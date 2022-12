'Molan los 90!' clausurará este viernes el ciclo Magdalena Winter en Santander

La propuesta festiva 'Molan los 90!', con las actuaciones de artistas y grupos como OBK, Corona, Rebeca, Viceversa, Marial Dacal & Eva Martí, Sensity World o DJ Neil, clausurará este viernes, 30 de diciembre, el ciclo Magdalena Winter 2022, que se ha celebrado durante las últimas semanas en el Palacio de Deportes de Santander y que en su tercera edición ha ofrecido ocho jornadas de conciertos, con una programación diseñada para dinamizar las fiestas navideñas con espectáculos para todos los públicos.

En el caso de 'Molan los 90!', este show trata de convertirse en una máquina del tiempo que desembarcará en Santander dentro del ciclo Magdalena Winter para llevar hasta la pista de baile los recuerdos de esta década, con la actuación en directo de grandes artistas que harán volver a los asistentes a uno de los decenios más importantes y regeneradores de la música, ha indicado la productora en nota de prensa.

A través de eventos inolvidables, con presentaciones en vivo, mezclas, bailes, tributos y sorpresas que podrá disfrutar cada espectador en compañía de amigos y familiares, el show de 'Molan los 90!' convertirá el Palacio de Deportes de Santander en una fiesta de Nochevieja anticipada, con todos los ingredientes para garantizar la diversión y los mejores recuerdos.

Durante el show sonarán los temas más reconocibles del grupo de música electrónica OBK, como 'Historias de amor', 'El cielo no entiende' o 'Robarle al tiempo', en un espectáculo en el que además estará presente Rebeca, autora de canciones como 'Duro de pelar' o 'Corazón, corazón'.

En cuanto a Viceversa, esta banda española de tecno-pop que llegó a lo más alto en las listas de ventas en los años 90, recordará en directo singles como 'Tu piel morena', mientras que la famosa 'Rhythm of the night' sonará en Magdalena Winter interpretada por Corona.

También estará presente en Santander el grupo Sensity World, que irrumpió en todas las pistas de baile con su gran éxito, 'Get It Up', que llegó a ser un himno en la mayoría de pubs y discotecas españolas, donde también triunfó DJ Neil, uno de los pinchadiscos más populares de nuestro país, con 25 años de carrera y que ejercerá como maestro de ceremonias durante esta noche.

Además, 'Fly on the wings of love', un tema que se hizo mundialmente famoso y puso a bailar a todo el mundo en las discotecas en la década de los 90, sonará de nuevo interpretado por Eva Marti, mientras que Marian Dacal, uno de los grandes iconos de la música dance en España y que ha cantado canciones tan conocidas como 'Pure', 'Paradise' o 'This is real', pondrá el fin de fiesta con la archiconocida 'Flying free' de Pont aeri.

Entradas

Las puertas del recinto situado en el Palacio de Deportes de Santander abrirán a las 20.30 horas y el espectáculo comenzará a partir de las 21.30 horas.

Las entradas están disponibles de forma anticipada desde 25 euros en la web del evento, www.magdalenawinter.com. También se pueden comprar en taquilla durante la jornada del viernes en horario de 18.00 a 22.00 horas.

Además, pueden adquirirse con descuentos empleando los Bonos Cultura impulsados por el Ayuntamiento de Santander y la Fundación Santander Creativa.

Aquellos usuarios interesados en usarlos en la compra de entradas deberán canjearlos en la oficina de Mouro Producciones de 10.00 a 13.00 horas.

El ciclo Magdalena Winter está organizado por las empresas cántabras Mouro Producciones y MG Producciones y cuentan con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria o la Fundación 'la Caixa', además de empresas privadas.