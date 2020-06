El Ejército y la Cruz Roja montan un campamento de acogida de migrantes en el polígono grancanario de Arinaga

La Cruz Roja y el Ejército están montando un campamento de acogida de migrantes en el polígono industrial de Arinaga (Agüimes), en el sureste de Gran Canaria. La Delegación ha confirmado a este periódico la instalación del campamento y ha asegurado que se está planeando para la cuarentena y la acogida de los migrantes, pero no ha confirmado si se mantiene el uso de la nave en el Puerto de La Luz para la filiación.

En declaraciones a este periódico, la Cruz Roja ha dicho que es un campamento con capacidad para 1.000 personas y que se espera que esté finalizado en junio.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, ha criticado el proyecto en declaraciones a este periódico, asegurando que la instalación del campamento en la zona franca de Gran Canaria, en el polígono industrial de Arinaga, "no cumple los requisitos mínimos para prestar un servicio sanitario y humanitario" porque "es una zona para el desarrollo económico, no residencial". Según Hernández, la zona está urbanizada y la Cruz Roja va a construir un campamento con zonas separadas para personas en cuarentena, enfermos, y aquellos que ya hayan pasado la cuarentena, pero teme que el viento y las largas horas de sol durante el verano en Arinaga afecten a las condiciones de los migrantes. Al rededor del campamento no hay ningún edificio que le de abrigo.

El presidente de la Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, le comunicó al alcalde el proyecto en una reunión esta mañana, pero en el momento de ponerse en contacto con él este periódico, Hernández no sabía que la instalación fuera a comenzar este mismo día. Durante la reunión, que fue meramente informativa porque el ayuntamiento no participa de ninguna manera, el alcalde del municipio le comunicó al presidente de Cruz Roja su rechazo del proyecto.

Material almacenado en la zona franca del polígono de Arinaga para la construcción del campamento. Alejandro Ramos

Por el momento, una nave del Puerto de Las Palmas es la alternativa a las comisarías escogida para la filiación de los migrantes que llegan en patera a Canarias durante la pandemia. El hacinamiento, las malas condiciones de los calabozos y el positivo por COVID-19 registrado en la Comisaría de Maspalomas condujeron a habilitar este espacio como una medida para velar por la salud pública.

El 26 de mayo entraron los dos primeros grupos en la nave del puerto. Ese mismo día, los propios agentes de la Policía Nacional, encargada de custodiar el almacén y de efectuar el registro, procedieron a barrer "el polvo y los restos de cartón y madera" del suelo con "una manguera y escobas", según un oficio emitido por el Jefe Superior de Policía a la Delegación del Gobierno. Desde entonces, los adultos llegados por vía marítima a Gran Canaria han pasado por esa nave, prevista en un principio como lugar dedicado en exclusiva a la filiación. Sin embargo, cuatro personas han superado ya el máximo de 72 horas retenidas que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que solo contempla como excepción los casos de terrorismo. Ya no están bajo custodia policial, pero ninguna ONG los asiste y continúan en la nave hasta el momento.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha reconocido este viernes que las naves habilitadas para filiar a migrantes llegados en patera "no son suficientes, ni son adecuadas".