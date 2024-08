Reinosa vuelve a quedarse este miércoles sin médico de Urgencias en su centro de salud

El Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en Reinosa ha vuelto a quedarse este miércoles sin médico, algo que ya ocurrió el pasado viernes. El Hospital Tres Mares, en donde solo hay un médico de guardia para la atención hospitalaria, es el único referente asistencial para las urgencias en toda la comarca de Campoo. La asistencia urgente en la comarca depende, de este modo, de la hospitalaria, al menos entre las 9.00 y las 15.00 horas.

El SUAP de Reinosa no es un SUAP cualquiera. Tiene una entidad de la que carecen otros en Cantabria. Es de los pocos, si no el único, que presta servicio 24 horas al día todo el año, aparte de tener la singularidad de que su sede está en el mismo Hospital Tres Mares, lo que hace que pueda disponer de pruebas complementarias y periodos de observación de los pacientes. Además, presta asistencia en domicilio a pacientes con poca movilidad, paliativos, así como las urgencias que puedan surgir y tengan que actuar in situ medicalizando si es necesario la UVI móvil de Reinosa, ya que su tiempo de llegada es siempre menor que el dispositivo SVA de 061 más próximo (Torrelavega).

La falta intermitente de médicos en los centros de salud y consultorios de Cantabria es ya habitual este verano, justificándolo la Consejería de Salud en la inexistencia de facultativos dispuestos a cubrir las bajas. Aunque se había previsto, la falta de médicos ya afecta a numerosos municipios, incluso de gran tamaño, no solo a los pequeños de la Cantabria rural y en riesgo de despoblación.

Ayuntamientos, partidos y sindicatos están reclamando insistentemente medidas para paliar la situación, máxime cuando la única medida estrella del Ejecutivo ha sido asignar a los ayuntamientos ayudas para que faciliten los desplazamientos de vecinos a centros médicos de las inmediaciones, sin tener la acogida esperada.