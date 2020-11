La COVID no conoce límite en Cantabria y suma cuatro fallecidos y 236 casos nuevos en un día, su pico máximo en la segunda ola

La evolución de la pandemia de coronavirus no solo no está contenida sino que no parece tener límite. Este martes la COVID-19 ha alcanzado uno de sus máximos histórico en esta segunda ola y uno de los picos más altos todos los registros habidos desde que estallara la crisis sanitaria en marzo: cuatro fallecidos, 236 casos nuevos (récord histórico desde marzo) y 17 personas ingresadas en la UCI.

Los cuatro fallecidos son todos varones, tenían una edad avanzada y padecían patologías previas. Sus edades eran 82, 83, 85 y 86 años.

A día de hoy, los acumulados positivos son 11.628 (10.638 confirmados mediante PCR y 990 a través de test detección anticuerpos); de los cuales 8.871 están curados (76%), 256 han fallecido. 2.501 siguen siendo personas con contagios activos, de las cuales 149 se encuentran hospitalizadas, 17 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Otras 2.352 personas se encuentran en cuarentena domiciliaria, 120 más que un día antes.

De los hospitalizados, el Hospital Valdecilla es el que más presión está recibiendo con 104 personas, mientras que en la comarca del Besaya el Hospital Sierrallana tiene hospitalizados a 25 pacientes; el Hospital de Laredo, 15; y el Hospital Tres Mares, cinco.

Con respecto a la jornada del lunes, el único dato positivo es una ligera reducción de las hospitalizaciones (149 el pasado martes), con una reducción de la presión sobre todo en Sierrallana y Laredo, con dos y cuatro ingresados menos), mientras son dos más los que están siendo atendidos en Tres Mares.

En Cantabria se han realizado en total 242.968 test, lo que arroja una proporción de 41.798 test por cada 100.000 habitantes.

Nivel de alerta 3

Cantabria se encuentra en el nivel de alerta 3, que se considera un nivel muy alto tanto tanto por el número de contagios como por la presión que está recibiendo sistema sanitario.

Según los datos ofrecidos por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, la tasa de positivos se encuentra en niveles de riesgo muy alto: 428 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y 230/100.000 si se hace el recuento de la última semana. Esto es especialmente significativo en la población con la franja de edad por encima de 65 años: 366/100.000 casos en 14 días, 204/100.000 si se observa la evolución de los últimos siete días.

Los porcentajes de positividad sobre los test que se realizan son altos. En concreto, el 13,3% de los test que se hacen dan como resultado positivo. Asimismo se considera alto el grado de hospitalización, el 10,5%, así como el de ocupación de la UCI, 15,5% sobre las camas disponibles en Cantabria.