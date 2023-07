María José Sáenz de Buruaga (PP), nueva presidenta de Cantabria gracias a la abstención del PRC

María José Sáenz de Buruaga, candidata del Partido Popular y ganadora de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, ha sido investida este lunes como presidenta de Cantabria. Es la primera mujer que alcanza la más alta responsabilidad en la comunidad autónoma y lo ha hecho con el visto bueno del PRC, que ha permitido su investidura absteniéndose en la sesión plenaria del Parlamento. Los restantes partidos de la oposición, PSOE y Vox, han votado en contra.

Buruaga accede al cargo al segundo intento, ya que la pasada semana no consiguió la mayoría absoluta necesaria. En esta segunda vuelta, en donde solo se requería obtener la mayoría simple, el Partido Popular ha hecho valer sus 15 escaños con la abstención de los regionalistas de Miguel Ángel Revilla, que ya había dicho en reiteradas ocasiones que no impediría que la formación más votada accediera al poder, aunque con la condición de que no cayera en la tentación de pactar la entrada de la extrema derecha de Vox en el Ejecutivo para disponer así de la mayoría absoluta esta legislatura.

La abstención del PRC se fundamenta en evitar que el discurso “antiautonomista” de Vox erosione las conquistas políticas de Cantabria como Comunidad Autónoma desde los años 80, un proceso en donde el PRC y el propio Revilla han tenido un papel fundamental. Sin embargo, el líder regionalista reconoce en público que no las tiene todas consigo y no descarta que, después de las elecciones del 23 de julio, PP y Vox alcancen un acuerdo de gobernabilidad como días atrás ha ocurrido en Extremadura por imposición de las direcciones nacionales de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Buruaga, en este contexto, ha manifestado que la intención de su formación es gobernar en solitario, un mandato que supone cuatro años de continuas negociaciones y pactos para sacar adelante su programa electoral ya que tendrá que hacerlo en minoría.

Buruaga: “Sin ataduras”

María José Sáenz de Buruaga ha comparecido en la tribuna de oradores durante esta segunda investidura para pedir el voto expreso del resto del arco parlamentario, afirmando que pretende gobernar “sin ataduras”, desde la “honestidad” y “el bien de Cantabria por encima de todo”. A Vox, que votó en contra de su investidura días atrás, le ha pedido su apoyo indicando que, de lo contrario, estaría alineándose con el Partido Socialista en su veto a un gobierno del PP en solitario. A los socialistas les ha dicho que facilitar su investidura no supondría una merma de su papel de oposición. Y a Miguel Ángel Revilla, cuando aún está en funciones como presidente de Cantabria, le ha agradecido su trayectoria política y la abstención del Grupo Regionalista, abstención que ha sido necesaria y clave para que Buruaga sea presidenta.

“Los cántabros votaron por el cambio tranquilo y sin revanchismo ni sectarismo -ha dicho-. Vuelvo a dirigirme a Vox para que vote a favor de mi candidatura. No es irrelevante lo que hagan hoy. Animo a reconsiderar su voto en contra del viernes, porque fue un no para situarse al lado del Partido Socialista y contra la voluntad de la sociedad cántabra”

Buruaga, que ha enfatizado que va a ser a ser la primera mujer presidenta de Cantabria, ha apelado al Partido Regionalista que se incorpore a la voluntad mayoritaria de un cambio expresada por los cántabros en las urnas. “Quiero agradecer al grupo regionalista su altura de miras y su contribución con un acuerdo que es de puro sentido común”, ha indicado dirigiéndose al PRC y a su secretario general, Miguel Ángel Revilla, a quien ha dicho: “Tiene mi respeto. El respeto que merece una persona que ha dedicado su vida al servicio público, con pasión y esfuerzo. Además tiene mi reconocimiento como contrincante por su importante contribución a Cantabria. He sido severa con sus errores y no me cabe duda de que intentó hacerlo lo mejor que supo y que ha dado una gran proyección a esta tierra”.

Buruaga se ha comprometido a trabajar por Cantabria sin sectarismos: “Aspiro a ser mejor presidenta que usted [por Revilla] y cuento con ustedes para que me ayuden, porque Cantabria es esa pasión que nos une. Ofrezco sensatez y seriedad porque es el momento de la política seria, diálogo, escucha y moderación. Es el momento de superar trincheras y ofrezco trabajo, perseverancia y resultados. Vamos a cumplir un programa social y abierto y para todos”.

Personalmente, se ha mostrado comprometida con “el proyecto más importante de mi vida”. “Tras seis legislaturas de vivencias y enseñanzas es mi casa. El mayor honor que un cántabro puede recibir, presidir mi tierra. Estoy preparada para asumir la mayor responsabilidad de mi vida. Voy a dedicarme a construir la Cantabria de las oportunidades. Y lo voy a hacer sin dejar de ser yo misma, porque seguiré siendo María, nacida en Suances, normal y que quiere seguir siendo normal, con los pies en el suelo, y poniendo el bien de los cántabros por delante de todo”, ha concluido.

Vox vota en contra

“Hoy asistimos al nacimiento de un Gobierno débil, sin capacidad de decisión. El Partido Popular podría haber elegido unir su destino a Vox pero ha preferido hacerlo al Partido Regionalista y a Miguel Ángel Revilla. Dice que no les gustamos, pero al mismo tiempo dice que los cántabros han dicho ‘no’ al regionalismo, para a continuación pactar con ellos. Hemos visto que su criterio es distinto. Lo que le dijo a sus votantes es una cosa y lo que ha hecho es otra. Deberá responder ante sus votantes y ante los ciudadanos de Cantabria, que ven con sorpresa este giro que ha dado”, ha censurado la portavoz de Vox, Leticia Díaz.

La dirigente de la formación de extrema derecha ha sido dura en sus apreciaciones y ha recriminado que el PP haya rechazado constituir una comisión de investigación sobre el escándalo de la Consejería de Obras Públicas en que un funcionario amañó contrataciones. “Le pedimos que hubiera una investigación en la Cámara y usted lo rechazó”, ha señalado. “No nos hable de estabilidad de un Gobierno que nace en minoría. No nos hable de estabilidad, porque no es tal y usted lo sabe. Usted habla de mirar al futuro haciendo una amnistía que es vergonzante para el Partido Popular. Usted repitió hasta la saciedad que Revilla y Sánchez son lo mismo”, ha concluido.

Abstención regionalista

“He escuchado al PP decir que su deseo era gobernar en solitario. A eso no ha ofrecido ninguna duda. Esa es la oferta que yo le he hecho al Partido Popular. Por parte nuestra solamente había un veto y la preocupación que el Partido Regionalista tenía y tiene de que el PP diera entrada en el Gobierno a Vox”, ha justificado Revilla la abstención de sus diputados. “Nuestra razón de ser, que fue la autonomía de Cantabria, hace que dijéramos que el Partido Popular llevara a cabo ese deseo expresado en las urnas de gobernar en solitario. Creo que la imagen que hemos dado en España es buena”, ha añadido.

En cuanto a la hipotética comisión de investigación sobre Obras Públicas, Revilla ha dicho no tener miedo: “No tenemos ningún temor a ninguna investigación de ningún tipo. El caso de Obras Públicas que tanto menciona Vox está en los tribunales y habrá un juicio de meses. No va a aparecer nadie del PRC. Lo que trata Vox es de envenenar y ensuciar el pacto que hemos firmado”, ha expresado el hasta ahora jefe del Ejecutivo cántabro, que ha bromeado con que está deseando ceder su despacho a la nueva presidenta a partir del jueves. “Tengo la sensación de que llevo un mes de okupa” ha sido su despedida como presidente.

Oposición socialista

“El verdadero pacto de gobierno es el que le permitió alcanzar la Presidencia de este Parlamento”, ha declarado el portavoz socialista, Pablo Zuloaga, en referencia al acuerdo entre PP y Vox que dio el poder en la Cámara a los populares. “Poco sabemos de su Gobierno salvo la ecuación imposible de una bajada de impuestos que es insostenible para la economía de Cantabria”, ha insistido el líder del PSOE cántabro, que ha defendido la gestión del gobierno de que formó parte y ha anunciado que realizará una “oposición constructiva pero contundente”.

Gobierno en solitario

“Las conversaciones para formar Gobierno han tenido un único objetivo: que fuera un Gobierno del PP. Ustedes, señores de Vox, podrían haber hecho lo mismo. Hace cuatro años Vox se abstuvo ante la investidura de Miguel Ángel Revilla. Hoy, sin embargo, vota en contra de la investidura del PP. ¿Se lo han explicado a sus votantes? Están en su derecho de hacerlo, pero deberían explicarlo. Hubo conversaciones también con ustedes”, ha lamentado el portavoz del PP, Íñigo Fernández.

“¿Me quiere decir de todas las ideas, medidas y anuncios que ha hecho la candidata del PP de cuál está en contra? Básicamente, una: que usted no será consejera”, ha acusado. El portavoz del PP tampoco ha ahorrado en críticas para los socialistas: “Si la situación de Cantabria es tan buenísima como afirma el señor Zuloaga, ¿por qué han perdido las elecciones? A lo mejor porque la percepción de los ciudadanos no es la misma. A lo mejor la situación económica no era tan buena”, ha sentenciado.

Próximos pasos

La sesión de investidura de este lunes tendrá continuidad el miércoles con la toma de posesión de Buruaga, quien podría anunciar la composición de su Gobierno a lo largo de esta semana, antes del comienzo oficial de la campaña electoral del 23J.

El debate de la investidura no ha deparado apenas novedades sobre las posiciones ya expresadas. Vox solo hubiera votado 'sí' de alcanzar un pacto de gobierno, por lo que ha votado en contra, despejándose así la duda de si se abstendría o no. El PSOE ya ha anunciado una oposición frontal a cualquier forma de Gobierno de la derecha, con o sin Vox, aunque su portavoz, Pablo Zuloaga, se muestra convencido de que finalmente acabarán gobernando juntos.

La composición de la Cámara esta legislatura es más sencilla que la anterior, con tan solo cuatro grupos, al perder su representación Ciudadanos y quedarse una vez más a las puertas la coalición Podemos-IU. Sin embargo, un Gobierno del PP en minoría obligará a negociar cada medida que se lleve a pleno.