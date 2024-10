Arnés de escalada Helios de Edelrid

Un verano entero escalando con el arnés Helios de Edelrid. Este ha sido el tiempo que he necesitado para entablar una relación de amor con el mismo aunque, a decir verdad, esto ocurrió casi desde primer momento en que lo probé.

A primera vista, el Helios parece que ofrece un equilibrio fantástico entre comodidad, ligereza y funcionalidad pero, lo cierto es que ha superado con creces todas mis expectativas en estos aspectos. Es un arnés muy versátil diseñado para quienes buscan rendimiento en roca, hielo y alpinismo, sin sacrificar comodidad ni peso en ningún momento.

Comodidad y ajuste

Lo que más me ha gustado del Helios es su destacado grado de comodidad, algo fundamental cuando escalas en verano durante los días más largos del año o te enfrentas a situaciones de aseguramiento prolongadas. A destacar la tecnología 3D Pad desarrollada por marca germana realmente marca la diferencia. A primera vista, su acolchado parece mínimo, pero está estratégicamente colocado en las zonas clave, lo que te brinda soporte donde es más necesario. He podido comprobar de primera mano que, en alguna caída controlada y momentos en los que estoy colgado durante mucho tiempo (probando un paso, reuniones aéreas, etc.), que la presión se distribuye uniformemente gracias a la forma de mariposa del cinturón. No se siente ningún punto de incomodidad o molestia.

El diseño del cinturón nos ha especialmente llamado la atención ya que la mayor superficie y acolchado se encuentra en la zona de los riñones, no en el centro de la espalda, y el resultado es excelente por lo que hemos podido comprobar.

Otro aspecto que me encantó fue la ajustabilidad de las perneras. Con las hebillas Slide Block de 15 mm. se puede ajustar fácilmente el arnés según la ropa que llevemos, desde pantalones ligeros para verano, hasta capas adicionales para épocas más frías. Además, las fundas textiles sobre las hebillas añaden un toque de durabilidad, evitando que el desgaste temprano afecte el rendimiento del arnés.

Ligereza y tamaño compacto

Con 385 gramos de peso total, el Helios es, sin duda, un modelo notablemente ligero para un arnés de este tipo y contundencia. Es compacto dentro de la gama en la que se mueve pero, obviamente, al ser un arnés bastante acolchado y potente ocupará cierto espacio en la mochila.

No obstante, no nos parece un problema, si no más bien algo lógico cuando hablamos de este tipo de arneses en los que prima la comodidad y la resistencia. Hay arneses más comprimibles y ligeros, pero en absoluto con este nivel de confort.

Carga y accesorios

El diseño simétrico de los portamateriales es otro punto fuerte del Helios. En general, en vías técnicas o de alpinismo necesitas llevar una cantidad considerable de equipo, y en este modelo nos encontramos con unos portamateriales bastante rígidos, que admiten mucho peso, y que sitúan el material de tal forma que siempre disfrutaremos de un cómodo acceso al mismo.

La capacidad de llevar tornillos de hielo en las ranuras laterales es una de las características que lo convierte en un arnés muy completo, sobre todo para escaladores que buscan un equipo polivalente.

Además, cuenta con un portamaterial trasero para la bolsa de magnesio o cuerda auxiliar en actividades de Big Wall. Es un detalle simple, pero útil en situaciones donde necesitas mantenerte organizado y con acceso rápido a tus herramientas. También nos encontramos con una pequeña bolsa con cremallera que podremos poner y quitar.

Construcción y durabilidad

La combinación de poliamida y HMPE en las zonas de mayor desgaste es otro de los aciertos de la marca germana con el Helios. A lo largo de las semanas que lo he estado probando en diversas situaciones, desde escalada deportiva, hasta vías más técnicas en montaña, el arnés ha demostrado ser muy resistente. Los puntos de encordamiento, que suelen ser los primeros en desgastarse en arneses de menor calidad, están protegidos de manera óptima, lo que augura una larga convivencia con el Helios y lo convierten en un producto a todas luces muy duradero.

Además, la hebilla de aluminio Slide Block de 20 mm del cinturón asegura un ajuste firme y duradero, incluso en situaciones donde necesitas ponerte y quitarte capas rápidamente. Un detalle muy útil, especialmente en días de invierno.

Un detalle curiosos es que el Helios ha sido desarrollado gracias a una colaboración entre Edelrid y la Universidad de Munich. Esto ya de por si es una absoluta declaración de intenciones en cuanto a tecnología e innovación. De esta colaboración han surgido el Helios y el Helia, dos arneses similares, pero con la diferencia de que uno (Helios) está más adaptado a figuras con menor diferencia de medidas entre cintura y cadera y el otro (Helia) está diseñado para cuerpos con mayor diferencia de medida entre eso dos puntos, por lo que es más adaptable a la figura femenina.

Tras poder poner a prueba el Helios en una gran variedad de terrenos y condiciones puedo decir con seguridad que es un arnés que combina rendimiento y comodidad de manera excepcional. Tiene un diseño compacto, ligero y resistente, por lo que me parece una opción ideal tanto para escaladores de deportiva como para aquellos que buscan aventuras más alpinas y que quieran un producto agradable y estable en su cintura.

Si estás buscando un arnés que te ofrezca comodidad en caídas, días largos de escalada, reuniones colgado, y además con capacidad de ajuste rápido y simple para cambios de ropa, el Helios es una opción excepcional. En definitiva un arnés de gama alta, que saber aprovecharse de la tecnología y que es excepcionalmente cómodo. ¡Un absoluto 10!