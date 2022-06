La activista saharaui Hassana Aalia se entrevista con los sindicatos cántabros

Hassana Aalia, activista saharaui por los Derechos Humanos y coordinador de WSNS (Sáhara Occidental no está en venta) y miembros de las asociaciones Alouda Cantabria y Cantabria por el Sáhara, han mantenido sendas reuniones en la sede de la Delegación Saharaui en Santander (Cantabria) con representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CGT y SUC y con organizaciones sociales de Cantabria.

Aalia ha informado sobre la situación de los territorios ocupados del Sahara Occidental, denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Frontline Defenders, pero también por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y diversos relatores especiales de la ONU.

Ha indicado que según diferentes resoluciones internacionales y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (la última en septiembre de 2021), el Sàhara Occidental “es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, sobre el que Marruecos no tienen ninguna soberanía y que cualquier actividad de explotación se debe hacer con el consentimiento explícito del representante legítimo del pueblo saharaui, el Frente Polisario”. Por eso, desde Western Sahara is Not for Sale denuncian que “las actividades económicas en el Sáhara Occidental, sin el consentimiento del pueblo saharaui, suponen una clara violación del derecho internacional, tal como recoge el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia del 29 de septiembre de 2021”.

Según Aalia, “el pueblo saharaui ha manifestado en numerosas ocasiones su oposición a la explotación ilegal de sus recursos naturales por parte de Marruecos y a la presencia de empresas extranjeras que aportan los medios que la hacen posible o se lucran con ella, vulnerando la legalidad internacional. Este descontento de la sociedad civil saharaui ha sido el germen que ha dado lugar a la plataforma Western Sahara is not for Sale”

Con los encuentros celebrados en Santander con sindicatos y organizaciones sociales, los integrantes de la campaña WSNS dan los primeros pasos en laregión para, con el apoyo de Cantabria por el Sáhara y Alouda Cantabria, activar acciones de denuncia contra las empresas extranjeras que participan en el “expolio de los recursos naturales saharauis y para informar de primera mano a la ciudadanía en general y a los trabajadores de las empresas implicadas en particular con el fin de forzar un cambio hacia una política empresarial respetuosa con la legalidad internacional y con los Derechos Humanos”.