El buen ambiente reinó en el Du Cross de la Mujer

La localidad de Valdemorillo acogió una nueva edición del Du Cross de la Mujer, con más de 150 duatletas avanzando juntos hacia la meta de la igualdad. Una prueba condicionada por las inclemencias metereológicas de los días previos, pero que finalmente se pudo celebrar con todas las garantías y la satisfacción de los participantes gracias a que el tiempo dio por fin un respiro el día de la carrera y lució el sol en Valdemorillo. Aunque el viento sopló con fuerza en algunos tramos de la mañana, la prueba se desarrolló con total normalidad, sin más consecuencias que unos tiempos más elevados de lo normal. La cita sirvió como particular homenaje a la mujer, con su Día Internacional tan cercano en el calendario, pero, además, puso el acento en la naturaleza, animando a todos los asistentes a sumarse a un mundo más sostenible, con la colaboración de Coca-Cola.

El más rápido de este VIII Du Cross Valdemorillo, Manuel Díaz, se mostró partidario de la iniciativa feminista de Du Cross Series asegurando que “ ellas se lo merecen todo. Yo tengo que agradecerle en concreto a mi mujer el apoyo que me da, ya que posibilita mis ratos de entrenamientos, me acompaña a las pruebas, etc. Sin ella, no sería posible”. El deportista del Crossbiker Pina Team confesó que empezó con el duatlón en 2017, siendo vencedor de su categoría en el circuito Du Cross Series, aunque su especialidad es la bicicleta: “ Me lo paso bien jugando con ella, sobre todo, en días así, con barro que se escurre y te exige más. A mí me ha parecido lo más divertido...”, afirmó.

Entre las chicas destacó María Calleja, quien agradecido el aplazamiento que sufrió la prueba reconociendo que “ el terreno estaba mejor de lo que cabía esperar, se podía rodar perfectamente y todo se ha desarrollado sin más problemas que algún que otro charco sin importancia, el cambio de fecha ha sido acertado”. La duatleta de los clubes Triatlón Carabanchel y PlanetMTB confesó que su mejor baza es la bicicleta y gracias a ella pudo remontar los puestos perdidos en el primer tramo, realizando un circuito que para ella “ ha sido muy completo con bajadas divertidas y subidas técnicas. Además, el paisaje y las vistas son muy chulas”.

Entrega de premios

La alcaldesa de Valdemorillo, Gema González, junto a la concejala de deportes Encarnación Robles, fueron las encargadas de entregar los correspondientes trofeos en el pódium. No obstante, no faltaron detalles para todos y cada uno de los participantes, que recibieron una bolsa de regalos exclusivos, un ejemplar del Diario As, medio oficial de la prueba, la inscripción a la revista especializada Corricolari es correr digital durante seis meses, así como las bebidas isotónicas de Powerade.

La próxima cita del circuito tendrá lugar el sábado 12 de mayo con la celebración del noveno Du Cross de Villanueva de la Cañada. Con un límite de 400 dorsales, las inscripciones a precio reducido se pueden realizar hasta el miércoles anterior a la prueba (9 de mayo) en la web www.ducrosseries.es, con descuentos especiales para desempleados y clubes. También se podrán tramitar de forma presencial a través de las tiendas El Bicho, Sanferbike, Ciclos Otero, Marathinez, Evolution, Fusión Bike, Dinamo y Triatlón World, así como en el centro de inscripciones de Corricolari.