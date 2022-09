La oposición pide a la Bien Aparecida “ayuda” en tiempos complicados frente a un Gobierno que vive “en la ficción”

Los partidos de la oposición, PP, Ciudadanos (Cs) y Vox, han pedido a la Virgen de la Bien Aparecida “ayuda” para los próximos meses ante la complicada situación internacional y frente a un Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) que “predica un falso optimismo” y vive en “la ficción”.

Los líderes de los grupos, María José Sáenz de Buruaga (PP), Félix Álvarez (Cs) y Cristóbal Palacio (Vox), han asistido este jueves al Santuario de la Bien Aparecida con motivo de la festividad de la patrona de Cantabria, a la que han pedido que “vele por los cántabros” y por un futuro de prosperidad económica para la región, como han dicho en declaraciones a los medios.

Han lamentado que en la actualidad las familias y las empresas están “asfixiadas” ante el encarecimiento de los precios y la inflación, y han criticado que, frente a esta situación, el Ejecutivo regional “está empeñado en hacernos creer que aquí no pasa nada” y que desde Cantabria “no se puede hacer nada” frente a un problema mundial.

“Mucho me temo que durante los próximos meses vamos a necesitar mucha ayuda y eso es lo que yo le pido a la patrona hoy”, ha sentenciado la líder 'popular', lamentando que la situación es “muy complicada” y “todo apunta a que nada va a ir a mejor y que estamos a las puertas de una recesión”.

Al hilo, ha lamentado que las familias “no llegan a fin de mes” por los precios de la energía, las hipotecas o los suministros básicos, a la par que las empresas están “acorraladas” por los costes de producción y una fiscalidad “insoportable”.

Y frente a ello “tenemos la ficción del Gobierno de socialistas y regionalistas”. “Yo creo que predican un falso optimismo y una resignación” y “viven en una burbuja de espaldas a las preocupaciones del sufrimiento de los ciudadanos”, ha denunciado Buruaga, lamentando que esperan “de brazos cruzados a que venga alguien y ponga solución a esto” y además “desdeñan sistemáticamente todas las propuestas”, como las de PP que apuestan por bajar los impuestos.

En este sentido, ha sostenido que los cántabros están pagando “más impuestos que nunca” debido a la inflación, un tributo “injusto” que “castiga más a las clases que más tiene”, con el que el Gobierno “bate récord de recaudación y se niega a devolver a los cántabros al menos una parte de lo que estamos pagando de más, porque prefiere tener el dinero en caja a que los ciudadanos lo tengan en su casa”.

A su juicio, el Ejecutivo “no tiene ningún interés en buscar soluciones” porque está “mucho más volcado” en “dar la vuelta a unas encuestas cada vez más desfavorables” de cara a las elecciones de mayo.

Así, también ha pedido a la Virgen por su partido para que, “si no hay Gobierno, al menos que haya alternativa”. “Tengo fe y devoción por Cantabria, por sus capacidades, por sus posibilidades de futuro, porque creo que sabemos lo que hay que hacer para que Cantabria remonte el vuelo y sobre todo porque hemos demostrado que podemos hacerlo”, ha sentenciado Buruaga.

En la misma línea, el líder de Cs ha deseado en este día que la comunidad “reaccione” y deje de tener un Gobierno que “niega la realidad”. “Estamos ante una situación muy complicada, con un futuro bastante difícil, con un invierno que se prevé complicado y, sin embargo, el presidente de Cantabria lo ve todo fantásticamente bien”.

Al igual que la 'popular', ha criticado que el jefe del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla, diga que desde Cantabria no se pueden dar las soluciones, además de que llame “agoreros” y “derrotistas” a quienes advierten de “lo que está por venir”.

“La primera cuestión que tiene que tener un gobierno para tomar soluciones es aceptar la realidad y estamos ante uno que la niega y que está ya en modo preelectoral”. “Es imposible que el Gobierno de Cantabria pueda tomar soluciones a lo que está por venir cuando cree que todo es fantástico y todo está muy bien”, ha incidido.

Algo que Álvarez ha dicho que le preocupa especialmente es la gestión de los fondos europeos, pues las estadísticas señalan que solo se han ejecutado un 20% de los recibidos y, además, cree que “no se están utilizando para lo que se deben utilizar”, que sería cambiar el modelo productivo, avanzar en tecnología y transición energética, sino que “se están utilizando para engordar y para apuntalar el gasto estructural del Gobierno”.

“Pido en el día de la Bien Aparecida que el Gobierno de Cantabria se centre en los problemas de los cántabros, no en hacerse selfies y no en vender motos que no son ciertas. Que se preocupen de los problemas reales de los cántabros y no de qué tienen que hacer para que el próximo mayo, el del 2023, puedan sacar rédito electoral a las medidas que están tomando ahora”, ha concluido.

Por último, desde Vox, Palacio ha reclamado a la Virgen “futuro para nuestra región, futuro para nuestros jóvenes, prosperidad económica y que los políticos no sean un impedimento en este desarrollo”.