Ana Rossetti recoge el primer 'Premio-Taller de Poesía Pedro Salinas' de la UIMP

La escritora gaditana de teatro, poesía y género narrativo Ana Rossetti ha recibido el primer 'Premio-Taller de Poesía Pedro Salinas' este jueves, en el Hall Real del Palacio de la Magdalena.

El galardón ha sido entregado por el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Carlos Andradas, en un acto al que han asistido Matilde Carlón, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programación de Actividades de la UIMP; y Carmen Losa, vicesecretaria general de la institución.

La autora de libros de poemas como Los devaneos de Erato (1980), Devocionario (1985) o Punto umbrío (1996) ha recogido este reconocimiento a poetas en lengua española por su trayectoria y vocación, y que debe su nombre al poeta Pedro Salinas, primer secretario de la UIMP.

“Para las personas que siempre nos ha gustado transmitir lo que sabemos y lo que los demás nos dan, este premio es un lujo”, ha asegurado la poeta tras recibir el premio.

Además, Rossetti ha mostrado su gratitud a la Universidad planteando una reflexión: “qué somos si no damos, si no recibimos y si no agradecemos”, ha expresado la escritora.

“Pensar que lo que tu sabes y lo que tienes no queda contigo sino que se puede esparcir, siempre es de agradecer”, ha agregado la escritora, según recoge la UIMP en un comunicado.

Por su parte, Andradas ha alabado la labor de la poeta y se ha referido a ella como “una autora honorífica que siempre nos deleita con la belleza de su lenguaje”.

Además, ha recordado, coincidiendo con la celebración del 90 aniversario de la institución, la figura del poeta que da el nombre a este premio y que fue el primer secretario general de la UIMP. “Con la

creación de este premio queremos recordar a Pedro Salinas y reconocer a la propia poesía“, ha explicado.

Al finalizar el acto, Rossetti ha protagonizado el ciclo de 'Veladas poéticas' en el que ha estado acompañada por el poeta Carlos Alcorta.