Ceruti dice que la "traición indecente" del PP a Cs en Castilla y León "reafirma" su apuesta por la moción de censura en Santander

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha afirmado hoy que la "traición indecente" del Partido Popular a Cs en Castilla y León "reafirma" su postura sobre el pacto que la formación naranja mantiene con los populares en la capital cántabra, cuyo incumplimiento ha denunciado en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, como también ha manifestado repetidamente, una ruptura del pacto de Gobierno en Santander o una moción de censura son cuestiones que no dependen de él. "Como yo no soy quien tiene la posibilidad de girar esa llave, pregunten al coordinador regional, a ver qué es lo que considera que hay que hacer".

Así ha respondido Ceruti al ser preguntado por una moción de censura o una salida de Cs del equipo de Gobierno de Santander ante los incumplimientos del pacto en el municipio -que hoy mismo ha vuelto a denunciar en relación a la portavocía, competencia de Cs y que ejerce él- y la situación nacional del partido, después de que ayer el presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, cesara a todos los consejeros de Ciudadanos y anunciara elecciones anticipadas.

"Eso lo tendría que responder el coordinador regional de Ciudadanos", ha señalado Ceruti en relación a Félix Álvarez.

El concejal ha recordado que su postura al respecto "es conocida" -el pasado junio dijo que apoyaría una moción de censura en Santander si Madrid lo autorizara- y ha afirmado que los hechos de Castilla y León "no hacen más que reafirmar lo que he venido diciendo", pero "no soy yo quien tiene la posibilidad de tomar esas medidas; pregunten al coordinador regional, que es quien está en contacto con el partido a nivel nacional", ha insistido, apuntando que en su momento, su postura "quedó clarísma y la respuesta que dio el coordinador regional también fue clarísima".

Cuestionado sobre si Cs está esperando que el tome la iniciativa el PP para una ruptura del pacto en Santander, el portavoz ha insistido en que es algo que deben contestar "otras instancias del partido".

"Cualquiera puede imaginar mi opinión al respecto porque la he manifestado en otros momentos. Los pactos están para cumplirse: esa es mi postura desde el principio del pacto ante los incumplimientos que ha habido desde el principio del pacto", ha dicho.

Para Ceruti, "no ha cambiado nada absolutamente con respecto a ayer porque no soy yo quien tiene que tomar esa decisión. Mi postura es la que es; quienes tienen que decidir si se hace algo o no son otros, que respondan ellos", ha señalado.

Preguntado si la moción de censura estaría ligada a la aprobación del presupuesto de 2022, el edil ha remarcado que no le corresponden a él las valoraciones "sobre el cuándo, el cómo o el dónde".

"No tengo ni idea de dónde esta la clave. Yo sé lo que expuse en su momento, la reacción que hubo, mi postura es conocida y de ahí no me muevo", ha declarado.

Con todo, ha advertido que en este caso "se da una circunstancia excepcional", el hecho de que no se pueden convocar elecciones, lo que en su opinión hace "que no nos hayan echado de todos los ayuntamientos de España donde han podido hacerlo, como lo han hecho en tantas comunidades. Pero me estoy metiendo a valorar cosas que otras mentes pensantes tienen que analizar", ha concluido.