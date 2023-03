Luis Miguel Ramis: “El partido ha sido redondo”

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, se mostró exultante por el triunfo logrado por su equipo en el derbi. El técnico tarraconense consideró que su equipo realizó un partido “redondo”, y destacó el “la actitud y el nivel de convencimiento” de los suyos para vencer a la UD Las Palmas.

El Tenerife somete a Las Palmas y firma una goleada histórica

Más

El entrenador del CD Tenerife comenzó valorando el partido realizado por su equipo frente a la UD Las Palmas: “Lo que queríamos es lo que ha pasado, pero ese gol en la primera jugada ayuda mucho a generar más energía a los jugadores. Ha sido un partido muy completo, muy bien entendido por los futbolistas, no les hemos dejado respirar, y solo hemos tenido problemas provocados por las molestias y por alguna lesión que ha habido”.

🎙️ @LuisMiguelRamis: "Lo que hemos trabajo lo hemos plasmado, pero que llegase pronto el gol ayuda a generar mayor energía. Los jugadores han entendido perfectamente el partido. No los hemos dejado respirar".#TenerifeLasPalmas #DerbiCanario — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) 18 de marzo de 2023

“El partido contra el Eibar fue igual de bueno que este, pasamos por encima de ellos, pero no acertamos en la finalización. No se puede trasladar lo hecho hoy a otro partido. La presión vista frente a Las Palmas se la hacemos a otros equipos como el Granada o el Levante, y no les hubiésemos hecho tanto daño. Siempre hemos sido muy intensos y competitivos con otros equipos que están arriba, pero que tienen otras estructuras de juego y otras características. Sabíamos que podíamos ir más arriba en la presión porque ellos, a la espalda, no van tanto. Ha salido bien todo lo planteado”, añadió Ramis.

Cuestionado por la importancia de la victoria frente a la UD Las Palmas, el técnico blanquiazul argumentó que “teníamos la necesidad de los tres puntos. La afición lo ha disfrutado y nosotros también. El partido es redondo porque la poca efectividad de los últimos encuentros cambió para conseguir hasta cuatro goles. Perseguir e insistir te hace llegar a estas situaciones. Con los puntos nos vemos un poco más arriba, y hemos podido darle una alegría a una afición que ha generado un ambiente extraordinario. Hemos superado a un equipo muy potente lo que es una alegría doble para nosotros”.

Ramis aprovechó la rueda de prensa para dedicarle el triunfo a la afición: “Se lo merecen todas las semanas, pero hoy tiene más premio. Sabíamos cómo debíamos encarar el partido, y lo plasmamos muy bien. El gol, nada más empezar, y el tercero, antes de ir al descanso, son muy duros. También hemos manejado muy bien las situaciones, y no les hemos dejado respirar. El encuentro ha sido muy completo, y nos vamos muy contentos de darle una alegría a una afición, que espera más de nosotros, y a los que no habíamos sido capaces de dar una alegría como la de hoy”.

🎙️ @LuisMiguelRamis: "La afición se merece alegrías todas las semanas, pero esta tiene más premio. El gol antes del descanso son golpes duros para el rival, pero hemos manejado bien la situación. Es un sábado para disfrutarlo".#TenerifeLasPalmas #DerbiCanario — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) 18 de marzo de 2023

El máximo responsable técnico del CD Tenerife resaltó el partido realizado por Enric Gallego: “A Enric se le puede recriminar poco. Si cabe, que pasa por una temporada que no acierta lo suficiente porque tiene capacidad para ello. El partido de hoy es descomunal. Los futbolistas con más mas experiencia como Nacho, Aitor y Enric son los más destacados del partido. El resto ha remado muy bien en torno al ritmo de ellos. Tenemos varios delanteros disponibles, y todos tiene mucho trabajo y gol. No son cien por cien efectivos, pero con confianza son capaces de esto y mucho más. Enric ha tenido el premio que buscaba”.

Ramis también informó el estado de los lesionados durante el partido y resaltó el mejor aspecto de su equipo en el derbi: “Elady tiene alguna rotura muscular. Esperemos que no sea mucho porque es un inconveniente su baja. Los demás tienen sobrecargas. Sergio en el gemelo y cuádriceps. José León en la otra pierna en la que tenía molestias el resto de la semana, y que le habían obligado a entrenar poco. Entiendo que podremos recuperarlos a todos, excepto a Elady. Con respecto a lo mejor del partido me quedo con la actitud que ha tenido el equipo y el nivel de convencimiento. Tuvimos las cosas claras para enfrentarnos a un rival como Las Palmas. La comunión y el contagio con la grada ayuda mucho”.

Preguntado por el penalti lanzado por Nacho Martínez, el entrenador tarraconense argumentó que “Nacho está entre los candidatos a lanzar los penaltis. Le faltaba marcar el gol porque ha hecho un encuentro tremendo. Defensivamente se mostró muy sólido, y en ataque aportando mucho. Entiendo que lo han hablado entre ellos y por eso ha tomado Nacho la responsabilidad”.

Ramis también habló de la vuelta de Sergio González al once inicial: “Entendíamos que en situaciones con la esa presión adelantada, necesitábamos jugadores finos con balón a la hora de encontrar los espacios. Lo hemos encontrado sobre todo con los laterales, salvando la presión adelantada del rival. Hemos sido muy fiables en campo propio, y encontrando también vías de progresión”.

Además, el preparador tarraconense explicó la apuesta por los canteranos David, Javi Alonso y Teto: “ Son capaces de aportar. Dan nivel y no me caso con los apellidos ni con las nacionalidades de ninguno. El que rinde va a jugar y si estos chicos están ahí es porque lo merecen. Ojalá que puedan seguir sumando minutos, porque lo viven muy intensamente. Estoy encantado de que crezcan con este tipo de partidos”.

Ramis también habló de la actuación de Alexandre: “Corredera ha estado bien y lo intentamos aguantar lo máximo posible. Sin embargo, no queríamos que el partido cambiara por una segunda amarilla, a pesar de que Alexandre es inteligente. Se nota que está centrado, volviendo a lo que puede ofrecer al equipo. Contamos también en el medio con José Ángel, Larrea, que está entrenando muy bien, o Aitor Sanz, que hoy ha dado otra lección de fútbol, Todos tienen su espacio, y yo tendré que elegir. Estoy contento de que Corredera vuelva a sentirse con el ritmo que necesitaba”.

🎙️ @LuisMiguelRamis: "Estamos con la ilusión de seguir sumando. Veremos hasta dónde nos llega, pero es difícil porque se nos han ido 7-8 puntos que hemos merecido y que serían oro, pero se han ido. Tenemos que ir pensando en sumar de tres en cada partido".#TenerifeLasPalmas — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) 18 de marzo de 2023

Por último, el entrenador del CD Tenerife matizó el objetivo del equipo en este último tramo de la competición: “Estamos con ilusión de seguir sumando, pero a ver hasta donde llegamos. Es muy difícil porque se nos han ido seis o siete puntos que eran oro. Quedan puntos, nos vemos capaces, y vamos a ver si podemos tener a todos los jugadores disponibles. Lo único que tiene que estar en nuestra cabeza es sumar tres puntos la semana que viene. Hay encuentros por jugar e ilusión, además de que el equipo es capaz. Vamos a intentarlo sin desperdiciar las oportunidades que nos quedan”.