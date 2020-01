Ana Alonso e Iñigo Martínez de Albornoz, campeones de la Copa de España de Esquí de Montaña

La estación de esquí del Boi Taüll Resort ha acogido este sábado la prueba Individual de este segundo y decisivo fin de semana de la Copa de España de Esquí de Montaña. Cerca de 200 participantes han viajado hasta la Ribagorza para disfrutar de la Alta Montaña de la Vall de Boí. Un trazado diseñado por David Gensana, del Centro Excursionista de la Alta Ribagorça, que presentaba cuatro subidas y cuatro bajadas con un desnivel de 1.500 metros positivos, así como tramos con piel de foca, dos desplazamientos con crampones y descensos en tres valles diferentes, Collbirrós, Moró y Manyanet.

Marc Pinsach se ha impuesto con solvencia en la Individual liderando de principio a fin. El catalán ha completado el circuito propuesto en 1:31:31. “Tenia a Iñigo detrás y se que es un gran bajador, así que no he podido relajarme en ninguna de las bajadas. Ha estado especialmente complicada la segunda donde nos ha faltado visibilidad”. Martínez de Albornoz por su parte mantiene el liderazgo de la Copa tras cruzar el arco de Skimo FEDME en 1:33:12. Jordi Alís completa el podio con un tiempo de 1:34:13 en una carrera muy luchada contra Pau Coll – primer promesa – que ha entrado a 4 segundos de Alís. Manuel Merillas se hacía con el Top 5.

En féminas, Marta García -1:32:16- salía con cabeza y se ponía primera, sabiendo mantener el liderazgo durante un recorrido que ha sido algo técnico con dos tramos a pie en los que era obligatorio el uso de crampones y alguna que otra bajada con nieve dura y piedras. García explicaba así su carrera: “La verdad que me he encontrado muy bien. Hemos salido rápido, pero al poco me he puesto delante. Espero encontrarme así de bien en la próxima carrera de la Copa del Mundo el próximo fin de semana en la Fontblanca”.

Nahia Quincoces se sube al segundo cajón a dos minutos de Marta García, parando el crono en 1:34:51. Ana Alonso ha defendido con solvencia su liderazgo en la Copa entrando tercera en meta con un tiempo de 1:35:44. La promesa Júlia Casanovas – primera promesa – cruzaba cuarta e Igone Campos cerraba el Top 5. El nivel femenino se presenta este año especialmente elevado. Un número reducido, pero en muy alta forma dibujan el escenario de esta temporada de esquí de montaña en España.

Cronoescalada de Vall de Boí

Hasta 122 esquiadores han tomado la salida este domingo de la Cronoescalada del Valle de Boi, última y decisiva prueba de la Copa de España de Esquí de Montaña 2019-2020.

El recorrido final de la prueba ha sido una incógnita hasta primera hora de la mañana. Aunque los organizadores – Oxigen Services – querían mantener el trazado original, finalmente las fuertes rachas de viento obligaban a recortar la prueba hasta sumar 500+. Una prueba que ha resultado muy rápida y que se ha disputado con rachas de viento y también bastante frío.

El más rápido en la masculina ha sido Pau Coll con un tiempo 0:21:19, quien en el ecuador de carrera subía en tercera posición por detrás de Pere Rullán y Aleix Domènech. Pasado este punto, Coll ha conseguido imponerse pasando a su adversarios y cruzando la meta 9 segundos antes que Rullan, quien consigue una meritoria segunda posición parando el crono en 0:21:28. Aleix Domènech es finalmente tercero con un tiempo de 0:21:45. Iñigo Martínez de Albornoz es cuarto, suficiente para asegurar su título de campeón de la Copa. Manuel Merills cierra el Top 5.

En féminas, la más rápida ha sido Ana Alonso, primera de principio a fin, ha conseguido mantener el ritmo completando el recorrido en 0:26:28 y blindado su título de campeona de la Copa. Igone Campos se ha enganchado al esquí de Alonso y no lo ha dejado hasta el final. Su tiempo de 0:26:42 la hacen valedora de la medalla de plata de la jornada y también de la Copa. Fátima de Diego demuestra una vez más que la verticalidad es su terreno con una tercera posición en esta última prueba de la temporada. Nahia Quincoces y Júlia Casanovas completan el Top 5 femenino de la jornada.

La edición 2019-2020 de la Copa de España de Esquí de Montaña FEDME llega a su fin tras dos intensos fines de semana de Copa, el primero en Sierra Nevada, Granada y el segundo en el valle de Boi. La suma de las pruebas ha coronado a Ana Alonso e Iñigo Martínez de Albornoz como campeones de la Copa de España de Esquí de Montaña esta edición. En hombres, Pau Coll y Aleix Domènech se cuelgan la plata y el bronce de la clasificatoria final de la Copa. En féminas, Igone Campos es la subcampeona de la Copa y Júlia Casanovas tercera.

Aunque se acaba la Copa, aun queda pendiente una de las pruebas más importantes a nivel nacional, el Campeonato de España que tendrá lugar en la estación aragonesa de Cerler el próximo mes de marzo, concretamente del 12 al 15 de marzo. Un Campeonato que contará con las modalidades de Cronoescalada, Sprint, Individual y Relevos. En el mismo escenario se disputará también el Campeonato Infantil.

La fecha que cerrará totalmente el calendario nacional será el Campeonato de España por equipos que se celebrará en Candanchú, Huesca el 29 de marzo.