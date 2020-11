El equipo de gobierno PP-Cs tiene al menos 15 mandatos del Pleno sin cumplir esta legislatura

No tienen un efecto jurídico vinculante, pero sí político, por lo que su incumplimiento supone desoír el mandato del máximo órgano de representación de un municipio, como es el Pleno de la Corporación. En Santander, al menos 15 de estos mandatos no se han llevado efecto en el año y medio que se lleva de legislatura en el Ayuntamiento. En algunos casos las mociones, que han sido aprobadas por unanimidad o mayoría, han caído en saco roto y en otros se aprecian gestiones para su desarrollo, aunque siguen sin cumplirse.

Santander tardará una década en erradicar el franquismo del callejero al ritmo actual

Entre los mandatos políticos del plenario está la convocatoria de la comisión del Cabido de Arriba, la reforma de los reglamentos del propio Pleno y de Participación Ciudadana, la creación del Observatorio de la Contratación y la figura del Defensor del Vecino, el Plan de medios de comunicación y lo concerniente a violencia de género y colectivos LGTBI, entre otros asuntos.

Hace años, en legislaturas anteriores, un miembro del equipo de gobierno de Santander comparaba la capacidad de influencia de un concejal de la oposición con el hecho de que llueva en el mar: "No sirve para nada". Sin embargo, en la presente legislatura, el equipo de gobierno no cuenta con mayoría absoluta por lo que ha de requerir apoyos puntuales de otros grupos para sacar adelante los grandes proyectos. Los mandatos del plenario, en este sentido, no entran en la agenda de los mandatos cuyo cumplimiento se revela necesario.

No es una situación aplicable a esta legislatura. Hay mandatos reiterados, como los que abogan por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica (eliminación de las referencias franquistas en el callejero de la ciudad), cuya ejecución lleva dilatándose una década y aún no se ha terminado de cumplir.

Son ya tradicionales las quejas de la oposición por la nula voluntad de cumplimiento de los mandatos por el equipo de gobierno, no menos habitual que la respuesta que suele dar el órgano ejecutivo en estos casos: "Se está en ello". En todo caso, el malestar de la oposición es palmario, aunque, como cuando llueve en el mar, las quejas tampoco sirvan para nada.

Los grupos de la oposición municipal consideran que la no ejecución de las mociones y la inexistencia de información actualizada al respecto les deja en una situación de indefensión ante sus representados, los vecinos, genera falsas expectativas de cumplimiento, lo que conlleva a la postre insatisfacción, y son un termómetro de la pobre calidad democrática de una institución que desoye los mandatos de su máximo órgano de representación.

Una relación de mociones cuyo cumplimiento no se ha realizado, con o sin avances en su desarrollo, es la siguiente:

Sin avances

Julio, 2019.- Convocatoria de la Comisión de Pleno de Administración y Participación Ciudadana para iniciar el debate sobre la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno en el plazo de dos meses. Aprobado por unanimidad.

Agosto, 2019.- Observatorio de la Contratación. Aprobado por unanimidad. La oposición ha criticado que el borrador se encuentre 'atascado' desde febrero en Alcaldía.

Octubre, 2019.- Acuerdo unánime sobre limpieza y retirada de material de la senda costera y que en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana se dote a la zona litoral norte de la máxima protección ambiental, así como redactar un nuevo proyecto con Gobierno y Demarcación de Costas que respete el Plan Especial de Sendas y la concreción de las contraprestaciones ofrecidas a los propietarios de fincas expropiadas mediante convenio en la ejecución del anterior proyecto de senda litoral para evitar la reversión de las expropiaciones (enmendada parcialmente por el PP en el último punto).

Octubre, 2019.- Convocatoria de los agentes sociales implicados, junto con representantes de cada grupo político, técnicos del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento, para elaborar de forma participativa el borrador de la futura Ordenanza sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, en mesas de trabajo sectoriales. Aprobada por unanimidad. No se han convocado las mesas sectoriales.

Noviembre, 2019.- Declaración institucional sobre Violencia de Género. Aprobada por mayoría, con la excepción de Vox. Se exigía el efectivo cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género por parte de todas las administraciones implicadas.

Enero, 2020.- Realización de un estudio para promover medidas de limpieza, reparación y ampliación en el parque Doctor Morales, tanto en su sistema de circulación del agua, el área infantil como en las zonas deportivas y de esparcimiento canino. Fue aprobada por unanimidad.

Enero, 2020.- El Ayuntamiento de Santander acuerda por mayoría (PP y Vox votaron en contra) crear la figura del Defensor del Vecino como órgano encargado de proteger y defender los derechos y libertades de los vecinos. También la elaboración de un Estatuto del Defensor del Vecino.

Mayo, 2020. Se incumplió el acuerdo mayoritario (PP se abstuvo) de elaborar en 30 días un Plan de Publicidad y Comunicación institucional con el contenido anteriormente señalado y convocar la Comisión de Administración y Participación Ciudadana para dar cuenta de mismo.

Mayo, 2020.- Creación en una semana de una mesa sectorial integrada por representantes del sector hostelero, hotelero, comercio y turismo, con el fin de iniciar la puesta en marcha de un Plan de reactivación del Turismo para Santander.

Junio, 2020.- Moción sobre derechos de los colectivos LGTBI. Fue aprobada por mayoría, con voto en contra de Vox y abstención del PP. Entre los acuerdos estaba desarrollo y aplicación de todas las medidas previstas en la legislación vigente contra toda discriminación por orientación sexual en el ámbito familiar, escolar, laboral, social y político. No se ha vuelto a saber nada.

Julio, 2020.- Retomar los trabajos para el desarrollo de un Plan del Cabildo de Arriba. A día de hoy no se ha reunido la comisión que integra a las tres administraciones implicadas para impulsar un plan especial. La única novedad es la introducción de la regeneración del Cabildo en las demandas del Ayuntamiento de Santander al Gobierno de Cantabria (entrevista entre Gema Igual, alcaldesa, y Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, esta semana).

Septiembre, 2020.- Convocatoria de la Mesa de Movilidad.

Con avances