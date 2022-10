Chaqueta CNDR Phantom de RAB

Rab nos tiene acostumbrados a productos de altísima calidad, pero debo apuntar que, en una chaqueta de este estilo y características, la forma británica nos ha vuelto ha sorprender muy gratamente.

Como ya me paso hace unos días, lamento tener que repetirme otra vez en este test, pero me siento un privilegiado al ser uno de los pocos en el mundo que tiene en sus manos una prenda que aún no ha salido al mercado, ya que su lanzamiento está previsto para 2023. Es una situación bastante atípica ya que , a la par que exprimes la prenda al máximo, también te tienes que exprimir el cerebro para ver lo que todavía no se ha podido comprobar de la prenda.

De la misma forma, la responsabilidad es máxima, ya que los fabricantes y representantes depositan su confianza en tu propio criterio, basado en la experiencia y espíritu crítico que has de tener para no caer en el conformismo.

Fabricación

Recibida hace un par de meses, justo a la vuelta de Pakistán, hemos tenido tiempo de someterla a todo tipo de “perrerías”, bastantes más en actividades de escalada y montaña en general que en bicicleta, ya que el trote más “duro”, sin duda alguna, es machacando la chaqueta por las paredes verticales.

Lo primero que hemos de remarcar, y que resulta determinante para comprender la calidad de la prenda puesta a prueba, es el tejido con el que está confeccionado la misma: 7D Pertex Shield 2.5, muy ligero, impermeable, transpirable, cortavientos 100% y sorprendentemente resistente para ser algo tan fino que aparentemente da miedo rozarlo ya que es la gama ligera de la membrana. A esto le sumaremos un tratamiento DWR hidrófugo que le hace aumentar la vida útil frente a los elementos. Poco más le podemos pedir a un trozo de tela…

Un factor también fundamental, y especialmente para su uso en bicicleta, es que la prenda corte el viento. En bicicleta, fundamentalmente en descenso, se alcanzan en carretera con facilidad velocidades superiores a los 70km/h, y en montaña los 40-50 están a la orden del día en buenas pistas. No hay que explicar aquí el factor Windchill, el efecto que puede tener en nuestro cuerpo, más aún cuando comenzamos los descensos ya que solemos ir sudados tras la subida previa. En la CNDR Phantom este aspecto está logrado al 100%.

No obstante, nos gustaría destacar cuatro aspectos fundamentales de la CNDR Phantom:

- Ligereza extrema, pero a la vez resistente.

- Membrana de 7D Pertex Shield 2.5 de gran impermeabilidad y transpirabilidad.

- 100% cortavientos.

- Minimalista sin perder detalles clave.

Detalles

De un corte ajustado, con una talla M permite llevar una prenda de abrigo fina debajo a una persona de 1,75 de complexión normal.

Un detalle que nos ha gustado mucho es que está especialmente pensado para esas posiciones forzadas de flexión de espalda en bicicleta, en las que la popularmente referida como “hucha”, la parte trasera y baja de la cintura extendida, puede quedar al descubierto con facilidad. Con esta chaqueta no hemos sufrido ese percance en ningún momento.

Por otro lado, en las mangas también se ha buscado esa prolongación, y mezcla una parte elástica con un extra en la parte superior que consigue evitar la entrada de agua por ahí.

Las costuras termoselladas están hechas a prueba de bombas, y no muestran signos de fatiga al uso. Tampoco se aprecian holguras que pudiese provocar su despegado de forma accidental.

La única cremallera que tiene la chaqueta es la frontal. Se trata de una minúscula YKK, impermeable y de tirador simple.

Un detalle a tener en cuenta es que no dispone de bolsillos, pero tampoco está pensada para tenerlos, ya que en las prendas de bicicleta se suele llevar mochila, chaleco o similar.

La capucha es muy sencilla, pero con visera. Se ajusta al casco fantásticamente, y lo mejor de todo es que al girar la cabeza el movimiento es solidario y no te estorba. Algo muy molesto en caso contrario.

Por último destacar que la chaqueta, en su minúscula funda de transporte, ocupa lo que cabe en una mano adulta, y además viene servida con dos elásticos y un clip que permite sujetarla a cualquier parte de la bicicleta o mochila si fuese necesario.

Como dato, apuntar que resulta que, a pesar del tórrido y seco verano que hemos sufrido por España, desde hace un par de semanas estamos teniendo un final de verano y principio de otoño bastante húmedo y, gracias a eso, hemos podido probar más de lo deseado su impermeabilidad, con un resultado excelente, como era de esperar.

Su transpirabilidad también es muy buena para lo que aparenta a primera vista el tejido. Usado ya desde hace un par de semanas por las montañas jacetanas y en los paseos con bicicleta, la satisfacción es máxima.

Resumiendo, la CNDR Phantom es una chaqueta tan ligera que la adquirirás para usarla con la bicicleta, y acabarás usándola para todas tus actividades rápidas y ligeras, ya sea escalada, montañismo o trail.