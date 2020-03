La consejera canaria de Sanidad se siente víctima de una campaña de desgaste: “No me dejan trabajar''

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, se siente víctima de una campaña de desgaste hacia su persona: “No me dejan trabajar”, ha asegurado este martes en una entrevista en Diez Radio. La dirigente ve “intereses particulares” detrás de las últimas modificaciones en la gestión de esta crisis sanitaria y en las informaciones publicadas sobre los posibles cambios que se llevarán a cabo para afrontar la fase más temida de la pandemia de COVID-19. “Canarias es la mejor comunidad que está, pues aún así me están sometiendo a críticas”, lamenta. En proporción al número de habitantes, el Archipiélago tiene el menor número de personas contagiadas de todo el país, solo la adelanta la ciudad autónoma de Ceuta.

La gestión de Teresa Cruz ha sido puesta en duda desde que se formó el pacto progresista en Canarias. En el entorno de la consejera se habla de falta de liderazgo, falta de experiencia en trámites de comunicación, en el flujo de instrucciones y de coordinación con los mandos intermedios y desconocimiento de una estructura organizativa y sanitaria que lleva funcionando décadas. No obstante, la lideresa considera que toda esa “desorganización” que le achacan la ha llevado a conseguir “resultados positivos” y que quienes critican esa situación lo hacen desde la “más absoluta ignorancia”.

Cruz Oval concede esta entrevista solo un día después de saltar a los medios de comunicación la noticia de que desde este lunes el último director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, pasará a asumir la dirección técnica contra el coronavirus en las Islas después de que se analizara la situación del virus en el Archipiélago y las medidas que se han puesto en marcha. El Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria fue liderado por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), quien ha dejado abierta la puerta a sustituir a la consejera, contra quien se han dirigido todas las críticas.

La consejera opina que todas las responsabilidades están recayendo en ella, hasta que las que no le son atribuibles. “Parece que soy culpable de que falte material, de que haya un contagio significativo de la población, hasta de que salga el sol. Soy la responsable de todo”. “Si me quieren mover la silla, que me la muevan, lo han intentado hacer todo este tiempo, yo lo único que pido es que me dejen trabajar”, dijo.

La socialista alardea de haber sabido manejar las diferentes situaciones a las que se ha enfrentado en todo momento y de no temblarle el pulso a la hora de tomar decisiones. “Esta inexperta ha tomado decisiones que nos han llevado a estar donde estamos”, cuenta, haciendo referencia al protocolo que se activó ante el primer caso de coronavirus de España, el cierre del hotel del sur de Tenerife y la fase de la pandemia que se está viviendo en estos momentos. “Parece que hay ciertos intereses y molesta que esta crisis se esté abordando con solvencia”, refirió.



Cruz Oval afirma que “lo peor está por llegar” y que el mayor crecimiento de casos en Canarias se va a producir a mitad del mes de abril, según la proyección de la consejería de Sanidad. Será a partir de ese momento cuando la curva comience a descender. “Para eso hemos integrado en la red todos los recursos sanitarios que tenemos, para poder dar la respuesta adecuada. Lo único que pido es que me dejen trabajar y dejen trabajar a los sanitarios sin distracción, queremos tener la cabeza fría para tomar las mejores decisiones”, insiste.

Reconoce la falta de material que tiene Canarias, pero asegura que es lo que ocurre en todas las comunidades autónomas. Ahora el panorama será diferente, afirma, ya que cada autonomía podrá adquirir material de donde sea, una tarea que tendrán que abordar a partir de estos momentos. La consejera espera que el material “llegue lo antes posible” para poder proteger a los sanitarios y hacer los tests para poder hacer una detección precoz adecuada.

Recuerda que el tutelaje de esta crisis sanitaria es por parte del ministerio de Sanidad, algo que “parece que no quieren entender”. Los planes de contingencia, los recursos humanos que tenemos, los que vamos a tener…todo eso diariamente lo tenemos que mandar al ministerio”, aclara.