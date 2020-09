Una profesora de la ULL dice que la homofobia "la inventó la ideología de género" y que la unión entre parejas homosexuales "deconstruye el matrimonio"

"La homofobia es una palabra inventada por la ideología de género. Además, ellas lo califican como odio hacia el homosexual, pero realmente significaría miedo hacia ellos". Este es uno de los comentarios que la profesora de Psicología de la Universidad de La Laguna (ULL) Adelia de Miguel ha verbalizado en congresos y, según su propio alumnado, también dentro de sus clases. De Miguel ha cargado incluso contra la ley de matrimonio homosexual que, según ella, pretende normalizar la unión entre parejas homosexuales y deconstruye el "verdadero sentido de la palabra matrimonio: la unión entre hombre y mujer". La docente ha sido candidata de Vox al Congreso de los Diputados en 2015, según han confirmado a este medio fuentes del propio partido.

El Rectorado de la ULL abrió este lunes un expediente informativo sobre el caso, para sustanciar el hecho y ver exactamente qué alcance tiene lo que la docente dice dentro de las aulas. "Existe la libertad de cátedra, que es un derecho constitucional, pero si atenta o roza con otros derechos habrá que verlo", explican desde la universidad. Canarias Ahora ha intentado contactar sin éxito con la profesora a través de correo electrónico.

En esta intervención, publicada por Cadena SER, la docente critica una publicación que hizo un alumno al que sigue en Facebook "para enterarse de lo que dicen los homosexuales". "Que esté en el trabajo, que pregunte cómo se llaman su madre y su padre, que me respondan que en la familia hay cero papás y dos mamás, y que mi reacción sea emocionarme... No tiene precio", dice la publicación que leyó en público en tono de burla por el uso del lenguaje inclusivo.

En otro vídeo de la profesora difundido a través de las redes sociales, Adelia de Miguel asegura que el aborto es un ejemplo de "maltrato integral a la mujer". "La destruye por dentro físicamente, la destruye por dentro psicológicamente. Y la destruye por fuera. Siempre será la madre de un niño muerto y el padre será siempre el padre de un niño muerto. Vox defiende la vida", concluye.

Según la profesora de la ULL, "a cualquier persona que no esté de acuerdo con la ideología de género se le considera homófoba". "Claro... Como también están los transexuales y bisexuales, están la bifobia y la transfobia". Adelia de Miguel se ha burlado del lenguaje inclusivo, asegurando que se trata de una "perversión" y que carece de sentido. "Las palabras terminadas en a no las convierten, porque hay que empoderar a las mujeres. No dicen psicoterapeuto o racisto", bromeó.