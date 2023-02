Maribel Izcue y Santi Palacios presentan el documental 'The Gourougou Trial' en el Espacio de Cultura Crítica La Vorágine

El Espacio de Cultura Crítica La Vorágine de Santander (Calle Cisneros, 69) acogerá este martes 21 de febrero, a partir de las 19.30 horas, la presentación del documental 'The Gourougou Trial', que recoge el controvertido juicio contra el Estado español que se llevó a cabo entre 2015 y 2020 en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las devoluciones en caliente en su frontera con Marruecos, en el marco de la celebración de las III Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria.

Las III Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria se celebrarán del 21 al 24 de febrero en Santander

La película fue realizada entre 2018 y 2021 por cuatro de los actuales fundadores de Sonda Internacional, como son el cineasta Simón Casal, el videoperiodista Mikel Konate, la periodista Maribel Izcue y el fotoperiodista Santi Palacios, y sigue el caso de dos ciudadanos de Mali y Costa de Marfil que demandaron a España ante el Tribunal de Estrasburgo después de ser expulsados de territorio español sin posibilidad de solicitar asilo.

El documental de 35 minutos, editado por Celia Hernández, arranca con imágenes de un grupo de personas migrantes preparándose para saltar la valla fronteriza que separa Marruecos del enclave español de Melilla. Era 2014, y entre los reporteros que ese año cubrían lo que ocurría en esa frontera estaban Mikel Konate y Santi Palacios. Noches repletas de intentos de saltos a la valla, fallidos o con éxito, represión policial y devoluciones en caliente marcaron uno de los años más intensos en esa frontera.

La cobertura periodística de lo que sucedía en la valla de Melilla tuvo una gran repercusión y provocó la reacción de diferentes organizaciones internacionales. Entre ellas estuvo el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), una entidad con sede en Berlín dedicada a velar por el cumplimiento de los derechos civiles y humanos en todo el mundo. Algunos abogados de esta organización se desplazaron hasta Melilla sospechando posibles vulneraciones de los derechos humanos en la frontera. Dos de los jóvenes que habían sufrido devoluciones en caliente decidieron llevar sus casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con ayuda del ECCHR.

El documental se adentra en esos sucesos y en el extenso juicio que tuvo lugar en Estrasburgo y que fue ganado por los demandantes en primera instancia antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy apelara la sentencia. Tras las elecciones de 2018, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez mantuvo el recurso y este se elevó a la Gran Sala para la sentencia final.

En 2018, con el juicio aún en marcha, Mikel Konate, Simón Casal, Maribel Izcue y Santi Palacios decidieron trasladar esta historia a un documental para visibilizar la posición de Europa: en aquel momento, el desenlace aún se desconocía. La película, que se estrena algo más de dos años después de que el Tribunal de Derechos Humanos emitiera su sentencia final, recoge el desamparo de quienes tratan de cruzar las fronteras de Europa, la subjetividad que yace en la interpretación de las leyes y el esfuerzo de los grupos de abogados que luchan para que se cumplan los derechos humanos.

Migración y derechos humanos

Tras la proyección del documental, a partir de las 20.00 horas, el Espacio de Cultura Crítica La Vorágine de Santander acogerá también un coloquio sobre migración y derechos humanos que tendrá como protagonistas al director y la guionista de 'The Gourougou Trial', Santi Palacio y Maribel Izcue, respectivamente, y que estará moderado por el director de elDiario.es Cantabria, Laro García.

Maribel Izcue (San Sebastián, 1976) es periodista y ha desarrollado buena parte de su carrera en Asia, donde trabajó durante una década entre Filipinas, la India y Japón como corresponsal de la Agencia Efe. Desde la delegación de Tokio, que dirigió desde junio de 2011 hasta su regreso a España en 2013, cubrió las consecuencias del tsunami y la crisis nuclear de Fukushima. Cofundadora y redactora jefa de la Revista 5W, también ha sido corresponsal en Roma y ha colaborado con medios como El Periódico de Catalunya, además de integrar el proyecto Sonda Internacional.

Por su parte, Santi Palacios es un fotoperiodista especializado en migraciones, conflictos y ecología humana, además de cofundador de Sonda Internacional. Sociólogo de formación, su trabajo le ha llevado a visitar más de medio centenar de países, ha sido publicado por los principales periódicos y revistas, exhibido en decenas de ciudades y reconocido a nivel nacional e internacional con galardones como el Premio World Press Photo o el Premio Nacional de Fotoperiodismo de España en dos años consecutivos. También colabora con agencias de noticias internacionales y medios de comunicación como Associated Press, CNN, The New York Times o Sunday Times, entre otros.

La presentación del documental 'The Gourougou Trial' y el coloquio posterior se enmarcan en la celebración de las III Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria, que se celebrarán del 21 al 24 de febrero en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus y en el Espacio de Cultura Crítica La Vorágine de Santander con un amplio programa que incluye la proyección de documentales y películas, entrevistas en directo, charlas sobre temas de actualidad y presentaciones de libros, y que contará además con la participación de destacados nombres del periodismo como Ignacio Escolar, Lydia Cacho, Marc Marginedas, Neus Tomàs, Núria Juanico, Juanlu Sánchez o Julio Montes, entre otros.