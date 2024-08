La Plataforma Memoria y Democracia volverá a movilizarse si Buruaga sigue adelante con la derogación de la ley autonómica

La Plataforma Memoria y Democracia volverá a movilizarse si la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, sigue adelante con la supresión de la Ley de Memoria Histórica. La plataforma, que surgió precisamente cuando el PP anunció tal posibilidad el pasado año, ha indicado que la formación tiene en otras autonomías, como Andalucía, un discurso distinto.

El pasado día 7 de agosto, en declaraciones a un medio de comunicación, la presidenta del Gobierno de Cantabria confirma que su equipo sigue adelante en el empeño de derogar la vigente Ley de Memoria Democrática regional -ha indicado la plataforma en un comunicado-. No es novedad que el PP de Cantabria, en este y otros asuntos, no se distinga en nada de sus colegas extremistas de Vox. Sí es novedad que el PP actúe de forma discordante con la política de no confrontación directa adoptada por su mismo partido en comunidades autónomas muy significativas (por ejemplo, Andalucía), concretada en la no derogación de sus leyes autonómicas de Memoria Democrática ni en insistir en los despropósitos de las denominadas 'Leyes de Concordia'“.

La Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria ha reiterado ante la opinión pública parte de nuestro manifiesto fundacional de octubre pasado en el que invita a la ciudadanía a “rechazar la tergiversación de nuestra historia y los mensajes que niegan, minimizan o legitiman un régimen de terror que dejó decenas de miles de víctimas y a movilizarse para construir sobre el reconocimiento de la verdad histórica, un futuro digno en el que el pasado no sea un desierto de memoria ni un bosque de silencios vergonzantes”.