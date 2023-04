Una fortuna en Suiza, dinero negro en maletas o ayudas públicas perdidas: la campaña estalla en Castro Urdiales

No pudo elegir un momento más delicado para hacer pública su denuncia. Fernando Gutiérrez Elorza ha incendiado este viernes la campaña electoral en Castro Urdiales acusando de presuntas irregularidades a su hermano y candidato a la Alcaldía del municipio por el PRC, Jesús Gutiérrez Elorza, el mismo día en que el líder de la formación y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, presentaba en la localidad la candidatura regionalista.

La portavoz del PP en Castro Urdiales desvela "artimañas" de su partido para dar la Alcaldía al líder del PRC

La denuncia la ha hecho ante los micrófonos de Onda Cero-Castro, en donde el que fuera gerente de la empresa familiar, Conservas Lolín, ha acusado a su hermano de ambicionar la Alcaldía por lucro personal, de haber reintroducido en España capitales familiares evadidos a Suiza, al menos hasta ocho millones de euros, y de obtener del Gobierno de Cantabria subvenciones y ayudas públicas por cerca de tres millones de euros para la compra de maquinaria que posteriormente fue vendida.

En su denuncia, el hermano del candidato a alcalde ha recriminado al presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, de “malgastar el dinero de los cántabros” y a un parlamentario del PP de mediar en una confabulación de su partido para montar una operación política que diera la Alcaldía de Castro Urdiales a Jesús Gutiérrez.

En este sentido, ha confirmado en su entrevista en Onda Cero, la denuncia efectuada hace días por la exconcejala del PP, Ana Urrestarazu, por la que el PP habría maniobrado para poner en pie una moción de censura que diera la Alcaldía al ahora candidato regionalista. “Mi hermano contaba con que la moción se iba a hacer”, ha afirmado Fernando Gutiérrez Elorza.

También ha relatado cómo su hermano se desplazó a Madrid “con una persona influyente del Partido Popular” para reunirse en la sede de Génova con el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea. Allí pidieron a Egea, supuestamente, que hablara con la presidenta del partido en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con el fin de recabar su apoyo para una moción de censura.

A la semana siguiente hubo una nueva reunión en un hotel de Madrid y se le comunicó a Jesús Gutiérrez Elorza que la moción no era posible, pero que en la legislatura siguiente Sáenz de Buruaga [enfrentada en aquellos momentos con la dirección de Pablo Casado] no iría de cabeza de lista y que entonces se volvería a plantear.

“Luego pasó lo que pasó: Casado dimitió, Teodoro se fue y Buruaga se presenta a la Presidencia de Cantabria con muchas posibilidades”, ha afirmado el exgerente de Conservas Lolín.

El objetivo de Jesús Gutiérrez Elorza para acceder a la Alcaldía, según su hermano, es propiciar el cambio de uso urbanístico que actualmente ocupa la fábrica en la localidad. Mientras Conservas Lolín se trasladaría al polígono de Vallegón, Mercadona abriría una superficie en el lugar que ahora ocupa aquella, lo que reportaría un alquiler mensual de 600.000 euros durante 12 años.

“Tenía un borrador del proyecto de la fábrica y se había firmado un contrato con Mercadona con un alquiler por 12 años con un pago de 600.000 euros al mes”, han sido las palabras de Fernando Gutiérrez Elorza.

Evasión fiscal y una fortuna en Suiza

El exgerente de Conservas Lolín ha afirmado no actuar “por revancha”, aunque reconoce su malestar por haber tenido que abandonar la empresa, después de 29 años, con una indemnización de 1.000 euros al mes durante tres años. Su salida de la compañía familiar fue por motivo de “discrepancias con mi hermano, que más bien me invitó a que me fuera”, ha dicho.

Ha reconocido que ambos se desplazaron cinco veces a Suiza para retirar periódicamente dinero hasta totalizar ocho millones de euros. Ha justificado estos viajes y detracciones de dinero, que volvía a entrar a España con un '“transportista”, por el descenso de ventas de la fábrica, la pérdida de liquidez y la imposibilidad de acceder al crédito bancario.

Ambos hermanos eran apoderados de una cuenta en el país helvético, una fortuna que el patriarca familiar y exdiputado regional del PRC, Manuel Gutiérrez Elorza, habría ido depositando por si se daba en el futuro “una situación similar a la de la posguerra española” [sic]. “Querían dejarnos algo a los hijos”, ha apostillado Fernando Gutiérrez. De todo ese dinero, según la información que ha aportada durante la entrevista, el Ministerio de Hacienda acabó regularizando 2,6 millones de euros.

Dinero público malgastado

Para diversificar la producción de la empresa, según ha explicado, se abrió una línea de túnidos, algo que fue posible con una ayuda de tres millones de euros de la Consejería de Pesca, en la órbita del PRC en el Gobierno de Cantabria.

La ayuda fue concedida y la actividad duró ocho años, pero fue cerrada por Jesús Gutiérrez Elorza al no resultar la rentabilidad esperada. Una vez disuelta, y despedidos los 30 trabajadores, la maquinaria pagada con dinero público fue vendida. “Revilla tiró por la alcantarilla el dinero de todos los cántabros”, ha afirmado este viernes el hermano del candidato a alcalde, solo unas horas antes de que el dirigente regionalista visitara la localidad para presentar la candidatura de Jesús Gutiérrez.

No han sido las únicas presuntas irregularidades que ha denunciado horas antes de la presentación de la candidatura. Detrás de escándalos como el de unas viviendas de Santullán, sobre las que pesa sentencia de derribo por el caso de La Loma, estaría también Jesús Gutiérrez, supuestamente, al ofrecerse como mediador a una entidad financiera para solventar el asunto.

También ha mencionado en sus declaraciones al juez Luis Acayro Sánchez como supuestamente próximo a su hermano: “Le allanó el camino a la Alcaldía, le quitó competidores con algunas de sus decisiones”, ha defendido.

“Me he quedado sin dinero y ando mendigando por las tiendas que tenemos para resarcirme de lo que le he dejado. Ahora estoy en el paro, cobrando 950 euros al mes y 1.000 euros a tres años por el finiquito de abandonar Conservas Lolín”, ha sido su colofón.