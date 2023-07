“Algún día espero que alguna compañera pueda llevar el timón de Salud de un país”

Este lunes ha comenzado, dentro del marco de los Curso de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el encuentro ‘Por la salud: la ciencia del cuidado al servicio de la sociedad’, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Cantabria y está dirigido por María Luz Fernández Fernández, presidenta del Colegio de Enfermeras y enfermeros de Cantabria.

Fernández, Medalla al Mérito Profesional del Colegio de Enfermería de Cantabria, señala la necesidad de este seminario para “poner de manifiesto que la profesión de enfermería, dentro del marco de las ciencias de la salud, tiene una posición al igual que otras, y sin embargo no se reconoce”. Con el curso, esta enfermera y profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Cantabria quiere “poner en valor que la salud de la ciudadanía realmente requiere del trabajo de las enfermeras como un punto esencial”.

“La gran diferencia que existe entre medicina y enfermería está en el enfoque. En la profesión de enfermera el enfoque se hace desde un ser humano, a nivel holístico e integral y por lo tanto se trabaja desde los aspectos psicológicos socioculturales, del entorno y espirituales que rodean a la persona”, apunta María Luz Fernández, quien, además, señaló que pretenden compartir a la sociedad “el hecho de que las demás cuestiones que rodean la vida del ser humano son las que realmente, a veces, tiene una implicación directa en esas problemáticas biologicistas que aparecen después”.

Una enfermera al frente de Salud...

“Algún día, espero que alguna compañera o compañero pueda llevar el timón de Salud de un país”, reivindica Fernández, quien, además, apunta que “lo que importa es la salud de los ciudadanos y hay que entender que la salud es todo, es la economía, es la política, es la cultura… Todo hace que estemos en más o menos salud. Yo lo haría desde esa perspectiva buscando siempre la comprensión, la colaboración, haciendo que las Ciencias de la Salud seamos como vasos comunicantes que se enriquecen, manteniendo las competencias de cada disciplina, y que buscan puntos en común”.

El año que comenzó la pandemia en España de COVID, el 2020, fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el ‘Año Internacional de los profesionales de enfermería y partería’, por primera vez en la historia. “Realmente poco lo pudimos disfrutar. Nos decían que éramos héroes y solo hicimos nuestro trabajo. Pero si esperábamos algo, al menos, no de la sociedad que la sociedad ya nos lo reconoce, sino de los políticos porque no ha cambiado nada para nosotros”, apunta María Luz Fernández.

Sobre las reivindicaciones de los enfermeros, que esperaban hubieran sido atendidas por las administraciones, se encuentra el sueldo y la subida de categoría profesional, específica Fernández: “Han subido todos los salarios, pero el que menos es siempre el de las enfermeras y no comprendemos por qué. Estamos pidiendo el reconocimiento como categoría A1. No entendemos porqué una disciplina del grado académico que tiene la Enfermería está en el A2, porque esto, a su vez, nos limita como profesionales”.

“Tampoco se atienden como es necesario las especialidades enfermeras, que o bien no te las pagan o te pueden mandar a cubrir otra distinta. Esto es una tomadura de pelo. Especialidades como la enfermería geriátrica, ahora que la sociedad está envejeciendo, no puede ser que las plazas sean 80 para toda España. Y que tengamos que estar peleando porque en las residencias haya enfermeras llevando realmente los cuidados a nuestros mayores, es algo muy cansino porque llevamos con esta reivindicación mucho tiempo”, añade la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria y remata sobre esta cuestión: “Nos sentimos muy decepcionados con los niveles políticos porque realmente no han reconocido y no han puesto valor a una profesión que lo ha dado todo”.