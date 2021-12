El Ayuntamiento de Santander redacta la modificación puntual del Plan General para la zona del Cabildo de Arriba

El concejal de Urbanismo de Santander, Javier Ceruti, ha señalado que "comparte" con el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, la necesidad de actuar en el Cabildo de Arriba, y que entre las actuaciones que se están realizando figura la modificación puntual del Plan General de 1997 para la zona.

Una modificación que, según ha dicho, "tendrá un valor muy importante, ya que redefinirá el ámbito completo de lo que va a ser el Plan Especial".

Ceruti ha señalado en nota de prensa que la situación en el barrio del Cabildo "se viene arrastrando desde hace muchos años" y en ella se está "trabajando también en esta legislatura".

Según ha explicado, el nuevo Plan Especial "será más fácilmente gestionable" y saldrá del concurso que se convocará cuando esté aprobada inicialmente por el pleno la modificación puntual. "De todas formas, la modificación puntual ya toma alguna decisión como la liberación del Ábside de la Iglesia de La Consolación", ha precisado.

En cuanto al Plan Especial del Cabildo de Arriba, ha señalado que se están redactando los pliegos técnicos para la contratación del equipo redactor a partir de un concurso de proyectos para la ordenación del ámbito que establezca la modificación puntual.

Además, tal y como ha avanzado Ceruti, se cuenta también con un borrador para modificar la Comisión Mixta del Cabildo y "adaptarla a la situación orgánica actual del Ayuntamiento de Santander".

Por otro lado, el concejal de Urbanismo ha subrayado que la situación del Cabildo o del Pilón "no es comparable" al proyecto aprobado recientemente para El Alisal. "Esto no es como El Alisal, que es iniciativa de los propietarios de los terrenos. No conviene mezclar conceptos porque al final lo que se consigue es confundir a la gente", ha dicho.

En este sentido, ha indicado que "hay una diferencia de planteamientos entre zonas a urbanizar prácticamente desde cero, como el sector 1 (ampliación de El Alisal) y zonas consolidadas como El Cabildo o El Pilón, con un elevado número de residentes que tienen un arraigo y unos derechos además de una casuística muy diferente en cada caso".