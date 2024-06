“El potencial de nuestros festivales es lograr que la gente venga a Cantabria y se vaya con ganas de regresar pronto”

El festival Música en Grande, un clásico de los veranos en Cantabria, regresa este jueves 27 de junio a Torrelavega con un cartel renovado y con aún más ambición. El evento, en el que participarán artistas de renombre nacional como Rulo y La Contrabanda, Coque Malla o Luz Casal, acogerá a todos los aficionados a la música durante tres jornadas. El festival, que celebra su decimocuarto aniversario, será también el pistoletazo de salida para un verano cargado de música en directo.

El gerente de Mouro Producciones y director de Música en Grande, Guillermo Vega, espera que el evento sirva como arranque, tanto a todos los cántabros como al resto de asistentes, para prepararse para lo que se presenta como una movida época estival en lo que a música se refiere. “Este año hay de todo, desde música para los mayores como para los más pequeños, hemos planteado eventos donde puedan disfrutar juntos tanto padres como hijos”, comenta el promotor musical.

Esta semana comienzan los festivales de música para este verano, arrancando con Música en Grande en Torrelavega. ¿Cómo afronta este comienzo? ¿Qué previsiones tiene?

Se afronta con muchísima ilusión y optimismo, no hay otra manera de ver la música. Estamos encantados y esperando que el público responda y que sea mucha la gente que nos acompañe en todos los festivales.

¿Cómo ve a los artistas que participan este año?

La verdad es que les veo bien. Hay de todo, en realidad, hay gente que pensabas que tendrían más ventas y otros que pensabas que no y te sorprenden, pero en general está funcionando bien. Hay de todo, para todos los públicos, desde los más ochenteros con Danza Invisible y Javier Ojeda, hasta los más modernos con Rels B o la ya casi anunciada Lola Índigo, que viene al Negrita.

¿Cómo es la aceptación del público joven?

Es muy buena, en cuanto algo les gusta, corre como la espuma. Todos se mueven por tendencias, y tanto el Hoky Music, como el Negrita y el Magdalena en Vivo, gustan mucho. Es cierto que muchos están con cautela esperando al Bono Cultura, que sale la semana que viene. A esas edades miras hasta el último euro, así que es lógico. También hay cada vez más menores de 18 años, que piden una autorización para venir o vienen con sus padres o con un adulto que les tutele. Nos gusta mucho que la gente de esas edades participe también en la música.

La gente cada vez viene desde más joven. Nos gusta mucho que participen desde esas edades tan tempranas porque la música es para todos Guillermo Vega — CEO de Mouro Producciones

Según los datos anunciados, se estima que un 40% de las entradas han sido vendidas a personas de fuera de Cantabria. ¿Qué es lo que convence a todos aquellos que vienen de fuera y diferencia a los festivales en Cantabria?

El cartel de Música en Grande es muy completo y tiene unos precios muy asequibles. En Magdalena en Vivo, mucha gente llama preguntando si el artista anunciado realmente es él o si es un tributo de otra banda, porque no entienden cómo puede haber entradas por tan solo 10 euros. Por otro lado está la ubicación: hay pocos festivales en el corazón de la ciudad como los que se hacen aquí. Pero en general, cada vez más gente viene para huir del calor. En el Arenal Sound la gente se queja porque se muere de calor. Recuerdo hace dos años, con Juan Magán, que no paró de llover y a la salida nos felicitaron por lo divertido que había sido el concierto.

¿Cuál es el protocolo de lluvia?

Si cae lluvia fina, siempre intentamos que siga el show. Es verdad que si nos cae una tromba terrible nos planteamos suspenderlo. Lo más grave es la tormenta eléctrica. Si hay una, valoramos principalmente suspenderlo. Cuando suspendemos un evento, a la semana siguiente devolvemos el dinero a todo el mundo. Si un día se suspendiese Música en Grande, por ejemplo, se devolvería la parte proporcional a ese día de conciertos. Trasladarlos a otro día es muy complejo porque los artistas tienen agendas muy apretadas.

El año pasado tuvieron por primera vez un evento en los Campos de Sport de El Sardinero de Santander, que es el espacio con más capacidad de Cantabria. ¿Les gustaría realizar conciertos en él más a menudo?

El año pasado se hizo el My Fest, con Bizarrap y Aitana como cabezas de cartel. Aun así, hay dos hándicaps para utilizar el campo de El Sardinero. Primero, la ocupación hostelera, porque no hay aforo en época de verano para tanta gente si vienen de fuera. Cuando haces un concierto así, teniendo en cuenta que el aforo son aproximadamente 24.000 personas, tienes que contar que quizás 12.000 o 14.000 vengan de fuera de Cantabria. Por otro lado, cualquier cosa en El Sardinero conlleva un coste adicional de 200.000 euros, que es lo que cuesta cambiar el césped del campo una vez concluido el evento. El año pasado se hizo porque pudimos compartir el césped con otros conciertos. Un solo festival no creo que sea viable, es mucho mejor ubicación la Virgen del Mar, que tiene un espacio para 18.000 personas y una ubicación idónea.

Ha mencionado en innumerables ocasiones lo complicado que es traer a algunas de las figuras de mayor renombre en la industria musical, que en ocasiones no acceden a espacios inferiores a un aforo de 50.000 personas. ¿Cree que este hecho podría cambiar en un futuro?

Al contrario. Por ejemplo, una banda como Morat, que habitualmente hacen gira por toda España, han llegado y han hecho el Wanda Metropolitano, metiendo 40.000 personas, así que no se plantean seguir por el resto del país. El problema que tenemos es que dentro de nada adquiriremos el modelo de Francia. Allí el 99% de los conciertos se hacen en París, así que un artista internacional va sin problema. En España, les ofrecen hacer un concierto en el Bernabéu o hacer gira por todo el país y prefieren recaudar lo mismo o más con un solo concierto. Lo que nos va a pasar aquí es que, si sigue triunfando ese modelo, perderemos aún más artistas. Además, no hay manera de luchar contra eso, es algo que hay que aceptar.

¿Cómo es la colaboración con los ayuntamientos?

Los ayuntamientos siempre ponen de su parte. En Torrelavega siempre nos han ayudado, desde el inicio. Siempre hay pequeños roces porque hay una gran cantidad de técnicos, pero al final todo el mundo quiere que salga adelante. Lo que antiguamente se decidía en noches enteras sin dormir, ahora se decide en una tarde. Las autoridades se han dado cuenta del impulso que esto tiene en el turismo también. Ese es el potencial de nuestros festivales, lograr que la gente venga a Cantabria y se vaya con ganas de regresar pronto.

En este mundo que tenemos tantas cosas de las que preocuparnos, nos evadimos cuando hay un concierto, por eso creo que la música en directo triunfa Guillermo Vega — CEO de Mouro Producciones

¿Por qué cree que la música funciona tan bien para generar todos estos momentos?

Porque es una experiencia muy agradable, compartida, con amigos, divertida... También es muy familiar, estoy seguro que a La Oreja de Van Gogh van a ir padres con sus hijos. Creo que en este mundo en el que tenemos tantas cosas de las que preocuparnos, la música en directo triunfa porque sirve para evadirnos.

¿Cuál es el festival que espera con más ganas?

A mí me divierte mucho todo lo que hago por primera vez, así que yo creo que el Sonorama Ribera Day es un día que tengo muy señalado en el calendario, por compartir experiencia con unos compañeros como los del Sonorama sobre todo, ese día me gusta mucho. La Plaza de Toros también me apasiona. Y he luchado mucho porque venga Manuel Turizo a Cantabria, igual que también he peleado para que vengan excelentes bandas internacionales como Kasabian y Placebo.