David Jiménez: "Hacerme eco de la conspiración contra Rosell fue mi mayor error como director de 'El Mundo'"

"Imagina que mañana un banquero saca un libro y cuenta lo que funciona mal en Santander. Es probable que los periodistas le aplaudieran por contar los abusos desde dentro. Sin embargo, la prensa no está acostumbrada a que hablen mal de ella". En tiempos de cloacas, desacuerdo político e información constante, el periodista David Jiménez ha publicado su libro 'El director', en el que retrata con dureza las relaciones corruptas entre las empresas, la política y el periodismo que vivió de cerca durante su etapa como director del periódico El Mundo de 2015 a 2016. En el II Foro de Periodismo de Canarias Ahora, Jiménez ha dialogado con el director de eldiario.es, Ignacio Escolar, sobre su obra, el periodismo y el poder.

Después de que su obra viera la luz, ha ganado lectores, críticos y enemigos. Sin embargo, está "contento y sastisfecho", a pesar de que quienes le quieren bien le aconsejaron "que no lo publicara y pasara página". "Si me hubiera callado después de haber descubierto y visto que buena parte de los medios tradicionales de nuestro país están atados a unos intereses que no son los de sus lectores, no podría llamarme periodista", apunta.

"El mayor error que cometí durante mi año como director fue hacerme eco de la conspiración del juez Salvador Alba contra Victoria Rosell", confiesa. El exdirector de 'El Mundo' recuerda que a la redacción llegó una información que mostraba que un juez de Canarias estaba investigando a la actual diputada de Unidas Podemos. "Yo no conocía a ninguno de los dos y confiaba en que los periodistas estaban haciendo bien su trabajo, entonces lo publiqué", justifica Jiménez. Sin embargo, ha asegurado que se "alegra" de que la resolución judicial haya sido condenatoria y haya mostrado que todo fue un montaje. "Rosell me lo advirtió, e Ignacio Escolar también", confiesa.

"Como corresponsal, creía que el periodismo consistía en ayudar a las personas. Nunca pensé que como director podría hacer daño a alguien", lamenta. En esta línea, el exdirector valora que las cloacas del Estado son "clarísimas en la actualidad": "Es evidente cómo hay en este país periodistas que conscientemente han manipulado y se han dejado utilizar por el gobierno para destruir adversarios del PP".

Dirigir 'El Mundo', una oferta "temeraria"

Como un "marciano", Jiménez aterrizó en la dirección de 'El Mundo' después de 20 años fuera de España trabajando como corresponsal. "En algunos casos me jugué la vida por informar a los lectores de ese periódico", confiesa. En un momento de crisis del medio y de la prensa en general, le pidieron ayuda, una oferta que el propio Jiménez describe como "temeraria". "Cuando llegué a la redacción, el guardia me preguntó que a quién iba a visitar. No me atreví a decirle que era el nuevo director, habría pensado que había enloquecido. Tal vez era una señal de que el puesto no era para mí", bromea.

El declive periodístico que vivió el sector en España fue malo para algunos y bueno para otros. Ignacio Escolar señala que eldiario.es experimentó un repunte destacado mientras medios como 'El Mundo' caían. "Noticias que vosotros no podíais publicar, nosotros sí", asevera. A pesar de que Jiménez llegó sin deber favores, sin que nadie se los debiera a él y sin miedo a perder su puesto de trabajo, pronto comenzó a sufrir las presiones. "Los directivos me dijeron, puede que a ti no te importe perder tu cargo, pero algunas decisiones pueden costarle el puesto a tus compañeros", recuerda el periodista.

A pesar de que estos vínculos turbios entre la prensa, la economía y la política pillaron a Jiménez por sorpresa, no iba del todo a ciegas. Durante su estancia en Asia como corresponsal, tuvo lugar el mayor derrumbe de una fábrica textil del continente. Una de las empresas relacionadas con el suceso era el Corte Inglés, sin embargo, el nombre de la entidad fue eliminado de su crónica. "¿Cómo de atado puede estar un periodista para no poder nombrar a una empresa en una noticia?", cuestiona.

Pagar por informarse

Ignacio Escolar y David Jiménez también han conversado sobre los nuevos modelos de periodismo que impulsan medios como eldiario.es, sustentado en buena parte por los lectores. Jiménez considera que no todos los medios pueden alcanzarlo, a lo que Escolar responde que, para ello, "se necesita tener una credibilidad suficiente como para que los lectores paguen". "El problema está cuando los medios quieren modelo de suscripción, mantener los acuerdos de publicidad y combinarlo todo", opina el exdirector de 'El Mundo'.

El director de eldiario.es reconoce el lastre económico con el que cuentan los medios en papel: "En nuestro medio, el 66% del total se gasta en nóminas. En un periódico de impreso, el 15% por la industria de papel, que cuando funcionaba bien generaba muchos millones, pero cuando va mal, genera muchas pérdidas".

Asimismo, Escolar considera que el modelo de eldiario.es es reproducible, no solo en el caso de periódicos nuevos sin la mochila del papel, sino también en aquellos que han sabido reconvertirse. "Creo que todos los modelos de prensa de calidad en el mundo van a pasar por el pago de los lectores, pero no les puedes dar basura", afirma. Además, asegura que los contenidos de click rápido en su medio son penalizados por los propios lectores.

Por su parte, Jiménez se muestra más "pesimista" y considera que el caso de eldiario.es es una excepción. "Vuestro modelo también está condicionado por la ideología. Hay mucho suscriptor que lo es por afinidad ideológica", señala. "¿Hasta qué punto condiciona orientar la información para que sea más crítica siempre hacia un lado para sostener a los lectores?", plantea David Jiménez. Así, recuerda cómo en 'El Mundo' le advirtieron que "no se puede publicar verdades incómodas para los lectores".

"Nosotros somos los del caso Cifuentes, con ello conseguimos 10.000 suscriptores más. También somos los de la dimisión de la ministra socialista Montón, que nos costó 40 bajas", responde Escolar. "Somos un medio ideológico, pero lo son todos. Cuando creas un periódico debes jerarquizar lo que es para ti más importante, para mí lo es la igualdad de oportunidades, los desahucios o el desarrollo sostenible".