Es una ignominia utilizar el terrorismo para dividir a la gente demócrata de este país, a la democracia que tanto nos ha costado poner en marcha. Esas palabras, evidentemente, no reflejan la realidad. Son mentira y me recuerdan mucho a las de Mariano Rajoy que, en 2005, en sede parlamentaria, acusó al presidente Zapatero de haber traicionado a las víctimas. Esto es inaceptable. Una vez más, utilizan el terrorismo de una ETA que ya no existe solamente por intereses partidistas y réditos electorales”.

Gorka Landáburu también critica a EH Bildu, por llevar aún “una mochila muy cargada”. “Tienen que hacer autocrítica y renunciar a su pasado, están intentado pasar página sin haber leído la anterior”.

Más allá de ETA

Todo es ETA. Y por eso mismo le he dado muchas vueltas al sentido de la carta de esta semana, que cae en una evidente contradicción. Por un lado, detesto que este debate absurdo monopolice toda la campaña electoral. Por el otro, creo que hay que responder ante manipulaciones tan groseras. Tal vez me equivoco hablando más de este asunto, no lo sé. Si estoy errado, espero que me sepas disculpar.

Antes de despedirme, cuatro recomendaciones más.

Espero que tu fin de semana sea genial. Que cuides bien de tus plantas: ojalá a mí se me diera tan bien como a mi madre, yo siempre me paso o me quedo corto con el riego. Espero que los artículos de Diego Olivares –nuestro nuevo colaborador experto en plantas– me ayuden a que no me pase más.

Gracias por leerme. Y gracias por tu apoyo a elDiario.es. Este periódico existe por personas como tú.

Un abrazo,

Ignacio Escolar

