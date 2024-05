El PSOE exige iniciar las obras del nuevo campo de regatas del pantano del Ebro que acumulan un retraso de cinco meses

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL), que se debatirá en el próximo pleno, para garantizar que las obras del nuevo campo de regatas del pantano del Ebro, en el municipio de Campoo de Yuso, se inicien “de forma inmediata”.

Así lo ha informado este jueves en rueda de prensa el secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, que ha denunciado que cinco meses después de que el Gobierno de Cantabria (PP) anunciara que estaba ultimando el proceso de adjudicación del campo de regatas, con la previsión de inaugurarlo en verano, las obras “no han empezado”.

El secretario general ha estado acompañado en la rueda de prensa de los alcaldes de San Miguel de Aguayo y Pesquera, Eduardo Gutiérrez y Julián Gutiérrez, respectivamente; y el concejal y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Reinosa, Sergio Balbontín.

Zuloaga ha destacado que este proyecto, que pretende ser la mayor instalación de regatas de España y cuenta con una inversión de unos 500.000 euros, abre la posibilidad de desarrollar actividades deportivas de “máximo nivel” internacional y, de esta forma, mejora la economía de Campoo, lucha contra la despoblación y genera empleo sostenible.

Sin embargo, ha lamentado que el proyecto está “trabado” en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, pese a que, ha recordado, los socialistas dejaron licitada la obra en la pasada legislatura, que “se quedó en la mesa de contratación”, y el proyecto cuenta con “todos los avales necesarios” de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y cumple con “todos los estándares” de las federaciones cántabra y española de Remo.

Para Zuloaga, se trata de una “desatención” más del PP, en general, y de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en particular; y de la “falta de organización” de la consejera del área, Eva Guillermina Fernández.

Así, ha censurado la “inacción” del Ejecutivo autonómico ante la “ruptura de los compromisos” de las inversiones que los socialistas tenían en marcha y que “nuevamente el Partido Popular paraliza” para Campo y toda Cantabria.

Y es que la consejera anunció en enero que los técnicos de su Consejería habían propuesto como empresa adjudicataria de la obra a Estudios y Obras Recalde y, una vez que se adjudicara la obra -lo que se preveía para antes de primavera-, en el plazo máximo de un mes se firmaría el contrato para que las obras pudiesen estar finalizadas en un tiempo máximo de cinco meses.

De esta forma, con esta PNL el PSOE pretende dar “un nuevo tirón de orejas” a una consejera que, según ha dicho, “no está haciendo lo que tiene que hacer para defender los intereses de Cantabria” y, en este caso, los de Campoo.

Asimismo, los socialistas plantearán mociones en los ayuntamientos de toda la comarca campurriana para garantizar el apoyo de los diferentes consistorios en la defensa de una inversión “necesaria para Campoo”.

Zuloaga ha recordado que el proyecto del campo de regatas, previsto en los presupuestos de año 2023 y que también cuenta con partida “suficiente” en los de 2024, contempla ocho calles de 2.000 metros de longitud más los márgenes en las cabeceras, con la homologación de la Federación Mundial de Remo y los requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Ebro para acoger competiciones nacionales, internacionales y olímpicas.

No obstante, el secretario general socialista ha manifestado que “Cantabria no puede aspirar a desarrollar actividades de ámbito internacional si no cuenta con las instalaciones pertinentes”.

Sergio Balbontín ha aseverado que la comarca de Campoo “sigue abandonada por el Gobierno del Partido Popular”, “todos son excusas para Campoo” y, un año después de las elecciones municipales y autonómicas, las inversiones “no llegan”.

“Campoo existe”, ha señalado el concejal socialista, que ha pedido a la presidenta cántabra que “lo tiene que demostrar con hechos”, y no solo con el proyecto del pantano del Ebro, también en materia de industria, ganadería y servicios.

“Necesitamos que se generen inversiones como esta que ha paralizado el Gobierno de Cantabria”, ha sentenciado Balbontín, que ha instado al Ejecutivo a “que se ponga a trabajar de una vez”.