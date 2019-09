Más de medio Tenerife ya tiene luz y el Gobierno anuncia que iniciará un expediente para depurar responsabilidades

Miles de tinerfeños continúan en la tarde de este domingo sin suministro eléctrico y no se espera que este se restablezca completamente hasta dentro de varias horas, durante la madrugada. Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno de Canarias y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que ha comparecido en la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (CECOES) 112 en Santa Cruz de Tenerife para explicar la última hora del cero energético sufrido en la isla a las 13.11 horas de este domingo.

Pérez ha señalado que la Consejería responsable del área de energía iniciará "de inmediato" un expediente para depurar las responsabilidades del apagón y ver cuáles son los motivos de la incidencia.

"A las 13.11 horas se produjo una avería en una subestación titularidad de Red Eléctrica Española en Granadilla. Es una subestación que comparten Red Eléctrica, que transporta energía, y Endesa, que produce energía", explicó durante una rueda de prensa en la que añadió que la anomalía se produjo en la una parte de REE. Fuentes consultadas por Canarias Ahora señalan que el incidente se debió a una explosión ocurrida en dicha estación, que data de los años 90.

En la gráfica de #CeroEléctricoTF muestra la caída a las 13:00 [línea verde] y la recuperación total que será cuando alcance la demanda [línea roja] 👇🏻 pic.twitter.com/lTQc4zjVTv — Transición Ecológica GobCan (@EcologicaGobCan) September 29, 2019

Pérez comentó que esta avería desencadenó un cero eléctrico en toda la isla. Sobre las 14.00 horas se activó una sala de crisis en el 112 Canarias, constituyéndose a las 14.30 horas e incorporándose las consejerías de Seguridad y de Energía, así como responsables del Cabildo.

Subestación eléctrica de Granadilla de Abona, en una imagen captada el pasado mes de julio Alejandro Ramos



A esa hora se iniciaron también los trabajos de reposición del servicio, activándose preventivamente el plan de emergencias con las empresas REE, Endesa Generación y Endesa Distribución.

400.000 clientes en toda la isla

En la actualidad, la restitución del servicio supone que la mitad de los 450.000 clientes de la isla de Tenerife ya cuentan con suministro eléctrico.

El portavoz destacó que el proceso de reposición debe hacerse con una cautela "especial" porque de no ser así puede ocasionar un nuevo cero. "Si no se acomoda a unas exigencias técnicas puede ocasionar más problemas de los que resuelve", incidió.

Mientras se produce esto, todos los servicios públicos --puertos, aeropuertos y hospitales-- han dispuesto de sus propios sistemas de generación de energía y no se ha producido ningún incidente "digno de mención".

Más de 60 rescates en ascensores

No obstante, el responsable regional apuntó a que entre las 13.00 y 16.00 hubo casi 60 rescates en ascensores, "pero no ha habido ninguna incidencia". "No hubo nada", reiteró. Los Bomberos de Tenerife, por su parte, han hablado de más de 70 actuaciones en ascensores y garajes de la isla.

En cuanto al tiempo total de reposición, indicó que si se atiende a los precedentes, se estima que está entre seis horas y doce horas. "En el peor de los casos recientes --continuó-- la luz se ha repuesto en doce horas".

REE moviliza "todos los recursos"

Red Eléctrica y Endesa han logrado reponer ya el 65% del suministro eléctrico en Tenerife después de siete horas desde que se produjera el cero energético que afectó a toda la isla.

Así lo ha informado REE, que añade que ha movilizado a todos sus recursos y que sigue trabajando para recuperar la luz lo antes posible para todos los clientes.

En este sentido, ha señalado que las subestaciones que alimentan la demanda ya tienen tensión y que se está a la espera del acoplamiento de los grandes grupos para poder recuperar completamente el suministro.

De igual modo, REE ha apuntado que una vez que se han puesto en marcha los generadores convencionales, se está sumando generación renovable --eólica y fotovoltaica-- para alimentar la demanda.