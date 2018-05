La Feria del Libro transforma San Telmo en una Ciudad de las Letras reciclable que se esboza en el Escaparate del Cabildo

La XXX Feria del Libro transformará el Parque San Telmo en toda una Ciudad de Las Letras construida íntegramente con materiales reciclados, una iniciativa que cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria cuya reproducción a escala y los bocetos de la obra pueden contemplarse en el Escaparate de Bravo Murillo, donde el rompedor spot rodado para la ocasión será igualmente exhibido en bucle hasta el 14 de mayo.



La iniciativa escénica, dirigida por el artista grancanario Micky Mendoza con la colaboración del alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria, usará de soporte los árboles del Parque de San Telmo para crear un entorno literario y mágico, acorde con la temática de la feria, realizado enteramente con cartón, madera, papel y otros materiales reciclados que transformarán el espacio en otro mundo. Como elemento central, la Dama de las Letras preside el Escaparate y protagonizará la Feria del Libro.



La intervención cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento capitalino, tanto para la instalación previa como para la recogida selectiva de los materiales de desecho una vez terminada la feria, de manera que quede asegurado que todo el material y el proceso sea absolutamente respetuoso con el entorno y el medio ambiente, apuntó el consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, quien elogió la combinación de creatividad, literatura y sostenibilidad.

La Feria del Libro recibe cada año mayor afluencia, en la pasada edición fueron superados los 60.000 visitantes y en su 30 aniversario la organización promete volcarse aún más, gracias también al apoyo del Cabildo de Gran Canaria con esta importante iniciativa que se ha convertido en referencia.

Una pequeña película dirigida por Dani Rodríguez

El interés por renovar los aspectos de comunicación de la XXX Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria ha motivado que la organización haya encargado su spot promocional al director grancanario Dani Rodríguez, quien en colaboración con la coreógrafa Vanesa Medina y la bailarina Laura Ramos, ha realizado un audiovisual protagonizado por una mujer que corre para detener la caída de un libro, aunque para ello tiene que romper las convenciones de comportamiento que se esperarían de ella, y un sorprendente final.

Rodada íntegramente en el Gabinete Literario, esta obra ha sido coproducida por JAB Iniciativas Culturales y Natalia Media Compañía de Danza, fue presentado este miércoles en el Cabildo de Gran Canaria, donde también se presentó el cartel en un acto que contó con el presidente de la Feria del Libro y vicepresidente de Asociación de Libreros de Las Palmas, Antonio Rivero.



Un cartel de la chilena Luis Rivera



La XXX Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria encargó su cartel a la artista e ilustradora Luisa Rivera. En línea con el compromiso del encuentro que se refleja en su programación, Rivera ha representado a una mujer, tal vez escritora, tal vez lectora, a la que le afloran libros de la garganta. Entre la gama de colores sobresale el violeta, símbolo de la lucha feminista.



Chilena afincada en Londres, Luisa Rivera ha publicado cinco libros ilustrados, incluyendo la edición aniversario de Cien años de Soledad por Penguin Random House, que la eligió para la ocasión, y ha trabajado con clientes como Air Canada, Lush, The New York Times, Variety, Brigitte, Oxford American, Lumen y Reservoir Book, entre otros.



Su trabajo tiene un fuerte enfoque en la imagen narrativa. La figura femenina está en el centro de su obra, abarcando el mundo natural y el simbolismo inherente a él. Su trabajo ha sido exhibido por publicaciones como Latin American Ilustración, Creative Quarterly, Diccionario de Ilustradores Iberoamericanos, y 3x3 The Magazine of Contemporary Illustration, de modo que contar con su colaboración para el cartel ha sido todo un lujo, aseguraron los organizadores.