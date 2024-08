Sólo 23 municipios de Cantabria han pedido las ayudas al transporte de pacientes, el 38% de los afectados

Veintitrés municipios de Cantabria han solicitado al Gobierno regional las ayudas para el transporte a demanda de pacientes, convocadas para costear los gastos de desplazamiento a los centros de salud de cabecera en los ayuntamientos que no dispongan de profesional médico en verano y garantizar la asistencia sanitaria.

Se trata del 38,3 por ciento de los consistorios que podían acogerse a estas subvenciones, destinadas a los 60 afectados por esta situación, y el importe solicitado asciende a 106.451 euros, prácticamente un tercio de la partida inicial presupuestada en este decreto pionero, que contempla 300.000 euros.

Concretamente, los municipios solicitantes son Alfoz de Lloredo, Arnuero, Arredondo, Bárcena de Cicero, Bareyo, Campoo de Yuso, Castañeda, Cieza, Escalante, Herrerías, Liendo, Mazcuerras, Penagos, Piélagos, Riotuerto, Ruiloba, Saro, Solórzano, Valdáliga, Valderredible, Valle de Villaverde, Vega de Pas y Villacarriedo, según ha informado este jueves el Ejecutivo en un comunicado.

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha valorado como un “gran éxito” la convocatoria y ha indicado que si el resto de ayuntamientos afectados (que suponen el 61,6%) por la “falta puntual” de médico en verano no ha solicitado las ayudas es, ha dicho, “gracias a la planificación previa realizada por la Consejería de Salud y notificada con antelación a todos ellos”.

En este sentido, ha apuntado que la falta de médicos está siendo “muy residual” y “ajustada” a esa planificación, y ha señalado que “todos los consultorios permanecen abiertos y atendidos, al menos, por un profesional de enfermería”.

“A diferencia de otros años que no había planificación, que los consultorios se cerraban, que no había ni médico ni enfermería, este año esa planificación previa ha posibilitado que la gente haya adelantado o retrasado sus consultas y no hayan sido necesarias esas ayudas”, ha comparado Media, que también ha confirmado que, si fuera necesario, el Gobierno sacaría un nuevo decreto para cubrir las necesidades que pudieran surgir en lo que queda del mes de agosto y en septiembre.

En líneas generales, en titular de Fomento ha destacado la “buena acogida” de la medida por parte de los ayuntamientos, puesto que “ninguno” ha renunciado a las ayudas, y, ante las críticas de algunos ha considerado que “la realidad es que disponen de un servicio que no disponían y que algunos de los que hacían esas críticas lo han solicitado”.

Así, ha concluido manifestando que “seguro que no es una medida tan mala, sino que viene a ayudar a los que más lo necesitan en esas poblaciones más dispersas de la Cantabria rural”.