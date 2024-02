Cantabria se marca como reto revertir la pérdida de empleo autónomo pero sin marcar objetivos concretos

“Revertir la tendencia, que es la opuesta a la del resto de España”. Este es el objetivo que se ha marcado el Gobierno de Cantabria con su plan de incentivos y bonificaciones dotado con 38 millones de euros anuales, pero que no establece objetivos cuantificables a conseguir.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), y el consejero de Industria y Empleo, Eduardo Arasti, han expuesto este miércoles las 50 medidas recogidas en un plan de choque destinado a reflotar el empleo autónomo.

Buruaga ha justificado esta iniciativa, no solo en el compromiso programático del PP, sino en los datos “preocupantes” de la dispar evolución del autoempleo en Cantabria con respecto a la media nacional: en ocho años ha aumentado un 6% en todo el territorio mientras en la Comunidad ha descendido un 2%. Para la jefa del Ejecutivo, los programas vigentes son más un lastre que una ayuda para el autónomo.

“La evolución ha sido preocupante: en ocho años ha caído un 2% en Cantabria, mientras en España ha subido un 6%. Ser autónomo en Cantabria es más duro que en el resto de España. Lejos de contribuir a generar oportunidades, se ha convertido en un lastre para el emprendimiento”, ha insistido.

Según ha expuesto el consejero, la intención es que las nuevas ayudas puedan ser solicitadas cuanto antes, para lo cual la propia Consejería está creando una página web, una Oficina Virtual, a través de la cual se solicitarán y se justificarán las mismas, dentro del principio de simplificación administrativa. Que haya un único recurso que canalice las ayudas de todos los departamentos (Sodercan, Innovación, Industria) es una “simplificación” de facto y disponer de un medio online también es una contribución, ha considerado.

No obstante, las bonificaciones de cuotas, a través del Emcan (Servicio Cántabro de Empleo) se realizarán al cierre del ejercicio, una vez que el autónomo haya cumplimentado los pagos. Con las ayudas, previsiblemente, el procedimiento sea similar al de cualquier otra subvención, a no ser que se introduzcan atajos como los de las declaraciones de responsabilidad, que ya se utilizan en otras solicitudes. Eduardo Arasti, a este respecto, no ha adelantado mecanismos de simplificación. Las subvenciones podrán ser solicitadas una vez se aprueben y publiquen en el Boletín Oficial de Cantabria los decretos reguladores.

Según la presidenta, los autónomos están “en el centro de la política económica”. “Los autónomos necesitan estabilidad, eliminar trabas burocráticas y obstáculos al emprendimiento. La reforma fiscal aprobada en diciembre está pensada especialmente para los autónomos. Avanzaremos en simplificación administrativa y ahora tenemos un paquete de medidas sin precedentes para un sector vital de la economía regional”, ha valorado.

Buruaga ha calificado también de “histórico” el plan, y de paso ha contestado a las críticas de la oposición sobre la parálisis ejecutiva de su Gobierno: “Es el primer plan específico de apoyo. El Gobierno de Cantabria ni está quieto ni escondido, trabaja y cumple la palabra dada con propuestas valientes. Este es un plan serio, ambicioso en presupuesto y alcance, parte de un diagnóstico del sector y es fruto del diálogo con los trabajadores autónomos”.

De la Mesa al Consejo

El plan está sujeto a cambios que puedan derivarse de un proceso de diálogo que se pretende acometer con el sector. A este respecto, ya se ha anunciado la creación de una Oficina Virtual, que canalizará las gestiones, tanto de dentro como externas, así como un Consejo de Trabajo Autónomo que tomará el relevo de la actual Mesa de Empleo Autónomo, la cual no tiene el potencial jurídico necesario.

“Se va a regular un Consejo de Trabajo Autónomo de Cantabria, porque la Mesa de Empleo Autónomo no tiene el régimen jurídico necesario. Hay que ajustarse al Estatuto de Trabajo Autónomo. Creando un Consejo habrá que regular criterios para la representatividad [en dicho órgano] de los trabajadores autónomos”, ha concluido el consejero.