“Yo no aspiro a ganar las elecciones, yo aspiro a ser la segunda fuerza política y ese objetivo es factible”

José María Fuentes-Pila (Santander, 1962), licenciado en Farmacia, es concejal de Santander desde 2007 y portavoz regionalista desde 2011. Más de una década en un Ayuntamiento que le lleva al convencimiento, con el trabajo realizado en legislaturas como la última, de que el PRC puede seguir incrementando sus resultados en las elecciones de 2023. Fuentes-Pila no esconde su aspiración de volver a ser el cartel electoral en esa cita, al frente de un equipo que afirma "ha trabajado bien" y cuenta ya con experiencia suficiente, del mismo modo que no oculta, en un ejercicio de realismo, que el objetivo sea convertirse en la segunda fuerza política municipal -ahora es la tercera- y cogobernar en compañía de otros, ya que las mayorías absolutas son prácticamente imposibles en el actual escenario.

Secretario general del Comité Local del PRC de Santander desde 2011 y presidente del Comité Comarcal del Arco de la Bahía del PRC desde 2013, Fuentes-Pila defiende a capa y espada la atención que dispensa a la capital el Gobierno de Cantabria, presidido por el líder regionalista, Miguel Ángel Revilla, del mismo que asiste con perplejidad a los desencuentros recurrentes entre los socios de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Fuera del ámbito autonómico y estrictamente municipal, Fuentes-Pila, que es consejero de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), no ve con agrado la instalación que se ha realizado de concertinas en el vallado del recinto portuario, pero entiende que el Puerto esté preocupado por la repercusión que a su actividad económica pueda causar la penetración continua de polizones en sus barcos.

Estamos en período navideño y es obligado hacer balance del año. ¿Cómo ha sido este 2021?

El balance ha sido preocupante. Los grupos de la oposición han demostrado su compromiso de sacar adelante una situación de extrema dificultad en la ciudad de Santander en un contexto de pandemia. Yo estoy orgulloso de haber hecho lo que debía con el Plan de Choque pero nos hemos encontrado con un tope: el tope de un equipo de gobierno inconsistente, con un pacto de gobierno que es una auténtica mascarada y donde los intereses electorales han estado por encima de los intereses de los vecinos. Han tenido dos presupuestos, uno ordinario y otro con remanentes, que han servido para sus fines y no para desarrollar proyectos transformadores de la ciudad.

Un año más se vuelve a evaluar el estado de salud del pacto entre PP y Ciudadanos, el cual está de actualidad con el ya habitual portazo del PP a la formación naranja allí donde gobierna. Tras la ruptura en Castilla y León, el portavoz de Cs en Santander, Javier Ceruti, ha dejado patente una protesta indignada, pero que no va más allá al no estar autorizado por Inés Arrimadas a romper con el PP. ¿Qué le parece?

La situación de degradación del pacto en Santander ha abierto en canal la gobernanza de Santander. Este no-pacto está llevando a la ciudad a un período electoral de 18 meses de duración, de aquí a las elecciones de mayo de 2023. Esto está siendo un sálvese quien pueda.

Entonces, ¿usted cree que esto va a ser un correcalles hasta las elecciones sin ningún cambio sustancial?

Las propias palabras del señor Ceruti delatan que se ha instalado en el 'como si', en el no-cambio, intentando salvar su dignidad política desde la queja, la pataleta, pero sin ningún compromiso de tener un pacto de gobernanza real, sino dos gobiernos. Incluso se rumorea entre pasillos que no rompe el pacto porque no se fía del PRC... Lo que tiene que hacer Ceruti si está incómodo es tomar unilateralmente decisiones, romper el pacto y colocarse en la oposición. A partir de ahí, definir estratégicamente qué le conviene a la capital de Cantabria en términos de gobernanza. No puede seguir jugando a esto. Los tiempos de moción de censura se acaban.

La situación de degradación del pacto en Santander ha abierto en canal la gobernanza de Santander. Este no-pacto está llevando a la ciudad a un período electoral de 18 meses de duración

¿El PRC no es de fiar? ¿Por qué dice eso?

No lo sé, no lo entiendo. Este señor no se da cuenta de que podríamos haber gobernado con el Partido Popular en 2015 y en 2019 y con más holgura que la chapuza de este pacto de desgobierno PP-Ciudadanos. En las negociaciones con el Partido Popular cabían todo tipo de posibilidades y nos lo ponían muy fácil. Que hable claro. En todo caso, el señor Ceruti tiene que tener claro que tiene dos concejales y hay que recordarle que las elecciones de 2019 supusieron que el centro-izquierda obtuviera 15 concejales -si consideramos a Ciudadanos centro, que es mucho considerar- y la derecha, 12. Esa es la cuenta que hicieron los ciudadanos de Santander votando.

¿Eso significa que Ciudadanos, por las decisiones que tomó pactando con el PP, es ahora un partido de derechas?

Yo creo que sí. Rotundamente.

Ustedes tienen 35 iniciativas aprobadas por el Pleno de Santander, bien en conjunto, bien por cada uno de los partidos, pero ninguna de ellas se ha desarrollado. ¿No es frustrante?

Hemos presentado 38 mociones al pleno, 35 han sido aprobadas por los que gobiernan. Y no hay ni un céntimo para actuar sobre estos proyectos. Da igual que sea la ciudad empresarial, La Porticada, el Rema, el Parque Norte Litoral, el Parque de las Llamas, el Cabildo, El Pilón... Estamos en una situación de cierre sistemático de comercios. La calle Guevara, en pleno centro, tiene más comercios cerrados que abiertos. Estamos en un proceso de demolición del pequeño comercio y aquí es como si no pasara nada.

¿Qué perspectivas tiene el PRC para las próximas elecciones?

Si en 2019 nos quedamos a poco más de un centenar de votos del sexto concejal, si los santanderinos observan lo que hemos hecho desde la coherencia y definiendo un modelo de ciudad esperanzador, creo que estamos en disposición de mejorar este resultado y gobernar Santander, como alternativa de gobierno.

¿Solos o acompañados?

Acompañados. No creo que se llegue a sacar la mayoría absoluta en Santander [ríe]. Eso también lo reconozco. Cuando en 2011 o 2015 me preguntaban si ganaría las elecciones, incluso en 2019, yo siempre he dicho: Yo no aspiro a ganar las elecciones, yo aspiro a ser la segunda fuerza política. Porque tengo que saber nuestros límites. Alcanzar ese objetivo es factible.

¿Personalmente aspira a repetir como candidato?

El trabajo municipal tiene momentos de cansancio, que puede generar desgaste después de tantos años, pero también aprendes tanto de los vecinos, de las necesidades, de la ciudad en que nací, en la que comparto cultura, historia, cantabrismo... a mí me haría ilusión que este equipo de trabajo que se está dejando el alma volviera a ser planteado a los santanderinos en las próximas elecciones.

¿Qué ha aportado a Santander el Gobierno de Miguel Ángel Revilla?

A Santander le ha aportado proyectos estratégicos, apoyos también desde las diferentes consejerías. Ha mirado a Santander por los fondos europeos. Grandes proyectos como La Pasiega nacen en Santander y se está peleando con todas las dificultades que tiene. También es papel de la Presidencia facilitar proyectos del socio de gobierno, del PSOE. La capital está muy presente en las políticas del Gobierno de Cantabria.

¿Cómo ve la posibilidad de que la alcaldesa sea catapultada a la política autonómica, a pesar de ella, según ha dicho?

Creo que en Cantabria, el PP huele a recambio en la dirección y me da la impresión de que Gema Igual, desde una posición de muchos años en el gobierno municipal, puede ser considerada como una posibilidad por el partido, independientemente de que a ella le haga más o menos gracia. Existe esa posibilidad, ahora bien, bola de cristal no tengo.

Creo que en Cantabria, el PP huele a recambio en la dirección y me da la impresión de que Gema Igual puede ser considerada como una posibilidad por el partido, independientemente de que a ella le haga más o menos gracia

Pero en un supuesto en que aspirara a ser candidato y no estuviera enfrente como candidata la actual alcaldesa, ¿mejoraría ello su posición electoral?

Lo que necesita el PRC es seguir creciendo en credibilidad en el trabajo. Sacamos en 2019 el mejor resultado en votos de la historia del PRC en la capital y eso nos genera una sensación de credibilidad. Hay que permeabilizar alternativas para cambiar el modelo obsoleto del PP y generar un cambio profundo para 2030.

Ya han pasado 40 días desde que Cespa relevase a Ascan al frente de la recogida de residuos y limpieza de Santander y creo que se puede hacer balance. ¿Cómo valora usted el estado actual de la limpieza de la ciudad?

Según la alcaldesa, la ciudad está cada día más limpia, pero nosotros estamos realmente preocupados por dos motivos: por saber cuáles van a ser las necesidades de Cespa para conseguir el objetivo de la alcaldesa de que la ciudad en 2023 esté como los chorros del oro; y porque es una irresponsabilidad manifiesta haber externalizado el control del servicio e incluso la responsabilidad del servicio.

Pero ¿cómo ve la ciudad?

La ciudad empieza a verse más limpia y habrá que ver si esto tiene sobrecostes. No vaya a ser que una concesionaria que está bajo el mandato del contrato anterior requiera necesidades ante los recortes profundos que vinieron de la mano del Partido Popular en todos los ámbitos.

A expensas de conocer más datos, ¿da un voto de confianza al equipo de gobierno?

No, por lo que ha pasado. Es lamentable que hayamos tenido que llegar a una situación en la que tenemos un pleno extraordinario para que se cree una comisión de investigación [sobre la gestión de la recogida de basuras durante la etapa de Ascan].

¿Se acabará viendo algún día?

En enroque en que se ha metido el Partido Popular lo que hace es ponerle bajo sospecha y esto es por lo que subrayo ese no-voto de confianza. Ellos han hecho que se pierda la confianza en este asunto.

Aunque se haya aprobado la constitución de las comisiones, el PP ya ha dicho que es un acto nulo jurídicamente.

Entonces la alcaldesa tendrá que subir a los juzgados si quiere impugnar la votación. Ahora bien, creo que es lamentable que el equipo de gobierno haya demostrado tal falta de transparencia porque queremos saber la intrahistoria, la que sea.

Ya que estamos en la Casa Consistorial podríamos hablar del estado de los sótanos del edificio. Hay un informe de un arquitecto técnico que duda de la estabilidad.

Pedimos de forma urgente una Junta de Portavoces para que nos explicaran y nos dieran el informe. El propio César Díaz [PP] expresó que él no conocía la información y que cuando la conoció se puso a trabajar en ello. Si no cuidas de tu casa, mal andamos. Son cuestiones que te dejan perplejo. ¿Por qué todo lo que no sea 'yo, yo, yo' les cuesta horrores?

¿Esta sede es operativa ahora mismo?

Requeriría un cambio, una remodelación integral, una evaluación incluso desde el punto de vista de funcionalidad administrativa. Todo esto nos permite pensar que también es necesario ver cómo trabajan los funcionarios. Yo entiendo que son muchos años...

Pero el propio Ayuntamiento ata las tuercas en estos asuntos a los vecinos. Aquí al lado hay un edificio que se está recalzando por los problemas de estabilidad detectados...

Claro. Hay que planteárselo. El Ayuntamiento tiene que inspeccionarse a sí mismo. Si tienes exigencias en disciplina urbanística, el Ayuntamiento lo que tiene que ser es ejemplar.

Con los remanentes de este año podría haberse acometido una reforma del edificio. El uso de los más de 60 millones de euros de remanentes, independientemente de ese posible uso, ¿son una ocasión perdida?

Absolutamente. Hay que recordar que estamos a 20 de diciembre y no tenemos borrador de presupuestos. Todavía no se ha dado información sobre el cumplimiento del II Plan de Choque, que se hizo a costa de los remanentes. No hay ideas, no hay miradas, no hay modelo transformador. Los remanentes se usan para el gasto cotidiano en la ciudad. Estamos en la misma dinámica de siempre. Estos remanentes son una oportunidad perdida.

El uso de remanentes también estará permitido en 2022.

Lo que no vamos a permitir es la misma juerga.

¿A qué se refiere?

Si hay que elevar el tono en términos de exigencia lo elevaremos.

Les acusarán de no contribuir a paliar los efectos de la pandemia...

Pero la gente que lo pasa mal por la COVID es por muchos aspectos: vulnerabilidad, desempleo... Lo primero que hay que saber es el estado real de las personas y el estado real de la ciudad. ¿Cuántos locales han cerrado? No lo saben, ni les interesa saberlo.

Pero esos cierres ya vienen de antes. ¿Qué proponen para sacar al mercado esos locales vacíos?

Primero, hacer un censo. Luego, negociar con los propietarios sobre ventajas fiscales para arrendamientos adecuados a la posibilidad de generar negocio, ayudas para negocios y emprendimiento. Es fundamental un Plan Estratégico de Comercio para Santander. Nosotros lo vamos a proponer en los próximos meses.

Hace unos días participó en una reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander. ¿Cuál es su posición sobre la instalación de concertinas en el perímetro portuario?

Tenemos unos costes muy elevados [por la migración irregular]. Se hablaba en el Consejo de 30.000 horas perdidas, de coste por polizón para las navieras en torno a 10.000 euros... y frente a esto nos encontramos con una estructuras que debe tener un carácter preventivo. Digo esto porque se ha lanzado un mensaje político en el que se ha comparado esto con el terrible espectáculo de la valla en Ceuta y Melilla. Yo creo que este posicionamiento no es el adecuado porque no hablamos de la misma situación en términos de procesos migratorios. Por otro lado, yo en la pasada legislatura fui bastante beligerante con el atraque de los barcos que transportaban armas a Arabia Saudí. Yo le pedí al delegado del Gobierno entonces que se pidiera informe a la Abogacía del Estado sobre la situación y se me dijo por escrito que no era de su competencia. Bueno, pues a todo o a nada.

Quiere decir que no sería competencia de la Delegación de Gobierno pronunciarse sobre la penetración en el Puerto. La delegada, Ainoa Quiñones, de hecho lo dijo al principio, aunque luego se mostró abiertamente contraria a la instalación de concertinas.

Deberían por lo menos ser conscientes de sus propias palabras siendo delegada del Gobierno o siendo vicepresidente cántabro [por el socialista y secretario general del PSC-PSOE Pablo Zuloaga].

Pero, la pregunta es muy sencilla: ¿Sí o no?

La pregunta no es sencilla. Hay un problema.

Está claro, pero hay quien asegura que la concertina es un instrumento disuasorio obsoleto, independientemente de la valoración ética que su uso suponga.

Yo estoy en contra de las concertinas en líneas generales. Cuando el Puerto las ha puesto y justificado no hubo votación ya que era una situación sobrevenida. ¿Que se pueden buscar otras alternativas en el Comité de Seguridad de Puertos? Yo, personalmente, como José María Fuentes-Pila, digo no a las concertinas; y como consejero del Puerto, la defensa de sus intereses requiere limitar todo lo posible el daño que se está produciendo a la actividad portuaria. No sé si hay otro modelo alternativo. Si lo hubiera habido creo que debiera haberse puesto. Y si se ha puesto la concertina, a regañadientes tengo que aceptar formas de disuasión para que no se produzca una situación que se produce en términos económicos y en términos de seguridad de los operadores.

Yo, personalmente, como José María Fuentes-Pila, digo no a las concertinas; y como consejero del Puerto, la defensa de sus intereses requiere limitar en todo lo posible el daño que se está produciendo a la actividad portuaria

Si le he entendido bien: personalmente está en contra, pero como miembro del Consejo pudiera entender su instalación si no hubiera un método mejor...

Es un problema disuasorio, de seguridad. Hay que ver si realmente la gente salta o no salta y si se producen daños, por lo que a lo mejor habría que pedir entonces que se retiren.