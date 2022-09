Miguel Ángel Ferrer, Scuola di Ingegneria delle Telecomunicazioni: “Siamo il punto di collegamento con le scuole professionali e le startup”

Miguel Ángel Ferrer Ballester, direttore della Scuola di ingegneria delle telecomunicazioni e dell'elettronica (EITE), professore presso l'Università di Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e ingegnere delle telecomunicazioni, ha ricevuto Impulsa Startups per parlare del mondo dell'imprenditorialità e delle startup. La Scuola di ingegneria delle telecomunicazioni e dell'elettronica (EITE) dell'ULPGC celebra questo corso 2022-23 il suo 45 º anniversario.

P. Quale visione hanno per promuovere l'EITE che gli studenti intraprendano e non aspirino solo a lavorare o essere impiegati in altre aziende?

Miguel Ángel Ferrer. Nella Scuola tutta la parte di occupabilità e di connessione della stessa con il mondo dell'impresa a livello professionale è canalizzata attraverso le demarcazioni canarie dei due collegi ufficiali professionali non accademici: l'Ordine ufficiale degli ingegneri tecnici delle telecomunicazioni e l'Ordine ufficiale degli ingegneri delle telecomunicazioni, ciascuno con le rispettive associazioni. Stiamo collaborando molto attivamente con loro. Il Collegio Ufficiale degli Ingegneri Tecnici si rivolge principalmente agli studenti della Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni e il Collegio Ufficiale degli Ingegneri delle Telecomunicazioni è rivolto agli studenti di Master in Ingegneria delle Telecomunicazioni.

Il loro compito principale è quello di aiutarli a realizzare la loro integrazione nel mondo del lavoro. È vero che la maggior parte dei suoi studenti esce già con un lavoro, poiché c'è una mancanza di offerta di ingegneri. In questo momento tutti i nostri laureati sono impiegati. Infatti, a livello nazionale c'è un 1,5% di disoccupazione.

Le scuole professionali hanno una serie di programmi, ad esempio il Mentor-IT del Collegio Ufficiale degli Ingegneri di Telecomunicazione, che svolgono azioni di mentoring per gli studenti che hanno terminato il diploma o master per aiutarli nel loro processo di integrazione nel mondo del lavoro.

Anche la Fondazione Universitaria di Las Palmas de Gran Canaria collabora con grande efficacia a questi compiti. Non solo si dedicano alla ricerca di aziende, ma si offre anche un supporto per la realizzazione del curriculum e per la preparazione di interviste con aziende, oltre ad azioni volte ad avviare la propria impresa sulla scia delle startup. I nostri studenti fanno uso di questi strumenti perché hanno un materiale molto ben preparato a livello statale e autonomo e stanno sviluppando le loro capacità e attitudini per affrontare la creazione della propria azienda. Accademicamente, la formazione offerta ai nostri studenti include una materia di progetto e una relativa all'economia aziendale, dove ci sono alcuni capitoli dedicati a come creare la tua startup e incoraggiare l'imprenditorialità degli studenti.

In questo senso, la scuola canalizza e collabora alle attività di inserimento lavorativo e imprenditorialità degli ordini professionali nel settore delle Telecomunicazioni. È vero che non c'è disoccupazione, perché c'è molta domanda di ingegneri e l'offerta di ingegneri è insufficiente. Per questo stiamo promuovendo vocazioni nel campo dell'ingegneria andando nelle scuole elementari, medie e superiori per mostrare ai giovani studenti cos'è e cosa fa un ingegnere delle telecomunicazioni, permettendo loro di trovare la loro vocazione mostrandogli l'immenso, affascinante e bel mondo del Teleco Engineer. C'è molto lavoro da fare, soprattutto quando il lavoro svolto dai nostri ingegneri delle telecomunicazioni non è molto conosciuto in settori come la trasformazione digitale, la sostenibilità, l'efficienza energetica, i trasporti, la salute, lo spazio, la sicurezza, ecc.

P. Un mercato del lavoro ed economico con un'elevata domanda insieme alla bassa cultura imprenditoriale della Spagna fa sì che pochi laureati intraprendano un'attività. Pensi che questo possa cambiare? Pensi che voi o le scuole faciliterete questa cultura imprenditoriale orientata verso aziende scalabili e basate sulla tecnologia come le startup?

M.A.F. Le scuole sono molto interessate alla promozione del libero esercizio della professione, che consiste essenzialmente nell'aiutare i neolaureati a creare la propria impresa ed essere i propri capi.

In questo senso stanno promuovendo con molta effusione l'imprenditorialità, apportando molte idee su modi e aree in cui intraprendere. I laureati conoscono la rivista Bit del College Ufficiale degli Ingegneri delle Telecomunicazioni, in cui trovano canali di imprenditorialità. Infatti, i giovani ingegneri hanno una vocazione nel Consiglio di Amministrazione dell'Ordine Professionale.

P. Le startup sono imprese emergenti nella nuova legge. È una pietra miliare importantissima che ci sia una legge che dia spazio, regoli o dia nome a qualcosa che già esisteva, ma che in Spagna non aveva una propria regolamentazione.

M.A.F. Nell'EITE forniamo una formazione professionale generalista, oltre a fornire tutti i tipi di facilitazioni alle scuole per far arrivare tutte queste informazioni agli studenti, che negli ultimi anni hanno l'opportunità di pre-legiferare. La Scuola di Ingegneria delle Telecomunicazioni e dell'Elettronica è un punto di partenza per collegare gli studenti alle scuole e alle startup. I nostri ingegneri delle telecomunicazioni sono molto versatili e altamente adattabili, con conoscenze in tutte le tecnologie relative alle comunicazioni, come la telematica, l'elettronica, l'intelligenza artificiale, la programmazione, ecc. È per questo che hanno un'ampia gamma di possibilità quando si tratta di creare imprese e offrire tutti i tipi di servizi di qualità alla società.

Gli ingegneri delle telecomunicazioni possono essere integrati nei dieci settori trattori descritti nel documento di Spagna Nazione Imprenditoriale. Per esempio, in parte ritengo che la medicina e la capacità diagnostica progrediscano grazie alla tecnologia. Nel turismo, di capitale importanza nelle Canarie, questi ingegneri, insieme agli economisti, hanno molto da contribuire nell'applicazione dell'Intelligenza Artificiale allo sviluppo del turismo. Durante e dopo la pandemia, il servizio sociale delle telecomunicazioni è stato di inestimabile valore, consentendo non solo il telelavoro ma anche le comunicazioni tra le persone. Oltre al grande lavoro svolto dai medici, sono state le telecomunicazioni che hanno permesso alla gente di comunicare e lavorare, frenando il crollo iniziale dell'economia.

Molti di questi sviluppi sono stati realizzati da Ingegneri di Telecomunicazioni, alcuni nel campo delle grandi imprese, molti in piccole e medie imprese promosse da Ingegneri di Telecomunicazioni. L'ingegnere delle telecomunicazioni può intraprendere, e uno dei suoi strumenti principali sono le scuole.

Traduzione di Francesca Usai