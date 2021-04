Barrio rico, barrio pobre: la brecha de riqueza en Santander se amplió hasta un 46% en cinco años

La brecha de la riqueza entre los barrios pobres y los barrios ricos de Santander no solo no se ha atenuado sino que ha seguido su escalada: entre 2013 y 2018 la diferencia de riqueza entre el barrio más rico y el barrio más pobre se ha ensanchado hasta un 46,5%. Así se desprende de los datos estadísticos publicados por la Agencia Tributaria, en los cuales se observa cómo la salida de la recuperación de la crisis económica de 2008 ha beneficiado más a las clases pudientes. Dicho período coincidió con el mandato nacional de Mariano Rajoy (PP), la mayoría absoluta en Cantabria de Ignacio Diego (PP) entre 2011 y 2015 y con la Alcaldía de la capital también en manos de los populares, en donde no ha habido alternancia en décadas.

El barrio menos rico de Santander es aquel correspondiente al código postal 39008, que se sitúa entre Cuatro Caminos, Numancia y San Fernando. Si en 2013 la renta media per cápita era de 23.244 euros al año, en 2018 se situaba en 24.757 euros, un 6,5% más. Al otro lado de la riqueza está El Sardinero-Los Pinares (CP 39005), cuya renta no solo era la más alta en 2013 sino que creció un 20,25% hasta 2018. En 2013 la renta personal era de 35.428 euros. Seis años después era de 42.605 euros.

La fachada marítima del centro de Santander (CP 39002) es también una de las zonas más ricas, aumentando su renta en dicho período un 17,6% (de 35.202 a 41.421 euros). El Barrio Pesquero-Castilla-Hermida (CP 39009) creció un 6%, desde 23.564 euros a 24.988 euros.

Tal y como señalan los datos nacionales, los códigos postales más ricos de España se enriquecieron más que los pobres durante la recuperación económica. Estas zonas, además, son las que menor proporción de sus ingresos provinieron de los rendimientos del trabajo y más de otros ingresos como los bienes inmuebles, el capital mobiliario o las actividades económicas.

Incremento de renta por barrios en Santander entre 2013-2018