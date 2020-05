Educación no obligará al profesorado a acudir la próxima semana a los centros, pero mantiene las clases de refuerzo

Profesorado, alumnado y personal de los centros siguen a expensas de si la próxima semana se comenzarán a impartir clases de refuerzo en las aulas para el alumnado de los cursos finales de etapa (6º de Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachillerato) que lo requiera. Los centros podían abrir desde el día 25, coincidiendo con la fase dos del plan de desescalada, pero no se reunían aún las condiciones al no contar todavía con unas instrucciones concretas y firmadas. La intención posterior fue que la modalidad presencial se permitiera el lunes 1 de junio, pero aún no está culminada ni publicada la orden que guiará sobre cómo será esta reapertura para parte del alumnado. El nuevo consejero de Educación, José Antonio Valbuena, sigue manteniendo reuniones con los sindicatos y la comunidad educativa para culminar estas directrices y, de momento, lo que sí está claro es que no se va a obligar al profesorado a acudir a los centros. Además, se baraja como primer día de vuelta parcial a las aulas el 3 de junio.

Se trata de una matización importante ya que en la comparecencia del recién llegado consejero el pasado miércoles en el Parlamento aseguró que la “voluntariedad” era para el alumnado, no para los docentes y que sobre este asunto no había debate. En esa comparecencia, que se producía menos de 48 horas después de haber asumido las funciones de la dimitida María José Guerra, contestó a dos preguntas de PP y Ciudadanos e insistió en que las instrucciones de cara el fin de curso escolar, del que quedan apenas dos semanas, se iban a consensuar con la comunidad educativa.

Este mismo viernes se ha reunido la Mesa Sectorial de Educación. Allí, se manifestó que los docentes no estarán obligados a acudir a los centros la próxima semana y que se continuará con las clases telemáticas. “Los equipos docentes tendrán además potestad para decidir qué alumnado requiere atención presencial en función de su situación de vulnerabilidad o sus necesidades de aprendizajes”, destaca el sindicato Anpe, que considera que solo el alumnado que se encuentra en cursos que conllevan a titulación debería volver y no el de 6º de Primaria.

En cualquier caso, los alumnos no volverán a clase hasta que sean convocados por los centros, una vez que estos reciban instrucciones claras y precisas, explica el sindicato Stec. “ Las instrucciones se canalizarán a través de los inspectores en lo que proceda”, subraya. Además, ambos sindicatos celebran que se haya aclarado que la responsabilidad sanitaria de los centros es de la Consejería. Respecto a la Adjudicación de Destinos y las Comisiones de Servicio, otro de los asuntos que preocupa a los docentes, la pretensión de Educación es que el plazo se abra el 6 de junio como muy tarde.

CCOO también pide que el alumnado de 6º de Primaria no tenga que acudir a esas clases de apoyo. No obstante, sí considera comprensible que quieran y deban acudir otros niveles como los alumnos de 2º de Bachillerato, “sobre todo, teniendo en cuenta el cambio de configuración de la EBAU para la que será necesaria formación y orientaciones”. Así mismo, añade en un comunicado que “podría resultar comprensible también la asistencias de alumnos de 2º de los ciclos formativos para funciones de orientación profesional”, pero matiza que no ve recomendable la realización de prácticas en talleres o laboratorios porque no cree que se pueda garantizar la seguridad.