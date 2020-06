¡Climbat está de vuelta!

Desde el pasado 8 de junio, las salas Climbat han vuelto a abrir sus puertas a todos los aficionados a la escalada. Una apertura con la máxima garantía de seguridad ya que los trabajadores llevan semanas preparándose, al igual que las salas, para poder abrir con la máxima protección para todos. Unas medidas que podemos ver en este vídeo que han preparado:

En Climbat siguen, no obstante, trabajando para ofrecerte un rocódromo más seguro. Entre las nuevas medidas de higiene se encuentra el uso obligatorio de magnesio líquido, por lo que estará prohibido utilizar otro tipo de magnesio que no se el magnesio líquido y las magneseras. Igualmente, y por motivos de seguridad y siguiendo las medidas de protección establecidas, no se ofrecerá servicio de alquiler de material, por loq eu cada cual deberá traer su propio equipo.

Además, desde los centros Climbat nos invitan a realizar las reservas con antelación. Si eres socio, puedes reservar máximo 4 veces a la semana con un tiempo de 2h máximas por reserva. Para los integrantes de Grupo de Escalada u Open Climb, el máximo de veces a la semana es de 2, siempre con un tiempo máximo de 2 horas por reserva. Si acudes de forma puntual, tu reserva será acorde al aforo del momento, con un tiempo máximo de 2h por reserva. Siempre teniendo en cuenta que el 80% del aforo queda reservado para socios y abonados del centro.