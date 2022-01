El concurso de Escenario Santander queda desierto y saldrá de nuevo a licitación en 2022

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander prevé tener listos en enero los nuevos pliegos de condiciones para adjudicar la gestión privada de Escenario Santander. El concurso convocado tras expirar la anterior concesión ha quedado desierto, según anunció hace unos días el concejal del área, Javier Ceruti (Cs), tras la Junta de Gobierno Local.

El Ayuntamiento facilitará la venta de la concesión de Escenario Santander a pesar de la quiebra de la adjudicataria

La oferta del único licitante al proceso era la de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Mestizo Universal-Houston Party, S.L., la cual es la concesionaria del servicio desde 2019, cuando el Ayuntamiento permitió que el concesionario elegido en 2016, Delfuego Booking, pudiera traspasar el contrato como parte de la solución a los problemas económicos contraídos al entrar en quiebra. El traspaso se hizo por el tiempo restante de la concesión, período que ha concluido 2021.

La oferta de Mestizo Universal-Houston Party fue rechazada por la Mesa de Contratación al no ajustarse a uno de los criterios establecidos por lo que no fue valorada, informó Ceruti. Dicho criterio es el referido a los descuentos aplicables a los usuarios de Escenario, descuentos que deberían ser iguales para todos, condición que no se habría cumplido por el aspirante a renovar la concesión. "La oferta establece diferentes porcentajes de descuentos en las tarifas a los usuarios. En consecuencia, la oferta presentada no puede ser valorada por la Mesa de Contratación", recoge esta en un informe consultado por elDiario.es.

¿Qué pasará ahora? Cultura está elaborando nuevos pliegos y pretende entregarlos al departamento de Contratación en enero, que ha de dar su visto bueno para concursar la concesión a lo largo de 2022. Mientras no se adjudique a un nuevo concesionario, los actuales gestores seguirán al frente de este espacio cultural ubicado en el Parque de las Llamas.

Como principal novedad, el pliego de condiciones que se concursará establece una ampliación del período de concesión que pasará a ser, en total, de ocho años, con seis años de adjudicación más dos posibles de prórroga.

Traspaso de la concesión en 2019

La Junta de Gobierno Local autorizó en 2019 la cesión de la gestión de Escenario Santander a la UTE Mestizo Universal-Houston Party, que se hizo cargo de la explotación de este espacio municipal hasta la finalización de la concesión vigente, extremo que ya se ha producido. La UTE sustituyó así en la gestión a Delfuego Booking, que entró en concurso de acreedores tras el fiasco de los conciertos de La Campa de aquel verano, con la polémica cancelación del concierto de David Guetta como principal hándicap.

Esta fórmula fue la elegida por el Consistorio, después de que así se lo recomendara la administración concursal. La medida fue autorizada en último término por el Juzgado de lo Mercantil.

Escenario Santander abrió sus puertas en 2011 tras una inversión de más de cuatro millones de euros de dinero público y desde 2012 se gestionó de forma privada. Cuenta con salas para conciertos y actividades con diferentes aforos (hasta un máximo de 1.000 espectadores), 15 locales de ensayo y almacenes, un estudio de grabación profesional y aulas de formación.

Junto a la programación de conciertos y otro tipo de actividades culturales y escénicas, desarrolla también cursos de formación musical y campus de verano, entre otras actividades.