Mochila Airzone Pro + (35:45) de Lowe Alpine

El modelo Airzone Pro + es una mochila compacta, ligera y técnica, con un tamaño ideal para actividades de trekking y excursiones de 1 o 2 días, donde el peso y la robustez son muy importantes. Su sistema mejorado de espalda, con mayor superficie ventilada, supera a su antecesora en transpiración y comodidad. También ha sido mejorado el confort y la transpiración de los tirantes, construidos en Foam perforado recubierto en maya que hace de ella una mochila cómoda y totalmente adaptable a la espalda.

Nos han llamado la atención varias cosas, como su peso (1,65kg) que, para la cantidad de detalles que tiene se siente muy ligera. Por otro lado, también la calidad del material y costuras, que dan sensación de gran robustez y resistencia.



Principales características

Sistema de espaldera AirZone Center que permite el ajuste en longitud entre 46 – 51 centímetros y AdaptiveFit ™ cinturón de cadera y arnés.





Entrada lateral de fácil acceso.

Bolsillo frontal y volumen ampliable que brinda opciones de almacenamiento versátiles.

Seta desmontable con doble bolsillo exterior e interior.

Bolsillos en el cinturón de la cadera para almacenamiento de fácil acceso.

Pinzas específicas para la punta del bastón.

Asa frontal.

Correa de esternón con silbato desmontable.

Compresión lateral.

Bolsillos internos con cremallera.

Compatible con sistema de hidratación.

Grandes bolsillos laterales de malla elástica.

Doble sistema porta piolet.

Protector de lluvia.



Almacenamiento

Estamos ante una mochila que, a primera vista, no parece de 35 litros de capacidad, ya que da un aspecto más compacto, aunque a su vez se ve espaciosa en cuanto a carga. Nos permite ampliarla a 45 litros, ofreciendo un volumen extra en caso de hacer salidas de varios días. Nos llamó la atención que con la buena capacidad que alberga, nos costó meter un saco de dormir en su interior debido a que su diseño hace un poco forma de gota de agua, siendo la entrada algo mas estrecha que el resto del interior de la mochila.

Dejando a un lado este pequeño detalle, no dejó de sorprendernos la cantidad de bolsillos en el exterior, interior, y doble bolsillo de la tapa que nos da multitud de posibilidad de almacenaje y de fácil acceso. Ésta, a su vez, es desmontable, y nos brinda la posibilidad de dejarla modo petate.



Ajuste y trasporte

Lo mejor en todos los modelos Airzone y Airzone Pro es su comodidad y ajuste de espalda debido a su diseño ergonómico, que otorga a su vez buena rigidez a la mochila. En general es bastante bueno, con hombreras acolchadas y una anchura suficiente para que no se nos clave en los hombros, incluso con la mochila bien cargada. Además, nos permite una gran movilidad de brazos.

Indicar también que este modelo existe en versión para mujer, AirZone Pro+ ND 33:40, que se ajusta mejor a la anatomía femenina.

En su exterior, a parte de todos los bolsillos que hemos comentado, encontraremos cinchas compresoras que podremos usar como porta esquís. Apuntar que no nos han dejado transportar un aislante, pero es algo que si podremos colocarlo en su parte frontal gracias a las gomas elásticas que lleva. También dispone de un doble porta piolets que hemos probado con diversos modelos, encajando todos perfectamente.

Algo que nos ha llamado muchísimo la atención es su “asa frontal” para poder agarrarla o elevarla con facilidad sin tener que cogerla de los tirantes, los cuales, en múltiples modelos de mochilas, se desajustan al levantarlas.

Finalmente, nos gustaría decir que el tejido exterior, disponible en cuatro colores, verde, rojo, azul o negro, es 330D Cross/Trishield Dura/Hidroshield, muy resistente e impermeable.