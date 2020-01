Durante la actividad invernal, no cabe duda que una de las partes más delicadas, e importantes, de nuestra equipación son los guantes. Las manos, al igual que los pies, son las dos zonas de nuestro cuerpo que en situaciones de frío antes pierden temperatura.

Por ello, los guantes, como pieza clave de nuestro equipo, son una capa protectora que absorbe más trabajo quizás que el resto de las prendas que llevamos ya que, además de aislarnos del frío, viento o nieve, están sometidos a fricciones, roces con la roca, rápeles con cuerdas mojadas o secas y una infinidad de situaciones en las que se les pone a prueba de forma intensa.







En la siguiente comparativa hemos probado diferentes guantes de alpinismo tomando diversos parámetros de valoración, pero como referencia básica, hemos prestado especial atención al aislamiento térmico, la resistencia, así como la comodidad y/o manejabilidad.

Sin duda, todos ellos son guantes con los que podremos realizar actividad técnica intensa, y de hecho hemos podido comprobar que los resultados finales en las diferentes variables antes mencionadas han sido bastante equilibrados. Creemos que este tipo de producto es el que más se adapta a unas condiciones medias de utilización, desde su uso en el Pirineo hasta Patagonia.



Si quisiéramos algo más caliente y potente para actividades en altura o zonas árticas, lo ideal es, evidentemente, la manopla, con sus ventajas en ciertos puntos, como una mayor capacidad de retención del calor, pero también sus inconvenientes en otros aspectos, como a la hora de la manipulación del material, cuerdas, etc.



Geko Hot de CAMP

Los Geko Hot de Camp son unos guantes versátiles, pensados para ser usados en tiempo muy frío y en cualquier tipo de actividad en la montaña. Menos resistente y duradero que otros de su estilo, en cambio, son muy cómodos y prácticos, y destacan por la gran calidez que proporcionan. Aun así, el refuerzo tipo Grip´R en la palma y los dedos contribuye a que no los destruyamos en una temporada.



Impermeables y transpirables mediante membrana Hypora, aguantan bastante bien la humedad, aunque con lluvia o en cascada chorreando van algo justos.El relleno de Primaloft One, aumentado con respecto al modelo Light en 20 gramos, los convierte en una prenda muy caliente, lo que los hace perfectos para meteorología muy fría y preferiblemente seca. El tacto es muy bueno, lo que nos permite usar los piolets con comodidad y, si manejamos piezas pequeñas, además no perderemos demasiada sensibilidad.



Entre el pulgar y el índice tiene un refuerzo, precisamente por donde antes se suelen romper los guantes. Aparte del refuerzo presenta una zona “suave”, para no dejarnos la piel de la nariz cada vez que nos limpiemos las secreciones nasales.

La regulación de muñeca, confeccionada en neopreno, se ajusta mediante un cierre de velcro, que sella perfectamente el guante.

Es un modelo más bien corto, pero tiene una correa anti pérdida, muy práctica, que nos evitará el perderlos con viento o por descuido. Así que, en líneas generales, unos guantes perfectos para esquí de montaña en días fríos, y para alpinismo cuando la ruta nos sea excesivamente técnica.



Icemelt Thermo de Montane



Montane se caracteriza por hacer productos técnicos y muy alpinos, y así nos lo demuestra una vez más con el modelo Ice melt Thermo, un guante puro de alpinismo para condiciones frías y exigentes. Hablamos de un guante caliente y muy resistente que, aun siendo muy “potente”, ofrece un grado de comodidad, capacidad de agarre y maniobrabilidad muy interesante.

Construido en Gore-Tex, para garantizar impermeabilidad y transpirabilidad, se ha comportado muy bien con nieves muy húmedas e incluso en cascadas que chorreaban.



El tejido exterior es un Shoftshell elástico que evita que sea un guante rígido y equilibra la resistencia con la comodidad.

El relleno está compuesto por 170 gramos de Primaloft Gold, lo que le convierte en un guante muy caliente, como ya hemos referido con anterioridad, ya que el peso total del producto en Talla L es de menos de 200 gramos.

La parte de la palma y dedos se ha elaborado con cuero de cabra (a nuestro juicio de las mejores opciones), con un recubrimiento doble en las partes más expuestas al roce. Esto hace que sea muy recio y aguante muy bien los rápeles, así como la fricción con la roca en los pasos de mixto, etc.



El interior es de cálido forro polar. Aquí apuntamos el único inconveniente y es que, con las manos mojadas, fricciona un poco con la piel de la mano a la hora de introducirla en el guante.

Por último, los tiradores de ajuste son de buena calidad y efectivos, cerrando perfectamente el guante a la muñeca.

En definitiva, el Icemelt Thermo es un guante muy caliente y resistente diseñado para actividades de alpinismo en condiciones recias y frías que, además, mantiene un buen equilibrio entre comodidad y manejabilidad, lo imprescindible en un guante de estas características.

Guide Glove Short de Rab

El modelo Guide Glove Short de Rab se presenta como unos guantes resistentes, impermeables y transpirables con eVent® que además ofrecen refuerzos de cuero y un suave revestimiento elástico en el dorso. Cuenta con micro forro polar que añade comodidad y calidez, y palma en Pittards Armortan®, duradera y con buen agarre. No hay que olvidar tampoco el refuerzo adicional en la palma y el pulgar para su uso con bastones o herramientas, así como el parche en el pulgar que los hace perfectos para esquí o alpinismo. Cuenta con un refuerzo extra de piel en el puño, en el dorso de la mano y en las costuras críticas.



Que un guante dure tres temporadas es ciencia ficción, por no decir una gran utopía, pero también es cierto que a veces te llevas una sorpresa… Debo admitir que mis Rab Guide Glove están ya al borde de finalizar la ¡tercera temporada! Y eso no es ciencia ficción…

Estos guantes se han comido horas de trabajo en el monte, guiando, escalando y lo peor, rapelando, maniobra para la que, aunque a veces suelo llevar un guante de ferretería para las bajadas por ser una manera de estirar la vida de los guantes “buenos”, el Guide no se ha librado de una pila de ellos… Y pese a todo esto debo admitir que nunca unos guantes me habían durado tanto.



Cada guante Rab Guide Glove Short pesa 170 gramos (talla L) y ha sido elaborado con la anteriormente mencionada membrana eVent®, y construido con piel de primera calidad Pittards® Amortan®. Además, presenta numerosos refuerzos en la palma y el dorso, y costuras críticas. Tiene un patronaje precurvado para mejorar el confort y viene equipado con muñequeras liberables. Así que en definitiva es, sin duda, un guante de alpinismo polivalente, y una opción muy popular entre los guías de alta montaña.

Cascada de Simond

Los guantes Cascada, de la marca Simond son, sin duda, unos guantes de carácter invernal para actividades de montaña que creemos, después de las diferentes pruebas a los que los hemos sometidos, ofrecen una aceptable relación calidad-precio.

El Cascada es un guante confortable que soporta bien las bajas temperaturas. Ofrece un buen tacto en su interior, aunque con una horma algo estrecha en el caso de que tengamos la intención de usar o ponernos un guante interior.

En cuanto a su longitud de muñeca resulta algo corto. El ajuste con tensor es bueno y el detalle de sujeción a la muñeca muy adecuado para este tipo de guantes.



Sobre la parte de la palma, apuntar que viene recubierto de cuero en su totalidad, lo que le otorga sin duda resistencia y durabilidad. Las costuras, que como es normal podrían sufrir desgaste a causa del uso con bastones o piolet, se encuentran, muy oportunamente ocultas.



También hemos podido comprobar que es un modelo que soporta bien la columna de agua, excepto en la zona del pulgar, más concretamente, en la zona destinada a la limpieza de las lentes.

Así que, como conclusión, y tras probarlos en diferentes escenarios y a conciencia, podemos decir que es guante cómodo, y que ofrece buena movilidad. Su mayor hándicap es posiblemente su horma, que resulta algo estrecha, así como la falta de impermeabilidad en la anteriormente citada zona del pulgar. Por lo demás, se trata de un guante polivalente de una buena calidad para uso en media montaña invernal y, además, con un precio fantástico.

Impact de Trangoworld

El modelo Impact de la marca aragonesa Trangoworld es un guante de invierno para actividades de montaña, diseñado por Manu Córdova, que ofrece una relación calidad-precio muy interesante, conclusión a la que hemos llegado tras varias semanas de intensas pruebas en el Pirineo.

El Impact es un guante cómodo muy recomendable para la escalada en hielo o por terreno mixto, situaciones en las cuales necesitamos un buen tacto con el piolet para que éste no se nos resbale durante la tracción o simplemente durante el agarre del mismo. Trangoworld ha solventado esta situación gracias al sistema de agarre X-Trafit que funciona muy bien.



Además, destaca por su tacto, lo que supone un plus a la hora de realizar todo tipo de maniobras técnicas, nudos, colocación de tornillos, aseguración, plegado de cuerdas, etc.

Por otro lado, y a pesar de ser un guante para estar en movimiento, es bastante cálido gracias al aislante térmico con el que ha sido elaborado.

El ajuste de muñeca elástico nos permite además dejar el guante colgando de la misma, o sujetarlo a nuestro arnés para poder cogerlo rápidamente si lo necesitamos. Este ajuste de muñeca es con velcro, y rodea el contorno de la misma completamente, evitando enganchones ocasionales.



Otros detalles a destacar serían las protecciones de nudillos, su impermeabilidad, su transpirabilidad y que es cortavientos.

Como conclusión, apuntar que es un guante muy destacado para la escalada en hielo y otras actividades técnicas invernales, con un excelente tacto, como ya hemos indicado, y una gran sensación de agarre.

Roccia de Vaude



Los guantes Roccia de Vaude son un modelo que, sin ningún género de duda, se muestran muy resistentes y duraderos. Son, además, impermeables y transpirables mediante membrana de tres capas. Los días de nieve, e incluso lluvia, se conservarán secos hasta en las peores condiciones como hemos podido comprobar de primera mano.

Sin duda, el relleno de Primaloft Gold Insulation Eco se hace notar, y en los fríos días del invierno se agradece su calidez. No son finos, pero un aislante de esa calidad evita que sean incómodos por grosor. El cuero Pittards Armortan® de la palma los hace duradero y les otorga un agarre excepcional.



En el pulgar, aparte del refuerzo, lleva una zona “suave”, para no dejarnos la piel de la nariz cada vez que nos sequemos. También lleva un colgador de guante en el dedo central para evitar que al engancharlos del arnés entre nieve. Sin duda, ¡fundamental!

La regulación de muñeca, con ajuste de velcro, sella perfectamente el guante. Quizás unos centímetros más de correa se agradecerían para poder ajustar sin apretar en caso de necesidad.

Es un modelo largo, y en la parte posterior tiene una correa anti pérdida, muy práctica, y que nos evitará el perderlos con viento o por descuido.



Ligeramente estrecho, es conveniente probárselos antes de comprarlos para evitar sorpresas, especialmente en caso de tener dedos gruesos, algo bastante habitual entre escaladores.

Por lo tanto, en líneas generales, hablamos de unos guantes perfectos para esquí de montaña en días fríos, así como para alpinismo cuando la ruta no sea excesivamente técnica.



TABLA COMPARATIVA

Para ver la tabla a mayor resolución pincha aquí