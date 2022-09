Un año después: esfuerzo titánico centrado en la recuperación

A pocos días de que se cumpla un año de la erupción del volcán de La Palma, la mayor catástrofe de la historia vivida en la Isla Bonita, Canarias y también en nuestro país, los palmeros estamos demostrando ser uno de los mejores ejemplos de resiliencia y, como ya dijimos al principio de la erupción, más fuertes que el volcán.

No puedo negarles que este año he asistido a los peores días y meses de mi vida, en los que he tenido que ver cómo mis vecinos tenían que correr a toda prisa para salvar algún recuerdo de sus casas, los que tuvieron esa suerte, antes de que se los llevase el volcán, o cómo la lava engullía sus negocios y fincas sin importarle el esfuerzo que habían tenido que hacer esas familias para poder sacarlos adelante.

Este viernes, casi 365 días más tarde, La Palma está ante una oportunidad histórica de ser una isla de presente y futuro y, para ello, desde el Cabildo de La Palma estamos haciendo un esfuerzo titánico a través del ‘Plan Recupera La Palma’, en el que llevamos meses inmersos. Una hoja de ruta global y sostenible que pusimos en marcha tan solo dos días después de que se diera por finalizada la erupción del volcán quitando lava del Cruce de La Laguna, y que está centrado en tres ejes vertebradores: las personas, las infraestructuras y la reactivación económica y social.

En relación a las personas, clave para este equipo de gobierno y cuyo apoyo en ellas se ha acentuado aún más durante la emergencia volcánica, se han atendido a las personas alojadas en hoteles y se ha hecho una importante labor de acompañamiento para que pudieran ir volviendo a sus casas; se han realojado a otras 50 personas en centros sociosanitarios; se han transferido 14 millones de euros a los damnificados procedentes de las donaciones y también se ha pagado, incluyendo fondos propios, una ayuda de 10.000 euros para las personas que han perdido su vivienda habitual.Además, hemos liderado el proyecto Revivir el Valle, con una participación ciudadana histórica en Europa.

Dentro del segundo gran eje, la recuperación de las infraestructuras, hemos abierto más de una decena de caminos facilitando el acceso a más de 200 viviendas con 150 trabajadores, 60 unidades de maquinaria y con una inversión de más de 11 millones de euros. Y lo más importante, hemos conseguido atravesar las coladas en tiempo récord con una pista que une La Laguna- Las Norias y que es un claro ejemplo de recuperación. Y hemos abierto la pista Forestal Fran Santana. Además, se ha hecho un esfuerzo para el agua de abastecimiento domiciliario llegara a todos los afectados.

En estos momentos, estamos inmersos en la construcción de la tubería de conducción Las Hoyas- Remo, que permitirá llevar agua de riego a la zona afectada de la manera más eficiente energéticamente y que será clave para el sector agrícola insular. Y seguimos dando pasos firmes para la instalación de un crematorio en la Isla que pronto estará en funcionamiento.

Para el tercer gran eje, la generación de empleo, hemos creado un plan turístico específico para La Palma junto a los gobiernos de Canarias y de España. También hemos gestionado ayudas directas al sector empresarial, pymes y autónomos afectados con una cuantía histórica de 7 millones euros financiados por el Gobierno de España y hemos destinado una partida de 500.000 euros en forma de ayudas al sector ganadero.

Sabemos que aún tenemos grandes retos por delante como: avanzar en la planificación urbanística del Valle y que se apruebe vía Decreto Ley por el Gobierno de Canarias; recuperar las zonas de cultivo que se perdieron bajo la colada; afrontar de manera decisiva una apuesta por el turismo, facilitando la construcción de las camas que necesite la Isla. Todo ello de una manera sostenible, respetando que La Palma es en su totalidad Reserva Mundial de la Biosfera y con ese horizonte seguimos trabajando cada día sin desfallecer.

Por último, quiero manifestar, una vez más, el enorme orgullo que es para mí ser el presidente de todos los palmeros, esos que cada día han sido un ejemplo de lucha y esfuerzo. Esos que le han enseñado a toda España que seremos capaces de levantarnos y que en este año hemos empezado a marcar juntos un camino que queremos que llene la isla de oportunidades.