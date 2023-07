A la séptima va la vencida: María José Sáenz de Buruaga, del PP, primera mujer que preside Cantabria

Ahora que el Parlamento se interna en su XI legislatura, cabe recordar que en la historia autonómica no ha habido nunca una mujer que accediera a la Presidencia de la Comunidad, algo que ocurrirá previsiblemente en 2023 tras la votación de este lunes en el Pleno de investidura que convertirá a María José Sáenz de Buruaga (PP) como primera presidenta de Cantabria.

María José Sáenz de Buruaga, la nueva presidenta de Cantabria que sobrevivió a su propio hundimiento en el PP

Las presidencias ejecutivas de Cantabria han estado masculinizadas siempre, como lo están predominantemente las listas electorales y la composición del Parlamento. No obstante, en las últimas legislaturas se han ido introduciendo normas de discriminación positiva en algunos partidos, sobre todo de la izquierda, lo que se traspone en la composición de órganos parlamentarios. Dos mujeres, de este modo (Dolores Gorostiaga y María José González Revuelta), han presidido o presiden el parlamento autonómico. Esta dinámica no había llegado hasta ahora al Gobierno de Cantabria, presidido siempre por hombres.

Durante las 10 legislaturas que se han celebrado hasta ahora, en cuatro ocasiones se ha repetido el presidente, Miguel Ángel Revilla, mientras que los políticos conservadores José Antonio Rodríguez, Juan Hormaechea y José Joaquín Martínez Sieso han sido presidentes cada uno en dos ocasiones. Ángel Díaz de Entresotos, Jaime Blanco e Ignacio Diego solo tuvieron un mandato al frente de los designios del Gobierno cántabro.

Presidencias autonómicas

Legislatura Provisional: José Antonio Rodríguez (febrero-mayo 1983).

I Legislatura: José Antonio Rodríguez (junio, 1983-abril, 1984); Ángel Díaz de Entresotos (abril, 1984-julio, 1987).

II Legislatura: Juan Hormaechea (agosto, 1987-diciembre, 1990); Jaime Blanco (diciembre, 1990-julio 1991)

III Legislatura: Juan Hormaechea (julio, 1991-julio, 1995).

IV Legislatura: José Joaquín Martínez Sieso (julio, 1995-julio, 1999).

V Legislatura: José Joaquín Martínez Sieso (agosto, 1999-Junio, 2003).

VI Legislatura: Miguel Ángel Revilla (julio, 2003-julio, 2007).

VII legislatura: Miguel Ángel Revilla (julio, 2007-Junio, 2011).

VIII Legislatura: Ignacio Diego (junio, 2011-julio, 2015).

IX Legislatura: Miguel Ángel Revilla (julio, 2015-julio, 2019).

X Legislatura: Miguel Ángel Revilla (julio, 2019-julio, 2023).

José Antonio Rodríguez

José Antonio Rodríguez estrenó la Presidencia en el período en el que la Diputación Provincial daba paso al naciente Gobierno autónomo de la primera legislatura. Rodríguez repetiría mandato después, pero no lo concluiría ante las continuas rencillas que ya empezaban a arreciar en el seno de la derecha, y dio paso a Ángel Díaz de Entresotos.

Una rebelión palaciega entre barones conservadores le costó la cabeza a Rodríguez, quien se había presentado como independiente por Coalición Popular y a quien no perdonaron que destituyera al consejero de Obras Públicas. Así se las gastaba la derecha entonces y la mayor parte de sus diputados obligaron a dimitir a su presidente. La autonomía había nacido altamente inestable.

Ángel Díaz de Entresotos

Angel Díaz de Entresotos se encontró con la Presidencia. Hombre afable, mesurado, poco dado a las declaraciones extemporáneas, fue el político que la derecha eligió para pilotar con calma el resto de legislatura mientras se rearmaba para alimentar o repeler al huracán Hormaechea que empezaba a apuntar en el horizonte del Ayuntamiento de Santander. La política cántabra no solo no se había serenado sino que iba a convertirse en todo un Far West de traiciones, deslealtadas, insultos, duelos al sol y negociaciones, todo por el poder y el dinero.

El mandato de Entresotos comenzó en abril del año 1984 y concluyó con las elecciones de 1987, cuando Juan Hormaechea fue investido presidente de Cantabria.

Juan Hormaechea

Todo independiente es, por definición, un incontrolado. El controvertido Juan Hormaechea, expresidente de Cantabria y exalcalde de Santander, fue uno de ellos, elevado a la enésima potencia, ya utilizó las siglas de Alianza Popular, la marca previa al PP, a su conveniencia, sometiéndose a ellas o desvinculándose de forma intermitente.

Ya fallecido, Hormaechea empezó su carrera política como alcalde de Santander durante 10 años, entre 1977 y 1987, para luego pasar al Ejecutivo autonómico en dos ocasiones, entre 1987-1990, por Alianza Popular, y entre 1991-1995, por la formación política que él mismo fundó, Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA).

La relación de amor-odio entre Hormaechea y el resto de paladines de AP derivó en una comisión de investigación y la apertura de procesos judiciales que le convirtieron en el primer dirigente autonómico condenado por corrupción, lo que le costó el cargo.

En 1994 el Tribunal Superior de Justicia le impuso una pena de seis años y un día de prisión y siete de inhabilitación por un delito de malversación y otros siete años de inhabilitación por prevaricación. Estas penas de inhabilitación le costaron la carrera política a Hormaechea.

Jaime Blanco

Entre un gobierno y otro de Hormaechea, el socialista Jaime Blanco quiso suponer un punto de inflexión ante la inestabilidad. Pese a que lideró un gobierno de concentración en el que estaban representadas todas las fuerzas políticas excepto UPCA, el propio PP volvió a las andadas, y en las elecciones de 1991 de nuevo hizo presidente Hormaechea.

En vez de ser un punto de inflexión, al final Blanco 'el Breve' fue un respiro que se tomaba la derecha en sus guerras cainitas. Del mismo modo que Entresotos no solucionó nada y dio paso a Hormaechea, la figura de Blanco también dio paso a la misma figura carismática que no se sometía a convenciones ni a ética alguna.

José Joaquín Martínez Sieso

José Joaquín Martínez Sieso (PP) supuso la 'normalización', un término que por contraste ya lo decía todo y ponía de relieve aquello en que se había convertido el patio político cántabro. Martínez Sieso, al igual que Íñigo de la Serna, nació en Bilbao, aunque siempre se manifestó como vecino de Limpias. Sus dos mandatos fueron la antítesis de Hormaechea y concluyeron con la salida de Cantabria del Objetivo 1 de la UE, un programa de atención preferente que el líder nacional del PP, José María Aznar, quiso dárselo a los valencianos por razones no de Estado, sino políticas de consumo interno.

En 1995, Martínez Sieso y el PP ganaron las elecciones, pero necesitaron a los regionalistas de Miguel Ángel Revilla para formar gobierno. Con Revilla como vicepresidente, el PP cerraba la puerta en las narices a la díscola UPCA. Cuatro años después, en 1999, Martínez Sieso volvió a revalidar su victoria y su Presidencia, gracias de nuevo a Revilla y su PRC, pero cuando en 2003 Martínez Sieso volvió a ganar en minoría las elecciones, el PRC prefirió pactar con los socialistas, acabando así como el sueño presidencial de Martínez Sieso y la derecha. Cuando esta intente de nuevo el asalto al poder lo hará con Ignacio Diego en 2007. Tendrá que esperar, no obstante, hasta 2011 para conseguirlo y gobernar cuatro años en solitario, pero antes, entre 2003 y 2011, habría de ocupar la escena un personaje hasta el momento secundario pero que acabaría teniendo una importancia capital: Miguel Ángel Revilla. ¿La causa? El PSOE estaba dispuesto a pagar el precio necesario, cosa que no quería hacer el PP: la Presidencia de Cantabria.

Tras el interregno de Ignacio Diego, Revilla volvería a presidir Cantabria en dos ocasiones, con el socio cómodo del Partido Socialista. Lola Gorostiaga, Rosa Eva Díaz Tezanos y Pablo Zuloaga, líder del PSOE en este momento, también acompañaron a Revilla en el Gobierno como vicepresidentes.

Ignacio Diego

Juan Ignacio Diego (Castro Urdiales, 1960) fue futbolista antes que presidente. Consiguió la hazaña nunca vista de obtener una mayoría absoluta de 20 diputados, en un contexto como el de la caída del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que aupó al poder también a Mariano Rajoy. Nacho Diego ocupó el cargo desde junio de 2011 hasta julio de 2015.

En 2015 optó a la reelección en la presidencia de Cantabria pero esta vez el Partido Popular perdió la mayoría absoluta, volviendo a la palestra, como quedó dicho antes, Revilla y sus socios socialistas. No ha sido hasta este 2023, con María José Sáenz de Buruaga, precisamente vicepresidenta y consejera de Sanidad del Gobierno de Diego, cuando la derecha volverá a retomar las riendas del poder poniendo a una mujer por primera vez al frente del Ejecutivo cántabro.