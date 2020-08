La Comisión Mixta del Cabildo se reunirá a finales de mes o primeros de septiembre y en ella se consensuará la estrategia a seguir

Los trabajos para reactivar la Comisión Mixta del Cabildo de Arriba se concretarán a finales de este mes o a primeros de septiembre, dentro de la urgencia con que los grupos políticos de Santander han retomado el enésimo intento por rescatar este tan céntrico como deteriorado barrio de Santander. El último pleno de la Corporación Municipal así lo dictaminó con la aprobación de dos mociones en las que se instaba a volver a sentar a una mesa las tres administraciones implicadas (Estado, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander) y establecer estrategias de recuperación la zona.

El consenso es pleno en el Ayuntamiento a la hora de decidir que hay que hacer algo, solo muestran diferencias en el programa a desarrollar aunque la propia comisión tendrá entre sus primeros cometidos la adopción de un consenso para el establecimiento de una hoja de ruta. En este sentido, cabe indicar que el último pleno municipal aprobó sendas mociones de PP y PRc por un lado y PSOE, Unidas por Santander y Ciudadanos por el otro. Aparte del hecho de que los socios del equipo de gobierno se han escindido a la hora de votar las alternativas (Ciudadanos incluso votó en contra de la que apoyaba el PP), deberán ponerse de acuerdo en si la rehabilitación se aborda de manera integral o se inicia con actuaciones puntuales.

La moción del PRC, apoyada por el PP, plantea retormar el Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) de 2013 y adaptarlo con el trabajo que está realizando la empresa Transprojekt por encargo del equipo de gobierno. El resultado se transpondría en una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente por lo que el Plan Especial actualizado volvería a estar en activo ya que el de 2013 quedó anulado al ser anulado el PGOU de 2012.

La moción socialista y de UxS, que contó con el apoyo de Cs, tras aceptarse una transaccional, y la abstención de PP y PRC considera que la via de recuperar el plan de 2013 no es viable y abogan por uno nuevo, cuyo trámite será largo. Mientras tanto introducen un cronograma con actuaciones puntuales y otras medidas como que, con efectos "inmediatos, antes de declarar la ruina -"especialmente económica"- de un edificio el Ayuntamiento informe al interesado de las ayudas económicas municipales, autonómicas y estatales a las que tiene derecho para evitar dicho derribo. También propone la modificación del PGOU en vigor para ampliar la delimitación del barrio (Área Específica AE.95) al ámbito que se considere adecuado para el proceso de regeneración urbana, definiéndolo como un Área de Rehabilitación Preferente.

En los trabajos para redactar un nuevo Plan Especial de Reforma Interior, se plantea actualizar los estudios sobre los edificios del barrio y también en materia social "para alinear la intervención urbanística con las necesidades socioeconómicas que se detecten en la zona". También entre estas tareas previas figura realizar un proceso de participación ciudadana para conocer los problemas del barrio y en relación a las expectativas sobre esta actuación de regeneración urbana de la zona.

Se llevará a cabo también un concurso de ideas sobre el diseño urbanístico del área "bajo premisas de respeto a la imagen tradicional del Cabildo, a su trama urbana y a su condición de centralidad". En base a la propuesta ganadora de este concurso de ideas, se redactará el nuevo Plan Especial de Reforma Interior para la nueva delimitación del área vinculado a la regeneración urbana y al mantenimiento de los rasgos más característicos del barrio.

También se plantea promover una actuación piloto de planificación pública en una parcela, eje o manzana con el fin de poner en el mercado vivienda pública destinada al alquiler que sirva para "marcar el inicio de la regeneración urbana, económica y social del barrio y sea tractora de un proceso más amplio de reforma del barrio histórico".

No menos importante en los trabajos que acometa la Comisión Mixta es que los partidos tengan la suficiente convicción como para volver a recuperar la confianza de los vecinos y que estos elijan representantes que se sienten en la Comisión Mixta. La Asociación de Vecinos del Cabildo de Arriba, que había participado en múltiples reuniones en la anterior etapa de la Comisión Mixta, desapareció hace años por agotamiento.

PRC: Negociar sobre la base de su planteamiento

El portavoz regionalista en Santander, José María Fuentes-Pila, está abierto al diálogo en la Comisión Mixta y considera que los grupos municipales han de debatir sobre la base de la moción que vio aprobada con el apoyo del PP.

La Comisión Mista no se reúne desde 2015 y "ha habido un trabajo realizado y un Pepri que se hizo con mucho detalle, es un documento consensuado", ha comentado Fuentes-Pila. "Ese documento es coherente con la Ley del Suelo, pero tenemos un problema con el PGOU (el vigente data de 1997) y no podemos dejar los proyectos importantes para la aprobación del nuevo". Tras justificar así la necesidad de una modificación puntual del PGOU, el portavoz regionalista discrepa del resto de la oposición en que la intervención no haya de ser integral a corto plazo. "El Gobierno de Cantabria quiere colaborar y tramitará fondos europeos por lo que es buen momento para poner a punto el Pepri", ha añadido. El PRC recuerda que hay una nueva Ley de Realojos que elevan las garantías de los propietarios y que es necesario abrir una oficina técnica que supervise transversalmente todas las necesidades del barrio, por lo que apuesta por una actualización del Pepri inmediata.

"No entiendo la negativa de Javier Ceruti (portavoz de Ciudadanos y miembro del equipo de gobierno) a rescatar ese documento que es la fórmula más rápida y eficaz. parece que la bicefalia (PP-Cs) llega a niveles considerables", ha comentado fuentes-Pila, quien concluye que su grupo está por la labor del diálogo, no cerrándose a analizar las partes, pero "mirándolo desde el todo".

Ciudadanos: "No somos un bloque"

Políticamente, Ceruti no ve incongruente votar distinto que su socio de gobierno PP. "Desde el primer pleno, ellos siguen sus criterios y nosotros lo nuestro. No somos un bloque. Votamos en contra de la moción del PRC porque el Pepri no está actualizado. Ante eso propusimos un Plan Especial nuevo y un cronograma".

En el cronograma de actuaciones intervino Ciudadanos haciendo más realistas los plazos, que en lo que atañen al nuevo Pepri se sitúa en 30 meses. Mientras, se proponen medidas puntuales con una actuación piloto en una parcela, por ejemplo, y nuevos estudios sociales y de la edificación, así como una nueva delimitación urbanística del barrio.

"Puede haber acuerdo" en la Comisión Mixta, ha asegurado el portavoz en referencia al debate sobre la estrategia a seguir. Para Ceruti, en todo caso, la línea PRC-PP sobre la actualización del Pepri de 2013 es como intentar arrancar un coche "con el motor gripado".